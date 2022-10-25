15+ фишек корейских модников и модниц, у которых хороший вкус будто встроен в ДНК
Интерес к корейской индустрии моды стабильно растет. Безупречное чувство стиля, кажется, у большинства местных жителей является врожденным, и они играючи черпают вдохновение в повседневной жизни. Отсутствие ограничений и стремление к комфорту — лишь малая часть фишек, которые никому не мешало бы позаимствовать.
- Звезды корейской поп-музыки, или айдолы, задают тренды на годы вперед. Молодежь зачастую подражает своим кумирам и делает это так искусно, что на улицах Сеула можно с интересом разглядывать наряды каждого второго прохожего.
- Мода на уличную одежду набирает обороты. Тренды в Корее представляют собой сплав западного влияния и азиатской культуры. Возможно, поэтому корейский стиль оказывается привлекательным для людей из разных уголков планеты.
- Корейцы любят миксовать стили и делают это мастерски. Чего стоит сочетание ковбойских сапог и коротких юбок — шикарно и при этом удобно.
- Платья и длинные юбки разных расцветок поверх брюк, высокие носки с джинсами — все выглядит уместно и нетривиально.
- Платье поверх блузки — безусловный тренд. Короткий или длинный рукав — неважно, главное, что такая комбинация выручит в любой ситуации и позволит создать стильный образ буквально за 5 минут до выхода из дома.
- Кореянки охотно носят мини-юбки и короткие шорты. Это считается нормой. А чтобы обезопасить себя от порывов ветра, девушки надевают под юбку «нижние шорты», которые прикрывают белье от любопытных глаз.
- В тренде теннисные юбки. Они простые, удобные и сочетаются с топами и обувью разных стилей.
- Кореянки ценят комфорт. Поэтому любят носить одежду больших размеров. Оверсайз пользуется огромным спросом.
- Распространенный прием — сочетать безразмерную вещь с более облегающей. Обычно это свободная футболка, блузка или свитер в паре с узкими джинсами или юбкой. Или, наоборот, верх, подобранный по размеру, в комплекте со свободным низом.
- Вязаная одежда — от объемных свитеров до более легких кардиганов и жилетов — это одна из основных тенденций современной корейской моды. Причина популярности вязаных вещей в том, что они гармонируют почти со всем. Теннисная юбка, узкие джинсы или укороченные брюки в сочетании со свитером или трикотажным топом создают стильный повседневный образ.
- Невероятно популярен среди молодых девушек стиль школьницы. Ключевые составляющие «школьной формы» — это, как правило, юбка А-силуэта с завышенной талией или на пуговицах, кофточка с длинным рукавом, лоферы и берет.
- Такой аксессуар, как портупея, давно перекочевал из эпатажного гардероба знаменитостей в уличный стиль. Корейцы умеют носить портупею так, что она не выглядит вульгарно. Этот аксессуар при правильном использовании придает образу элемент не только бунтарства, но и элегантности.
- Гардероб молодых людей насыщен цветом. Нейтральным оттенкам они предпочитают желтые, оранжевые, голубые, таким образом добавляя яркости своим нарядам.
- Модным считается тотал-лук: в основном черные или белые ансамбли. Последние сейчас на пике популярности. Все детали образа, вплоть до браслетов и колец, подбираются строго одного цвета.
- Корейский тренд, который покорил весь мир, — «желейные», или «стеклянные» ногти. Этот тип маникюра представляет собой глянцевое сочное покрытие, которое похоже на растекшийся по ногтевой пластине гель. Такой маникюр делают с помощью прозрачного геля-лака, ногти получаются похожими на разноцветные стекляшки или мармеладки. «Желейный» маникюр подойдет и тем, кто хочет оставаться в рамках сдержанного стиля, и тем, кто любит изображать на ногтях что-то необычное.
- В Корее неоднозначно относятся к татуировкам. Согласно традиционному убеждению, тело нельзя осквернять модификациями вроде тату. Но в последние годы эти предрассудки постепенно отступают, и молодежь все чаще обращается к подобным экспериментам с внешностью.
- Корейцы берегут зубы, в частности из-за высокого ценника на услуги стоматологов. Но есть и другая причина — им нравится идеальная белоснежная улыбка. Поэтому они чистят зубы не только утром и вечером, но и в течение дня: после каждого приема пищи, а также после употребления кофе и других напитков, которые могут повлиять на состояние и цвет зубов.
- Один из трендов в макияже — прямые брови. Кореянки предпочитают не придавать бровям изгиб, а слегка подкрашивают их снизу, чтобы получить прямую линию.
- Согласно исследованиям, более 90 % корейцев покупают одежду онлайн. Это наиболее высокий показатель среди всех стран. Разработано множество приложений для шопинга в интернете, и население страны активно их использует. Например, популярностью пользуются специальные сайты, на которых можно подобрать одежду в стиле известных артистов и не потратить на это целое состояние.
Какие особенности корейского стиля близки вам? А какие вам хотелось бы перенять?
Фото на превью butskee / Reddit
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