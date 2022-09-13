14 правил жизни Дженнифер Энистон, которая в 53 года продолжает сражать своей фигурой наповал
Сразу после выхода на экраны сериала «Друзья» Дженнифер Энистон покорила зрителей своей естественной красотой и непринужденностью. Сейчас актрисе 53 года, а она по-прежнему молода, спортивна и свежа. Весь ее образ иллюстрирует известное выражение «50 — это новые 30».
Мы в ADME раскрыли жизненные правила и секреты красоты, которым дива не изменяет уже много лет, чтобы оставаться молодой душой и телом.
14. Тренировки — неотъемлемая часть ее дня
У звезды прекрасное телосложение — рельефные руки и ноги, плоский живот. Спортом женщина занимается не менее 5 раз в неделю и обязательно отдыхает в воскресенье. Ее тренировки разнообразны — тут есть место и йоге, и силовым упражнениям, и кардио.
Чуть более года назад актриса открыла для себя бокс: «В боксе ваш мозг постоянно работает, это вам не педали на велосипеде крутить. В общем, потрясающе!» — рассказала она в интервью. Если у нее есть свободные 5 минут, она посвятит их физической активности. Например, прыжкам на скакалке. А длительные прогулки с собаками — один из секретов ее подтянутых ног.
13. И все же она не относится к спорту серьезно и другим не советует
В последнее время актриса перестала быть фанатичной спортсменкой и просто наслаждается тем, что делает. Она много гуляет, не зацикливается на тренировках и правильном питании, старается больше радоваться жизни. «Единственный недостаток этого — пара лишних килограммов и около 4 тысяч слухов о беременности. Но, кроме этого, все прекрасно», — смеется звезда.
12. Но Джен знает, как не разлениться окончательно
Знаменитость считает, что надо прислушиваться к своему телу, но не идти у него на поводу. Если нет сил заниматься спортом, то она все равно пробует потренироваться минут 10. Организм начинает вырабатывать эндорфины, и хочется продолжать двигаться.
«Стисните зубы. Просто стисните зубы и сделайте это. Подумайте о вкуснейшей пасте или мексиканской еде, которую вы хотите съесть на выходных, и повесьте эту картинку в своем воображении перед собой, как маленькую морковку», — советует она.
11. Многие знаменитости встают на рассвете, но только не Джен
Дженнифер уверена: для поддержания красоты и сохранения молодости кожи необходим здоровый сон. Благодаря качественному сну кожа будто светится изнутри, а кроме того, выспавшийся человек не переедает. Энистон старается спать не меньше 8 часов в сутки. На работу звезда может встать и в 4:30, но если ей никуда не надо, то она просыпается в 8–9.
10. Одна из повседневных привычек Энистон — утро без телефона
Утро актриса проводит наедине с собой и своими питомцами. Она гуляет с 3 собаками, кормит их, пьет кофе, делает 20-минутную медитацию и после записывает свои мысли в дневник. Иногда это бывает просто поток благодарности в письменном виде.
В это время она придерживается одного неуклонного правила — никаких звонков, электронной почты, сообщений и социальных сетей. «Попробуйте пожить так хотя бы неделю, и вы увидите разницу», — советует знаменитость.
9. Дженнифер не позволяет себе испытывать жажду
Многие считают, что пить воду нужно тогда, когда испытываешь жажду. Но Дженнифер советует не позволять себе доходить до этого момента. По ее мнению, лучше пить воду постоянно в течение дня. Это наполняет тело энергией и придает силы для тренировок. Сама звезда употребляет около 12 стаканов воды в день.
8. Жизнь убедила знаменитую актрису, что без здорового питания — никуда
Мать звезды была настоящей ЗОЖницей. В детстве Дженнифер совсем не ела сладости и вредную пищу. А переехав от родителей, она наконец-то дорвалась до фастфуда. Но очень скоро начала замечать изменения в самочувствии: появилась усталость, раздражение, состояние кожи ухудшилось, мышцы потеряли тонус.
