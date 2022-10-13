14 звезд, которые передали коллегам «пламенный привет» с помощью своих нарядов

Знаменитости, уже вписавшие свое имя в историю моды, и сегодня постоянно напоминают о себе. Цветы в волосах, как у Фриды Кало, или экстремально заниженная линия талии, как на одежде Бритни Спирс, — современные звезды то и дело вдохновляются легендарными нарядами прошлого. Позаимствовать узнаваемую деталь или полностью воссоздать культовый образ — эту задачу каждый решает по-своему.