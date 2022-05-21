12 холостячек, которые выбрали соло-жизнь и ни разу не пожалели

Еще в прошлом столетии Коко Шанель и Грета Гарбо по разным причинам отказались от брака. В наши дни примеру этих успешных женщин следуют многие знаменитости. Кайли Миноуг, Шарлиз Терон, Эмилия Кларк никогда не были замужем и с трудом могут представить себя в роли жены.

Мы в ADME узнали, кто еще из популярных во всем мире красавиц решил не связывать себя узами брака и ни разу об этом не пожалел.

Шарлиз Терон, 46 лет

Шарлиз Терон не была замужем и не собирается под венец. По словам самой актрисы, для нее замужество никогда не было чем-то важным. Терон не чувствует себя одиноко — вся любовь Терон достается ее двум приемным детям.

Эмилия Кларк, 35 лет

Одна из признанных мировых красавиц Эмилия Кларк не замужем. Актриса подумывает о том, чтобы перестать встречаться с актерами, потому что крепкие отношения между успешными актерами — это большая редкость. Пока Кларк доверяет только себе.

Кристин Дэвис, 57 лет

В отличие от своей героини Шарлотты из «Секса в большом городе», Кристин Дэвис ни разу не была замужем и никогда не мечтала об этом. У актрисы нет времени на свидания, потому что она воспитывает дочь Джемму Роуз и сына Уилсона — именно дети делают ее счастливой.

Кайли Миноуг, 53 года

Кайли Миноуг не думает, что выйдет замуж, потому что это никогда не было ее целью. В 2017 году закончились отношения певицы с Джошуа Сассом. Миноуг назвала помолвку экспериментом и заявила, что замужество — это не то, чего бы ей на самом деле хотелось.

Дайан Китон, 76 лет

Дайан Китон встречалась с легендарными мужчинами Голливуда — Аль Пачино и Уорреном Битти. Ни одни из ее отношений не переросли в брак, и актриса не считает это проблемой. У Китон яркая и счастливая жизнь: она продолжает сниматься в популярных фильмах, а когда актрисе было за 50, она усыновила двоих детей.

Опра Уинфри, 68 лет

В жизни Опры Уинфри не оказалось места браку и детям, и она не жалеет об этом. Телеведущая считает, что быть женой и матерью — тяжкий труд, а все время Опры занимает ее легендарное шоу.

Люси Лью, 53 года

Несмотря на помолвку Люси Лью с Заком Хелмом, актриса так и не пошла под венец. Вместо этого Люси посвятила жизнь любимому делу и своему сыну Рокуэллу Ллойду.

Дана Дилейни, 66 лет

Дана Дилейни никогда не хотела «остепениться». Звезде сериала «Отчаянные домохозяйки» не раз поступали предложения руки и сердца, но Делани настолько нравится быть одной, что изменить свое отношение к браку она готова лишь ради особенного человека.

Вайнона Райдер, 50 лет

У Вайноны Райдер были и короткие романы, и длинные отношения. Но замужем актриса никогда не была. По словам Райдер, для нее брак не самое главное в мире.

Патрисия Каас, 55 лет

Патриция Каас утверждает, что ее страсть к пению занимает большую часть ее времени. По словам певицы, с ней нелегко жить, и мужчина, который появляется в ее жизни, должен принять тот факт, что самая большая любовь в жизни Патриции — это ее поклонники.

Эди Фалко

Звезда сериала «Клан Сопрано» Эди Фалко никогда не включала замужество в число своих приоритетов. По словам Фалко, быть хорошей матерью для двоих приемных детей — гораздо важнее, чем отношения и брак.

Шерил Кроу, 60 лет

И Шерил Кроу никогда не связывала свою жизнь узами брака. Певица была трижды помолвлена. А сейчас она счастлива, сама воспитывает двоих детей и не отрицает возможности замужества. Кроу объясняет свое положение слишком завышенными требованиями к потенциальным женихам.