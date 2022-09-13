14 правил жизни Дженнифер Энистон, которая в 53 года продолжает сражать своей фигурой наповал

Сразу после выхода на экраны сериала «Друзья» Дженнифер Энистон покорила зрителей своей естественной красотой и непринужденностью. Сейчас актрисе 53 года, а она по-прежнему молода, спортивна и свежа. Весь ее образ иллюстрирует известное выражение «50 — это новые 30».

Мы в ADME раскрыли жизненные правила и секреты красоты, которым дива не изменяет уже много лет, чтобы оставаться молодой душой и телом.

14. Тренировки — неотъемлемая часть ее дня

У звезды прекрасное телосложение — рельефные руки и ноги, плоский живот. Спортом женщина занимается не менее 5 раз в неделю и обязательно отдыхает в воскресенье. Ее тренировки разнообразны — тут есть место и йоге, и силовым упражнениям, и кардио. Чуть более года назад актриса открыла для себя бокс: «В боксе ваш мозг постоянно работает, это вам не педали на велосипеде крутить. В общем, потрясающе!» — рассказала она в интервью. Если у нее есть свободные 5 минут, она посвятит их физической активности. Например, прыжкам на скакалке. А длительные прогулки с собаками — один из секретов ее подтянутых ног.

13. И все же она не относится к спорту серьезно и другим не советует

MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS

В последнее время актриса перестала быть фанатичной спортсменкой и просто наслаждается тем, что делает. Она много гуляет, не зацикливается на тренировках и правильном питании, старается больше радоваться жизни. «Единственный недостаток этого — пара лишних килограммов и около 4 тысяч слухов о беременности. Но, кроме этого, все прекрасно», — смеется звезда.

12. Но Джен знает, как не разлениться окончательно

RGK, PacificCoastNews / EAST NEWS

Знаменитость считает, что надо прислушиваться к своему телу, но не идти у него на поводу. Если нет сил заниматься спортом, то она все равно пробует потренироваться минут 10. Организм начинает вырабатывать эндорфины, и хочется продолжать двигаться. «Стисните зубы. Просто стисните зубы и сделайте это. Подумайте о вкуснейшей пасте или мексиканской еде, которую вы хотите съесть на выходных, и повесьте эту картинку в своем воображении перед собой, как маленькую морковку», — советует она.

11. Многие знаменитости встают на рассвете, но только не Джен

Дженнифер уверена: для поддержания красоты и сохранения молодости кожи необходим здоровый сон. Благодаря качественному сну кожа будто светится изнутри, а кроме того, выспавшийся человек не переедает. Энистон старается спать не меньше 8 часов в сутки. На работу звезда может встать и в 4:30, но если ей никуда не надо, то она просыпается в 8–9.

10. Одна из повседневных привычек Энистон — утро без телефона

Утро актриса проводит наедине с собой и своими питомцами. Она гуляет с 3 собаками, кормит их, пьет кофе, делает 20-минутную медитацию и после записывает свои мысли в дневник. Иногда это бывает просто поток благодарности в письменном виде. В это время она придерживается одного неуклонного правила — никаких звонков, электронной почты, сообщений и социальных сетей. «Попробуйте пожить так хотя бы неделю, и вы увидите разницу», — советует знаменитость.

9. Дженнифер не позволяет себе испытывать жажду

Coleman-Rayner / Coleman Rayner / East News , Jonathan Goldberg / Broadimage / EAST NEWS

Многие считают, что пить воду нужно тогда, когда испытываешь жажду. Но Дженнифер советует не позволять себе доходить до этого момента. По ее мнению, лучше пить воду постоянно в течение дня. Это наполняет тело энергией и придает силы для тренировок. Сама звезда употребляет около 12 стаканов воды в день.

8. Жизнь убедила знаменитую актрису, что без здорового питания — никуда

PacificCoastNews.com / EAST NEWS , PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Мать звезды была настоящей ЗОЖницей. В детстве Дженнифер совсем не ела сладости и вредную пищу. А переехав от родителей, она наконец-то дорвалась до фастфуда. Но очень скоро начала замечать изменения в самочувствии: появилась усталость, раздражение, состояние кожи ухудшилось, мышцы потеряли тонус.

