14 звезд, которые передали коллегам «пламенный привет» с помощью своих нарядов
Знаменитости, уже вписавшие свое имя в историю моды, и сегодня постоянно напоминают о себе. Цветы в волосах, как у Фриды Кало, или экстремально заниженная линия талии, как на одежде Бритни Спирс, — современные звезды то и дело вдохновляются легендарными нарядами прошлого. Позаимствовать узнаваемую деталь или полностью воссоздать культовый образ — эту задачу каждый решает по-своему.
Натали Портман почтила память Фриды Кало на премьере фильма «Тор: Любовь и гром»
Эль Фэннинг воспроизвела культовый концертный наряд Бритни Спирс
Бейонсе на одном из своих выступлений отдала дань уважения Майклу Джексону
Ким Кардашьян перевоплотилась в Мэрилин Монро
Жакет Кейт Миддлтон, в котором она появилась на одном из мероприятий, многим напомнил наряд принцессы Дианы
При создании этого образа Зендея вдохновлялась стилем легендарной танцовщицы Жозефины Бейкер
Платье на бретелях, которое выбрала Рианна, явно отсылает к одному из образов Рэйчел Грин из «Друзей»
Пэрис Хилтон в точности воссоздала сценический наряд Майли Сайрус
Кайли Дженнер надела платье с таким же принтом, как на костюме Джиджи Хадид
Платье Дуа Липы с бабочкой напоминает костюм Наоми Кэмпбелл
Меган Маркл выбрала ту же цветовую палитру, что и принцесса Диана
«Газетное» платье Кэрри Брэдшоу будто ожило в образе Эмили Ратаковски
Ким Кардашьян скопировала наряд Шер
Рита Ора надела комбинезон как у Селены Гомес
Кто из звезд, по-вашему мнению, выбрал наряд, наиболее похожий на костюм другой знаменитости?
Фото на превью Charles Sykes / Invision / AP / East News, MHD, PacificCoastNews / East News
Поделиться этой статьёй