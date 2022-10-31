AdMe
AdMe

15+ исторических личностей, которых знает весь мир. Но мало кто вспомнит, как они выглядели в молодости

----

Когда мы слышим имена многих известных исторических личностей, в памяти всплывают чинные портреты людей в возрасте. Порой мы даже не задумываемся о том, что эти важные персоны тоже когда-то были молодыми. Мы-то все как один запомнили их уже в годах. И потому интересно узнать, как они выглядели на своих ранних снимках.

Мать Тереза

Альберт Эйнштейн

East News, East News

Уолт Дисней

Album / sfgp / East News, Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Коко Шанель

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, KEYSTONE Pictures USA / eyevine / East News

Сальвадор Дали

Jonathan William Mitchell / agefotostock / East News, East News

Зигмунд Фрейд

East News, East News

Билл Гейтс

East News, KAZUHIRO NOGI / AFP / East News

Альфред Нобель

East News, Mary Evans Picture Library / East News

Пабло Пикассо

East News, Album / East News

Энди Уорхол

© Wikimedia Commons, ASSOCIATED PRESS / East News

Александр Флеминг

Mary Evans Picture Library / East News, East News

Альфред Хичкок

East News, Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Эрнест Хемингуэй

Элла Фицджеральд

East News, Mary Evans / AF Archive / East News

Генри Форд

© Wikimedia Commons, Mary Evans Picture Library / East News

Королева Виктория

Allstar Picture Library / Mary Evans Picture Library / East News, Ann Ronan Picture Library / Image State / East News

Стив Джобс

Polaris / East News, AFP / East News

Карл Лагерфельд

© Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images, face to face aktuell / Reporter / East News

Какая из этих персон, на ваш взгляд, со временем совсем не изменилась? А кого вы ни в жизнь не опознали бы на раннем снимке?

Фото на превью Polaris / East News, Historic Collection / Alamy Stock Photo
----
AdMe/Культура/15+ исторических личностей, которых знает весь мир. Но мало кто вспомнит, как они выглядели в молодости
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи