15+ фишек корейских модников и модниц, у которых хороший вкус будто встроен в ДНК

Интерес к корейской индустрии моды стабильно растет. Безупречное чувство стиля, кажется, у большинства местных жителей является врожденным, и они играючи черпают вдохновение в повседневной жизни. Отсутствие ограничений и стремление к комфорту — лишь малая часть фишек, которые никому не мешало бы позаимствовать.