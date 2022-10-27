13 эффектных братьев и сестер звезд, глядя на которых хочется воскликнуть: «Где же вы прятались все это время?»

Зачастую в семьях знаменитостей есть сразу несколько талантливых людей. О некоторых братьях и сестрах звезд мы знаем только понаслышке, ведь они выбрали непубличные профессии и не стремятся попадать в объективы фотографов. А имена других нередко встречаем в новостях шоу-бизнеса, но даже не догадываемся, что они являются родственниками наших любимых селебрити.

Кэмерон Робби — брат Марго Робби

Оказывается, брат знаменитой актрисы Марго Робби тоже стал актером. Причем в 2021 году он сыграл в австралийской мыльной опере «Соседи», с которой начинала свою карьеру его звездная сестра в 2008 году. По словам Кэмерона, Марго охотно дает советы по поводу карьеры: «Приятно знать, что она всегда на расстоянии телефонного звонка».

Дилан Эфрон — брат Зака Эфрона

Немногие знают, что у звезды серии фильмов «Классный мюзикл» есть младший брат по имени Дилан. Он работает сценаристом и ведет свой видеоблог о путешествиях. Кстати, Дилан встречался с младшей сестрой актрисы Ванессы Хадженс, которая долгое время была в отношениях с Заком.

Хэлли Айзенберг — сестра Джесси Айзенберга

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Свои самые запоминающиеся роли Хэлли Айзенберг сыграла в детстве: в семейном фильме о приключениях попугая «Поли» и в картине «Двухсотлетний человек», в которой снималась вместе с Робином Уильямсом. В отличие от своего старшего брата Джесси, Хэлли оставила кинокарьеру, чтобы поступить в колледж.

Джезин Буллок-Прадо — сестра Сандры Буллок

Invision / Invision / East News

Мало кто знает, что у известной голливудской актрисы Сандры Буллок есть младшая сестра Джезин. Она начинала карьеру в шоу-бизнесе в качестве кинопродюсера, но потом ушла из профессии и сегодня работает кондитером и пишет кулинарные книги.

Анвар Хадид — брат Беллы Хадид

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

О старшей сестре Беллы Хадид, модели Джиджи, знают практически все, но для многих будет сюрпризом то, что в звездной семье есть еще и брат. Анвар Хадид, как и его сестры, работает в индустрии моды и подписывает рекламные контракты с самыми известными брендами. Также известно, что он встречался с популярной певицей Дуа Липой.

Соланж Ноулз — сестра Бейонсе

Соланж начинала свою музыкальную карьеру с выступлений на концертах группы старшей сестры Destiny’s Child. Затем девушка стала записывать музыкальные альбомы и даже была включена в список самых успешных танцевальных исполнителей всех времен. Также Соланж известна тем, что написала партитуру для Нью-Йоркского городского балета.

Ноа Сайрус — сестра Майли Сайрус

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Ноа Сайрус — младшая сестра актрисы и певицы Майли Сайрус и 5-й ребенок в семье — стала появляться на телеэкранах уже в детстве, играя второстепенные роли в таких сериалах, как «Ханна Монтана». А в 2016 году девушка подписала свой первый музыкальный контракт и через год была названа одним из 30 самых влиятельных подростков.

Хлоя Бейли — сестра Холли Бейли

ANDRES KUDACKI / AFP / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

У Холли Бейли, которая в 2023 году сыграет главную роль в новой версии сказки «Русалочка», есть старшая сестра Хлоя. Вместе девушки пишут песни, поют в группе Chloe x Halle и с 2018 года удостоились целых 5 номинаций на премию «Грэмми». А с 2021 года Хлоя работает над сольными проектами.

Джемма Стайлз — сестра Гарри Стайлза

Старшая сестра музыканта Гарри Стайлза пишет блоги для нескольких интернет-ресурсов. Девушка делится своим мнением о знаменитостях, технологиях и освещает общественные темы. По словам Джеммы, в детстве брат часто расспрашивал ее о песнях, которые она слушала. Вероятно, это оказало на его музыкальные вкусы значительное влияние.

Люк Уилсон — брат Оуэна Уилсона

AdMedia / Starface / STARFACE PHOTO / East News , Isabelle Vautier / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Кто бы мог подумать, что жгучий брюнет Люк Уилсон не однофамилец, а родной брат известного светловолосого актера Оуэна Уилсона. Как и Оуэн, Люк снимался в известных голливудских проектах. Он сыграл роли второго плана в таких фильмах, как «Ангелы Чарли» с Кэмерон Диас и «Блондинка в законе» с Риз Уизерспун.

Эмили Дешанель — сестра Зоуи Дешанель

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Звезда сериала «Кости» Эмили Дешанель — старшая сестра певицы и актрисы Зоуи Дешанель («500 дней лета», «Автостопом по галактике»). Свою кинокарьеру Эмили начала еще в 1994 году. А спустя несколько лет она снялась в таких известных фильмах, как «Человек-паук — 2» и «Игра по чужим правилам». Эмили была номинирована на несколько известных кинопремий.

Лесли Лопес — сестра Дженнифер Лопес

У Дженнифер Лопес есть 2 сестры: старшая Лесли и младшая Линда — журналистка. В отличие от сестер Лесли предпочитает спокойную жизнь вдали от вспышек фотокамер и работает учительницей музыки в школе. «Когда я увидела толпы поклонников Дженнифер, я подумала: «Не могу поверить, что все эти люди пришли посмотреть на Джен, мою бестолковую сестру, которая бегала в нижнем белье по дому, когда мы были маленькими», — вспоминала Лесли.



Эрик Лайвли — брат Блейк Лайвли

Известная актриса Блейк Лайвли — младший ребенок в семье. У нее есть родной старший брат Эрик, а также сводные сестры и брат по материнской линии. Все они связали свою жизнь с киноискусством. Эрик с 13 лет играл эпизодические роли в сериалах. Также он снимался в известных фильмах, среди которых «Американский пирог» и «Эффект бабочки — 2». А в 2009 году участвовал в съемках музыкального клипа Пинк «Please Don’t Leave Me». Однако с 2014 года актер перестал сниматься.

Каких еще братьев и сестер знаменитостей вы знаете? А вы единственный ребенок в семье?