EAST NEWS

Одна поездка к диетологу расставила все на свои места. Оказалось, что мама звезды все делала правильно. Теперь рацион Энистон в основном состоит из овощей и белка, но она признается — не может отказаться от молочных продуктов и иногда позволяет себе что-то не слишком полезное, вроде пасты или блюд мексиканской кухни.

«Здоровое питание — замороженный виноград, банан и апельсины».

Дженнифер рассказала, что любит есть замороженный виноград. «Однажды я была в спа-салоне и мне дали чашку замороженного винограда после грязевой ванны. Тогда я подумала: „Это же гениально!“».

7. Дженнифер практикует интервальное голодание

imago stock&people / EAST NEWS

Голливудская дива придерживается интервального голодания по таймеру 16/8. Это популярная схема, согласно которой можно есть только в течение 8 часов. Остальное время можно только пить — чай, кофе, воду или настои трав. Актриса завтракает в 10 часов утра, а ужинает не позднее 5–6 часов вечера. Это вполне комфортный режим питания для работающих людей, однако перед его внедрением в свою жизнь стоит проконсультироваться с врачом. «Я заметила большую разницу, когда стала обходиться без твердой пищи в течение 16 часов. К счастью, часы сна засчитываются как часть периода голодания» — поделилась актриса в интервью.

6. Дженнифер Энистон не любит экспериментировать с макияжем

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , Michael Germana / Everett Collection / East News

На красных дорожках звезда стабильно появляется с макияжем глаз в светло-коричневых оттенках, нейтрально-розовой помадой или блеском для губ плюс немного кремовых румян. «Меньше макияжа — меньше суеты и больше естественности. Я заметила, что каждый раз, когда я пытаюсь сделать какую-нибудь причудливую прическу или макияж, это только все портит», — призналась актриса.

5. Она позволяет себе стареть

PHOTOlink / Everett Collection / East News , Carlos Piaggio / The Grosby Group / Grosby Group / East News

В начале своей карьеры актриса сделала ринопластику, чтобы исправить искривленную перегородку носа. На этом ее хирургические эксперименты закончились. Она не пытается восстановить молодость с помощью инъекций. «Это скользкий, очень скользкий путь. Женщины просто начинают терять голову. Для них становится нормой их новый облик, и трудно вернуться к реальности», — говорит Энистон.

4. Джен сожалеет, что часто загорала без солнцезащитного крема

Чтобы заполучить максимальный уровень загара, раньше Джен нещадно мазалась маслом и проводила часы на солнце. Сейчас актриса по-прежнему любит принимать солнечные ванны, но теперь она надежно защищает кожу. «Крем с защитой SPF 50 лежит в моей машине, у бассейна, на кухне, в ванной — везде», — сказала она в одном из интервью. Кстати, в последнее время Энистон часто прибегает к помощи автозагаров, чтобы подчеркнуть свою здоровую кожу и выглядеть моложе.



AFP / EAST NEWS , AFP / EAST NEWS

3. Актриса тщательно фильтрует информацию, которую потребляет

Will Binns, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Энистон считает, что не только пища и спорт, но и душевное равновесие дают нам хорошее самочувствие. Актриса советует быть особо внимательными к тому, что вы вкладываете в свои уши, глаза через СМИ. «Это очень-очень-очень-очень важно для нашего физического благополучия», — говорит звезда.

2. Знаменитость уважительно относится к своим прошлым отношениям

Gorassini-Hahn-Nebinger / ABACA / East News

По мнению звезды, ненависть к бывшим никогда не помогала чьему-либо психическому здоровью. Поэтому Джен поддерживает добрые отношения с обоими бывшими мужьями. Второй бывший муж, Джастин Теру, регулярно общается с Энистон в сети. А бывший муж Брэд Питт был замечен на вечеринке по случаю 50-летия дивы.

1. Актриса считает, что возраст — это всего лишь цифры

Carlo Allegri / Invision / AP / East News

Энистон ценит свой возраст и принимает его. Она день за днем вдохновляет весь мир собственным примером и уверяет своих поклонников: «Люди любят говорить: „О, ты в таком-то возрасте, ты больше не полезен обществу“. Это так неправильно. Никогда так не думайте: мы можем быть активными, цветущими и жизнеспособными даже в зрелом возрасте».

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