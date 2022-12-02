13 знаменитостей, у которых столь странные привычки и ритуалы, что у окружающих глаза на лоб лезут

У каждого человека есть свои причуды, которые окружающим кажутся странными. И знаменитости не исключение. Так, супермодель Хайди Клум на удачу носит с собой мешочек своих зубов, а актер Колин Фаррелл в первый день съемок в кино всегда надевает одни и те же боксерские шорты с изображением трилистника. Вот еще 15 звезд шоу-бизнеса и спорта, у которых есть не совсем стандартные привычки.

1. Кэти Перри

MORA / Everett Collection / East News

Певица Кэти Перри чистит зубы как минимум 3 раза в день. «Я все время чищу зубы, так как всегда хотела, чтобы они были белыми, как у Бритни Спирс. В детстве у меня было 13 кариесов, так что вы можете себе представить, почему я так беспокоюсь», — заявила Кэти. А источник, близкий к певице, сообщил, что она чистит зубы 6 раз в день, потому что боится ставить пломбы. А также добавил, что у Кэти Перри под рукой всегда есть стопка из 20 новых зубных щеток.

2. Кит Харингтон

TIZIANA FABI / AFP / East News

Джон Сноу — персонаж Кита Харингтона из сериала «Игра престолов» — всегда носил с собой меч. А вот в жизни актер всегда носит с собой шариковую ручку. «С детства у меня есть счастливый талисман — ручка, и я ношу ее повсюду», — рассказал Харингтон. У актера есть еще одна забавная привычка. Каждый раз, когда он собирается войти на борт самолета, он трижды касается внешней стороны воздушного судна.

3. Мэрайя Кэри

Jeffrey Mayer / Broadimage / Broad Image / East News

В 2013 году таблоиды сообщили, что популярная певица Мэрайя Кэри 3 дня в неделю ест только фиолетовую пищу, например сливы, виноград и баклажаны. С помощью этой диеты знаменитость тогда пыталась сбросить лишний вес после родов. Еще одна интересная привычка Мэрайи Кэри — во время сна она включает в своей спальне целых 20 увлажнителей. В результате ее комната становится похожей на парилку. Судя по всему, такой насыщенный влажностью воздух гарантирует, что голосовые связки певицы останутся в отличном состоянии. К слову, потолок в ее спальне сильно наклонен, поэтому конденсат стекает, а не капает на голову знаменитости.

4. Джессика Бил

В 2017 году актриса опубликовала в соцсетях снимок, на котором она ест прямо в душе. На одном из шоу Джессика пояснила это странное фото: «Это просто жизнь мамы». Напомним, в 2015 году у нее и ее мужа Джастина Тимберлейка родился сын. Так что, принимая пищу в душе, Бил наверняка экономит время, которого всем молодым родителям очень не хватает.

5. Кейт Хадсон

Кейт Хадсон поделилась своим способом мгновенной подтяжки кожи. «Чтобы быстро проснуться или сделать кожу менее тусклой, я окунаю голову в миску со льдом... Это все равно, что окунуться в холодную воду лицом», — сказала актриса. Такому трюку ее научил актер Пол Ньюман, один из столпов Голливуда.

6. Марк Уолберг

Марк Уолберг в 2018 году выложил в соцсети свой совершенно безумный распорядок дня. И сразу становится понятно, как актер, продюсер, бизнесмен, бывшая модель, рэпер, автор песен может так эффективно работать в режиме многозадачности. Оказывается, актер просыпается в 2:30 ночи, 2 раза ест, тренируется, играет в гольф, проходит сеанс криотерапии. Потом в расписании идут житейские и рабочие моменты, затем снова тренировка, а в 19:30 наступает время ложиться спать. Судя по состоянию актера в $ 350 млн, такой плотный режим приносит свои плоды.

7. Крисси Тайген

Крисси Тайген — модель и кулинарный блогер, жена музыканта Джона Ледженда — как-то призналась, что «ест» чипсы Doritos, слизывая с них приправу. А затем кладет их обратно в пакет. «Вы все так же чувствуете вкус, но при этом не получаете углеводы!» — заявила Крисси.

8. Джессика Альба

Популярная актриса Джессика Альба добавляет в воду розовую гималайскую соль и употребляет ее. Дело в том, что из-за того, что актриса занимается йогой, ей, по словам Альбы, простой воды недостаточно. Звезда фильмов «Город грехов» и «Фантастическая четверка» заявляет, что из-за «низкого уровня сахара в крови и низкого кровяного давления» она вынуждена соблюдать такую диету с высоким содержанием соли. Иначе у Джессики Альбы, по ее словам, «дурнеет голова».

9. Джейсон Сигел

Invision / Invision / East News

Джейсон Сигел — звезда ситкома «Как я встретил вашу маму» и фильма «Маппеты» — не стесняется своей одержимости марионетками. Эти куклы буквально захватили его жизнь. В доме актера даже есть отдельная комната, забитая марионетками.

10. Кэтрин Зета-Джонс

Актриса однажды призналась, что чистит зубы... клубникой. Она сказала: «Сок или мякоть клубники содержит яблочную кислоту, которая действует как вяжущее средство и может осветлять поверхностные пятна. Ананасы работают точно так же».

11. Стивен Кинг

Мастер ужасов раскрыл свою слабость: десерты. В интервью Bon Appétit Кинг заявил, что сладости — это пища для его ума, поэтому каждый день перед тем, как садится писать, он съедает кусочек чизкейка.

12. Уэйн Руни

AFP / EAST NEWS

Один из лучших английских футболистов в своей автобиографии признался, что иногда подолгу не может уснуть. И, чтобы побороть бессонницу, Руни включает пылесос или фен. И под шум электроприбора футболист преспокойненько отправляется в объятия Морфея.

13. Блейк Лайвли

В 2014 году актриса Блейк Лайвли рассказала, что своими шелковистыми волосами обязана майонезу. Лайвли заявила, что этому способу ее научила мама. Перед тем как мыть голову, на кончики волос нужно нанести майонез. Таким образом воздействие шампуня на волосы будет смягчаться, они будут оставаться увлажненными, а кончики не будут ломкими.