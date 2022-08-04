15 фактов, которые помогут вам блеснуть знаниями в любом разговоре

Мы не можем знать всего на свете, но это не мешает нам стремиться получить новую занимательную информацию. Тем самым мы расширяем кругозор, можем немного изменить восприятие мира или просто блеснуть крутым фактом при общении с другими.

Мы в ADME обожаем находить новые любопытные сведения и надеемся, что вы еще не знаете о тех, которые мы объединили в нашу подборку.

На аукционе 1915 года Сесил Чабб купил Стоунхендж в подарок своей жене. Но она хотела, чтобы муж купил стулья

Акулы старше, чем кольца Сатурна

Здоровое человеческое ухо издает ответный звук при приеме определенных частот. Это называется отоакустической эмиссией и используется для проверки слуха новорожденных

На Земле больше деревьев, чем звезд в Млечном Пути

Лось в поисках пищи может погружаться под воду почти на 6 м

Хлеб чиабатта был изобретен в 1982 году

Пчелы сообщают своим друзьям о хороших цветах поблизости танцуя

У морских гребешков очень много глаз, их может быть около 200

В Исландии нет комаров. Там настолько переменчивый климат, что насекомые просто не успевают прожить весь свой маленький жизненный цикл

Кукуруза выделяет в воздух воду. 4 046 кв. м этого растения может выделять до 15 000 л воды в день и повышать уровень влажности

Самая большая пирамида в мире находится в Мексике, а не в Египте. Великая пирамида Чолулы больше по объему, чем Великая пирамида Гизы

Концепция художника, как могла выглядеть пирамида.

В Древнем Риме был свой аналог соевого соуса — гарум. В основном делался он из рыбы. Кроме как приправу, его использовали еще и в качестве лекарства

Ночью колибри впадают в состояние оцепенения

Они делают это каждую ночь: понижают температуру тела, а частота сердечных сокращений у них снижается примерно с 1 000 ударов в минуту до менее чем 100. Также эти птицы почти «отключают» свои почки, чтобы не погибнуть от обезвоживания.

Изоамилацетат — химическое вещество, которое придает бананам запах. Его же выделяют пчелы, чтобы показать агрессию

Поэтому, если бы в одном месте было достаточно много разозленных пчел и вы случайно оказались рядом с ними, вполне вероятно, что вы почувствовали бы запах бананов прямо перед нападением на вас насекомых.

Зубы лошади изнашиваются и меняются в течение жизни. Поговорка «Дареному коню в зубы не смотрят», скорее всего, появилась оттого, что по зубам лошади можно определить ее возраст