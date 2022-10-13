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14 звезд, которые передали коллегам «пламенный привет» с помощью своих нарядов

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Знаменитости, уже вписавшие свое имя в историю моды, и сегодня постоянно напоминают о себе. Цветы в волосах, как у Фриды Кало, или экстремально заниженная линия талии, как на одежде Бритни Спирс, — современные звезды то и дело вдохновляются легендарными нарядами прошлого. Позаимствовать узнаваемую деталь или полностью воссоздать культовый образ — эту задачу каждый решает по-своему.

Натали Портман почтила память Фриды Кало на премьере фильма «Тор: Любовь и гром»

AP / East News, AP / Associated Press / East News

Эль Фэннинг воспроизвела культовый концертный наряд Бритни Спирс

East News

Бейонсе на одном из своих выступлений отдала дань уважения Майклу Джексону

PHOTOlink / Everett Collection / East News, AFP / East News

Ким Кардашьян перевоплотилась в Мэрилин Монро

East News

Жакет Кейт Миддлтон, в котором она появилась на одном из мероприятий, многим напомнил наряд принцессы Дианы

LFI / Photoshot / REPORTER / East News, Allstar Picture Library / Mary Evans Picture Library / East News

При создании этого образа Зендея вдохновлялась стилем легендарной танцовщицы Жозефины Бейкер

© Paul Nadar / Wikimedia Commons, Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Платье на бретелях, которое выбрала Рианна, явно отсылает к одному из образов Рэйчел Грин из «Друзей»

© Friends / Warner Bros. Television and co-producers, John Shearer / Invision / AP / East News

Пэрис Хилтон в точности воссоздала сценический наряд Майли Сайрус

Charles Sykes / Invision / AP / East News, Devone Byrd, PacificCoastNews / East News

Кайли Дженнер надела платье с таким же принтом, как на костюме Джиджи Хадид

Платье Дуа Липы с бабочкой напоминает костюм Наоми Кэмпбелл

Invision / Invision / East News

Меган Маркл выбрала ту же цветовую палитру, что и принцесса Диана

AP / East News, Nieboer / DDP Images / East News

«Газетное» платье Кэрри Брэдшоу будто ожило в образе Эмили Ратаковски

© Sex and the City / HBO and co-producers, ANGELA WEISS / AFP / East News

Ким Кардашьян скопировала наряд Шер

Richard Markell / Courtesy Everett Collection / East News

Рита Ора надела комбинезон как у Селены Гомес

Evan Agostini / Invision / AP / East News, Brian Flannery, PacificCoastNews / East News

Кто из звезд, по-вашему мнению, выбрал наряд, наиболее похожий на костюм другой знаменитости?

Фото на превью Charles Sykes / Invision / AP / East News, MHD, PacificCoastNews / East News
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AdMe/Культура/14 звезд, которые передали коллегам «пламенный привет» с помощью своих нарядов
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