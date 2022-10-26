12 пар звезд, которых могли бы принять за родственников. Но их связывают лишь общие имя и фамилия

Наверняка мало кто задумывался о том, что среди знаменитостей немало тезок. Например, есть всемирно известная модель Кейт Мосс и писательница под тем же именем, а также современный актер Харрисон Форд и актер немого кино Харрисон Форд. Таких совпадений не так уж и много, но они все же существуют.

1. Модель Кейт Мосс и писательница Кейт Мосс

AP / Associated Press / East News

У всемирно известной модели Кейт Мосс есть тезка — писательница Кейт Мосс, книгами которой зачитывается не только вся Великобритания, откуда она родом, но и весь мир. Она стала знаменитой в 2005 году после выхода романа «Лабиринт», который перевели на 37 языков.

2. Певица Кэти Хадсон (псевдоним — Кэти Перри) и актриса Кейт Хадсон

ROBYN BECK / AFP / East News , R. SMITH / SIPA / SIPA / East News

Мало кто знает, но настоящее имя Кэти Перри — Кэтрин Хадсон. Перри — девичья фамилия ее матери. Певица оказала большое влияние на поп-музыку 2010-х годов, выпустив огромное количество треков, которые неоднократно взлетали на вершины хит-парадов. Кейт Хадсон, дочь Голди Хоун, является успешной актрисой и бизнесвумен. Она обладательница «Золотого глобуса» и номинации на премию «Оскар».

3. Актер Голливуда Харрисон Форд и актер немого кино Харрисон Форд

Современный голливудский актер Харрисон Форд и его полный тезка, актер немого кино, не имеют никаких родственных связей. Пожалуй, общее между ниши лишь то, что у обоих есть своя звезда на голливудской «Аллее славы».

4. Актриса Ребекка Фергюсон и певица Ребекка Фергюсон

CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP / East News , AFP / East News

Шведская актриса Ребекка Фергюсон завоевала симпатии зрителей, сыграв в сериале «Белая королева», за исполнение роли в котором ее номинировали на премию «Золотой глобус». Далее последовали работы в фильмах «Снеговик», «Величайший шоумен» и «Дюна». Ее тезка — британская певица Ребекка Фергюсон (на фото она на 35-й церемонии BRIT Awards) — добилась успехов на музыкальном поприще.

5. Актриса Джейн Сеймур и 3-я жена короля Генриха VIII Джейн Сеймур

Актриса Джейн Сеймур не только снимается в кино и сериалах, но и пишет книги, а также является основательницей Фонда открытых сердец. Ее настоящее имя — Джойс Пенелопа Вильгельмина Франкенберг. Свой псевдоним она взяла в честь 3-й жены английского короля Генриха VIII.

6. Актриса Мэнди Мур и хореограф Мэнди Мур

VALERIE MACON / AFP / East News , Dan Steinberg / Invision / AP / East News

Мэнди Мур прославилась как певица в 1999 году, когда вышел ее дебютный альбом. А как актрису ее узнали в 2001-м, когда она сыграла в «Дневниках принцессы». Ее тезка — танцовщица и хореограф Мэнди Мур — известна прежде всего тем, что поставила хореографические номера для фильма «Ла-Ла Ленд». Она же многократно создавала танцевальные композиции для церемоний вручения премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и «Грэмми».

7. Актер Майкл Дуглас и другой актер Майкл Дуглас (псевдоним — Майкл Китон)

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Майкл Дуглас является обладателем двух «Оскаров», пяти «Золотых глобусов» и премии «Эмми». Но мало кто знает, что его коллега Майкл Китон на самом деле полный тезка актера, ведь настоящая его фамилия — Дуглас. Китон также был награжден «Золотым глобусом» и однажды номинировался на «Оскар».

8. Актер Билли Бёрк и актриса Билли Бёрк

Актер Билли Бёрк приобрел известность после выхода на экраны саги «Сумерки». Впоследствии он снялся еще в ряде кинолент, а также неплохо зарекомендовал себя в качестве музыканта: на его счету 2 альбома. Но есть еще актриса по имени Билли Бёрк, популярность которой пришлась на 1-ю половину XX века. Ее самой запоминающейся работой стала роль в легендарном фильме «Волшебник страны Оз».

9. Актер Крис Эванс и теле- и радиоведущий Крис Эванс

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Крис Эванс многим знаком своими блистательно сыгранными ролями в нескольких фильмах киновселенной Marvel, которые сделали его одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире. А телеведущий и радиодиджей Крис Эванс появился на свет на 15 лет раньше своего знаменитого тезки.

10. Актер Марк Уолберг и телеведущий Марк Л. Уолберг

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Марк Уолберг известен своими ролями в фильмах «Ночи в стиле буги», «Отступники», «Планета обезьян», а в 2017 году он и вовсе стал самым высокооплачиваемым актером в мире. Занимался Уолберг и музыкальной карьерой. Его полный тезка Марк Л. Уолберг известен как ведущий игровых телепередач.

11. Актриса Энн Хэтэуэй и супруга Уильяма Шекспира Энн Хэтэуэй

Актриса Энн Хэтэуэй покорила зрителей своими ролями в фильмах «Дневники принцессы», «Дьявол носит Prada», «Отверженные» и еще рядом работ, которые принесли ей многочисленные кинематографические награды. Несколько веков назад в Англии жила ее тезка, которая являлась женой Уильяма Шекспира. Кстати, когда Уильям и Энн вступили в брак, ему было 18 лет, а ей — 26.

12. Актриса Мишель Уильямс и певица Мишель Уильямс

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Актриса Мишель Уильямс в свои 42 года успела завоевать 2 «Золотых глобуса», премию «Эмми» и стать номинантом на «Оскар». Она снялась в таких популярных фильмах, как «Горбатая гора», «Остров проклятых», «Манчестер у моря», «Веном». Ее однофамилица — певица Мишель Уильямс — прославилась в начале 2000-х в составе R&B-группы Destiny’s Child, а после занялась сольной карьерой.

Может быть, у вас или ваших знакомых есть полные тезки?

Фото на превью AP / Associated Press / East News