12 хитростей, которые превратят даже самый банальный пуховик в главное украшение образа

Весной и летом многие любят помодничать, благо погода позволяет. Но вот приходят холода, и улицы становятся серыми от обилия однообразных, порой неуклюжих пуховиков мрачных цветов. В очередной раз увидев это уныние, мы решили, что наступление зимы не повод забывать о стиле. Поэтому обратились к стилистам за советами о том, какие вещи и модные приемы помогут превратить скучный пуховик в крутой предмет гардероба.

Яркие зимние аксессуары

Пуховик бледного или темного цвета легко обыграть с помощью шапок и шарфов. Сделать крутым любой, даже самый скучный образ помогут аксессуары максимально броских цветов, в том числе неоновых. Также шикарно будет смотреться разноцветный клетчатый шарф.

Худи

Яркая толстовка с капюшоном, выглядывающим из куртки или пальто, создаст непринужденный, при этом эффектный повседневный образ. Помимо прочего, в таком наряде будет очень комфортно и тепло. Худи также хорошо сочетается с пуховыми жилетами.

Юбки и платья

Не стоит стесняться надевать под большие пуховики платья и юбки — как короткие, так и длинные. Такой контрастный образ смотрится очень женственно. Стилисты также рекомендуют не скрывать юбки и платья под длинными пальто, а выбирать укороченные пуховики.

Монохромные вещи

Неординарный образ можно создать, надев под пуховик наряд того же цвета, что и верхняя одежда. При этом необязательно, чтобы все вещи совпадали по тону. Можно подобрать разные оттенки одного цвета. И не стоит зацикливаться только на образе total black. Стилисты предлагают поэкспериментировать с другими нейтральными оттенками или с яркими цветами.

Водолазка или свитер с высоким воротом

Чтобы создать классный образ с пуховиком свободного кроя, можно попробовать заменить привычный шарф или пуховик с меховой оторочкой на другую согревающую вещь — водолазку или свитер с высокой горловиной. Ворот, выглядывающий из куртки или пальто, сделает силуэт чуть более очерченным.

Акцентная сумка

Аксессуары вообще играют важную роль в образе с пуховиком. Но, так как в холодный сезон почти нет возможности демонстрировать украшения, спрятанные под курткой, шапкой и варежками, можно сместить акцент на сумку. Подбирайте модели ярких цветов и необычной формы, чтобы освежить привычный зимний образ.

Ремень

Чтобы пуховик не выглядел чересчур громоздко, можно прибегнуть к помощи ремня. Так вещь будет сидеть более аккуратно и изящно. Ремень особенно круто смотрится с объемной верхней одеждой и моделями оверсайз.

Комбинирование широких и узких вещей

Чтобы образ выглядел более гармонично, модные эксперты советуют создать баланс между объемными и обтягивающими вещами. Так, привычный наряд из приталенного пуховика и джинсов скинни смотрится банально. Поэтому можно попробовать сочетать такой пуховик с широкими брюками и юбками, а объемные куртки и пальто лучше смотрятся с зауженным низом.

Кожаные брюки

Наряды, в которых сочетаются разные текстуры, всегда смотрятся стильно. Поэтому можно носить пуховик с кожаными брюками. Кстати, с этим предметом гардероба стоит также попробовать сочетать пуховик из кожи или с меховыми вставками.

Вязаный низ

Сейчас набирает обороты тренд на вязаные вещи. Их можно сочетать с объемными пуховиками для создания элегантного образа. А чтобы окружающие точно смогли лицезреть модную одежду, стоит обратить внимание на вязаные юбки и брюки.

Угги и спортивные брюки

Угги в сочетании с пуховиком позволят создать очень уютный зимний наряд. А дополнить расслабленный образ можно спортивными брюками свободного кроя. Этот наряд удобный и эффектный одновременно.

Массивная обувь

Часто в холодное время года женщины носят длинные сапоги, облегающие ногу, или изящные ботильоны. Эксперты предлагают поэкспериментировать и сделать ставку на грубую обувь: кроссовки или ботинки на толстой подошве. С ними образ получится дерзким и эффектным.