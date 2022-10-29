12 фишек британок, которые плевать хотели на моду и создали свой уникальный стиль

Говоря о внешнем виде британок, наверняка многие представляют себе чопорную женщину вроде Мэри Поппинс: аккуратно уложенные волосы, шляпка, платье длиной ниже колена. Британцы действительно далеки от погони за модой. Однако это совсем не означает, что их шкафы полны однообразных вещей или они не умеют одеваться. Еще как умеют. Мы решили разузнать секреты стиля элегантных британских женщин.

Предпочитают традиционные вещи ультрамодным

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News , Invision / Invision / East News

Британки не любят тратить деньги на одежду, которая рано или поздно выйдет из моды. Они скорее присмотрят классические вещи от именитых дизайнеров или вещи с историей. Например, модные нынче трикотажные брюки и мешковатые кардиганы британки вряд ли наденут. Зато они непременно обратят внимание на костюм, пусть даже и яркого цвета, но традиционного фасона.

Спортивную одежду носят только во время занятий спортом

Тренд на стиль athleisure — носить спортивную одежду в любое время и в любом месте — в Британии совсем не прижился. Здесь люди убеждены, что такие вещи неуместны за пределами фитнес-зала или спортивной площадки. Поэтому они не щеголяют в легинсах, тренировочных брюках, майках, бомберах, свитшотах, худи и т. д. Даже в выходной день.

Обязательно покупают тренч

Если всему миру тренч может показаться скучным, то для британцев, любящих классику, это лучший вариант осенней верхней одежды. Тренч с высокой вероятностью найдется в шкафу у любой британки. Однако это не значит, что они носят только стандартные бежевые плащи. Британцы любят смелую верхнюю одежду и «прокачали» полюбившуюся им модель плаща. Например, в 2022 году местный бренд одежды представил тренч в стиле пэчворк (на фото выше).

Умеют красиво одеться в холода

Влажный и довольно сырой климат Британии во многом влияет на стиль одежды местных жителей. Женщины здесь любят создавать теплые многослойные образы. Их излюбленный прием — рубашка под свитер или даже под платье. Хлопчатобумажная рубашка для многих вообще является базовым элементом гардероба.

Любят одежду с закругленным воротником

Его еще называют «воротничком Питера Пэна». Вещи с таким элементом — классика британского стиля. Женщины надевают их и в пир и в мир. Главная фишка такой одежды в том, что ее можно сочетать с разной обувью: от модных туфель на высоких каблуках до ботинок.

Носят твидовые вещи

Твид — еще одна фишка британского стиля. Из этого материала здесь делают не только традиционные блейзеры, но и пальто, юбки, брюки, платья. Британцы считают, что твид во все времена будет выглядеть стильно. Главное — подобрать модель, сидящую по фигуре.

Не любят очень яркие цвета

, © Anna Zhuk / Shutterstock.com Vienna, Austria - March 11, 2020: Woman tourist in a green coat with a camera on a city street. / Nebasin

Британки хоть и нечасто, но все же носят яркую одежду. Однако обилие ярких цветов в образе или слишком броские тона их не привлекают. Вещи неоновых оттенков они вовсе предпочитают обходить стороной.

Иногда носят одежду с цветочными узорами

Invision / Invision / East News , Gael Colliguet / KCS / East News

Да, большая часть гардероба британок выдержана в нейтральной цветовой гамме. Но парочку ярких вещей в цветочек они чаще всего имеют и знают, как их правильно носить. Например, за счет цветастой блузки британки могут добавить романтичности в классический образ.

Обожают джинсы-бойфренды

© Victoria Chudinova / Shutterstock.com , Belrose Mila / ABACA / Abaca / East News Belrose Mila / ABACA / Abaca / East News

Британки в принципе очень любят перенимать идеи из мужского гардероба. Поэтому эта модель джинсов здесь популярнее всего. В 2022 году британские модные журналы предлагают более десятка модных видов «бойфрендов» для выхода в свет. Местные женщины наверняка предпочтут эту модель модным нынче широким джинсам.

Осенью и зимой носят максимально удобную обувь

© Africa Studio / Shutterstock.com , Detail of woman wearing rubber boots / phb.cz Detail of woman wearing rubber boots / phb.cz

Жительницы Туманного Альбиона совершенно не стесняются надевать не то, что красиво, а то, в чем будет комфортно и безопасно в их сыром климате.

The woman in autumn park / KKulikov

В холодное время года женщины обычно носят не модельную обувь типа ботильонов, а резиновые сапоги. Более изящный вариант — кожаные сапоги, похожие на жокейские.

Не стесняются носить украшения из бабушкиной шкатулки

Magnetic lovely girl with puffy bright lips standing on a gray striped wallback, throwing red coat over her shoulder / AVOCADO_FAM , Close-up portrait of woman from last century outdoor / glebchik

Так как британки ценят вещи с историей больше, чем ультрамодные штучки, то и украшения они предпочитают винтажные. Женщины здесь не будут покупать кучу эффектных аксессуаров. У них может быть лишь несколько украшений, зато старинных и уникальных.

Придают волосам небрежный вид

© Misbehaviour / Pathé and co-producers , DDNY / Broadimage / Broad Image / East News DDNY / Broadimage / Broad Image / East News

Зачесанные волосы, а также тугой хвост или пучок — типичные прически британской женщины, какой нам показывают ее в массовой культуре. Но истинные британки знают: ничто так не красит образ, как небрежно лежащие волосы.

Какие секреты стиля британок вы возьмете себе в копилку?