12 вещей, которые реально нужны, чтобы привести волосы в пристойный вид

Некоторые девушки обладают необъяснимой способностью: они могут за 5 минут играючи соорудить на голове эффектную прическу. Мало кто знает, что секрет этого навыка прост — аксессуары. Заколки-крабы, объемные резинки, ободки и другие украшения могут стать ключевыми составляющими стильного образа.

Спиральные резинки

Резинки из пластиковой спирали стали модным аксессуаром. Но не все знают, что на самом деле они вредны для волос. При многократном использовании спиральки теряют эластичность, а дополнительные захваты ломают волосы. Особенно небезопасно их использование в активных условиях, например на тренировке.

Заколка-краб

Когда-то модная заколка-краб снова в тренде. Этот аксессуар не просто мгновенно создаст прическу, но и нанесет волосам меньше вреда, чем резинки. Такая заколка выгодно подчеркнет контуры лица и станет стильным акцентом в образе.

Ободки

© Anne Richard / Shutterstock.com , Belrose Mila / ABACA / Abaca / East News , Szymon Brzoska / East News Belrose Mila / ABACA / Abaca / East NewsSzymon Brzoska / East News

Раньше ободок использовали исключительно для удобства, современные модели же служат прекрасным украшением. Сейчас в тренде ободки с узлом, напоминающие чалму, и объемные шелковые, кожаные, бархатные обручи с декором или без него. Жемчужные бусины, стразы, пайетки — любые украшения в данном случае только играют нам на руку. Хорошо, если цвет ободка будет гармонировать с расцветкой наряда. В этом случае вы будете выглядеть стильно и оригинально.

Заколки с логотипом

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Заколка с логотипом может показаться рискованным вариантом, но оно стоит того. Именитые дизайнеры предложили свое уникальное видение аксессуара — разных оттенков и формы. Такое украшение ненавязчиво приковывает внимание окружающих к своей обладательнице.

Объемные резинки

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Обычные резинки, как правило, портят волосы. Резинки для волос из шелка помогают предотвратить «пушистость». Они сохраняют мягкую текстуру волос, не ломают их. Деликатное использование объемных резинок поможет отрастить волосы, если вы давно об этом мечтали.

Расческа

Для ухода за волосами разного типа существуют разные расчески. Для прямых волос идеально подходят щетки с лопастями. Щетинки, расположенные на значительном расстоянии друг от друга, не позволяют волосам завиваться. А горячий воздух фена равномерно распределяется по голове. Так волосы моментально просыхают и не повреждаются.

Монохромные заколки

Подобрав несколько заколок под цвет наряда, можно получить интересный эффект. Небрежные прически приобретают более стильный вид. Заколки для волос продаются большими наборами, но можно просто покрасить в нужный цвет те, что залежались на вашей полочке.

Бигуди-липучки

Такие бигуди позволяют добиться объемной прически. Волосы закрепляются на них быстро и легко. Закрутив бигуди на непродолжительное время и взбрызнув волосы лаком, можно получить крупные завитки без использования фена.

Невидимки

East News

Добавить остроты в повседневный образ помогут самые обычные невидимки. Такие заколки настолько универсальны, что с их помощью можно укладывать волосы самыми разными способами. Их можно закрепить параллельно друг другу или перекрещивая. Можно подобрать невидимки, которые будут гармонировать с волосами, чтобы выглядеть более естественно. А можно остановить свой выбор на ярких и массивных заколках, чтобы добавить изюминку образу.

Золотые заколки

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Золотые украшения — один из главных хитов последнего времени. Лаконичные заколки для волос с позолотой — стильное решение. Причем использовать их можно как по отдельности, так и несколько сразу. И каждый день примерять новые бьюти-образы.

Платки

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Стилисты советуют активно использовать платок для создания прически. Из него можно сделать тканевой обруч, свернув жгутом, можно перевязать им хвост, вплести в косу или красиво обвязать пучок. Шелковые шарфы отлично смотрятся в прическе и становятся изюминкой любого образа.

Заколки-бабочки

Мода на заколки с бабочками вернулась. Неважно, используете вы пару пружинящих бабочек или усеете ими всю прическу — образ получится незабываемым.

Какими аксессуарами для волос вы чаще всего пользуетесь?