Одна поездка к диетологу расставила все на свои места. Оказалось, что мама звезды все делала правильно. Теперь рацион Энистон в основном состоит из овощей и белка, но она признается — не может отказаться от молочных продуктов и иногда позволяет себе что-то не слишком полезное, вроде пасты или блюд мексиканской кухни.
«Здоровое питание — замороженный виноград, банан и апельсины».
Дженнифер рассказала, что любит есть замороженный виноград. «Однажды я была в спа-салоне и мне дали чашку замороженного винограда после грязевой ванны. Тогда я подумала: „Это же гениально!“».
7. Дженнифер практикует интервальное голодание
Голливудская дива придерживается интервального голодания по таймеру 16/8. Это популярная схема, согласно которой можно есть только в течение 8 часов. Остальное время можно только пить — чай, кофе, воду или настои трав. Актриса завтракает в 10 часов утра, а ужинает не позднее 5–6 часов вечера. Это вполне комфортный режим питания для работающих людей, однако перед его внедрением в свою жизнь стоит проконсультироваться с врачом.
«Я заметила большую разницу, когда стала обходиться без твердой пищи в течение 16 часов. К счастью, часы сна засчитываются как часть периода голодания» — поделилась актриса в интервью.
6. Дженнифер Энистон не любит экспериментировать с макияжем
На красных дорожках звезда стабильно появляется с макияжем глаз в светло-коричневых оттенках, нейтрально-розовой помадой или блеском для губ плюс немного кремовых румян.
«Меньше макияжа — меньше суеты и больше естественности. Я заметила, что каждый раз, когда я пытаюсь сделать какую-нибудь причудливую прическу или макияж, это только все портит», — призналась актриса.
5. Она позволяет себе стареть
В начале своей карьеры актриса сделала ринопластику, чтобы исправить искривленную перегородку носа. На этом ее хирургические эксперименты закончились. Она не пытается восстановить молодость с помощью инъекций.
«Это скользкий, очень скользкий путь. Женщины просто начинают терять голову. Для них становится нормой их новый облик, и трудно вернуться к реальности», — говорит Энистон.
4. Джен сожалеет, что часто загорала без солнцезащитного крема
Чтобы заполучить максимальный уровень загара, раньше Джен нещадно мазалась маслом и проводила часы на солнце. Сейчас актриса по-прежнему любит принимать солнечные ванны, но теперь она надежно защищает кожу. «Крем с защитой SPF 50 лежит в моей машине, у бассейна, на кухне, в ванной — везде», — сказала она в одном из интервью.
Кстати, в последнее время Энистон часто прибегает к помощи автозагаров, чтобы подчеркнуть свою здоровую кожу и выглядеть моложе.
3. Актриса тщательно фильтрует информацию, которую потребляет
Энистон считает, что не только пища и спорт, но и душевное равновесие дают нам хорошее самочувствие. Актриса советует быть особо внимательными к тому, что вы вкладываете в свои уши, глаза через СМИ. «Это очень-очень-очень-очень важно для нашего физического благополучия», — говорит звезда.
2. Знаменитость уважительно относится к своим прошлым отношениям
По мнению звезды, ненависть к бывшим никогда не помогала чьему-либо психическому здоровью. Поэтому Джен поддерживает добрые отношения с обоими бывшими мужьями. Второй бывший муж, Джастин Теру, регулярно общается с Энистон в сети. А бывший муж Брэд Питт был замечен на вечеринке по случаю 50-летия дивы.
1. Актриса считает, что возраст — это всего лишь цифры
Энистон ценит свой возраст и принимает его. Она день за днем вдохновляет весь мир собственным примером и уверяет своих поклонников: «Люди любят говорить: „О, ты в таком-то возрасте, ты больше не полезен обществу“. Это так неправильно. Никогда так не думайте: мы можем быть активными, цветущими и жизнеспособными даже в зрелом возрасте».
Какие правила жизни Дженнифер пришлись вам по душе?