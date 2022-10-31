15+ исторических личностей, которых знает весь мир. Но мало кто вспомнит, как они выглядели в молодости
Когда мы слышим имена многих известных исторических личностей, в памяти всплывают чинные портреты людей в возрасте. Порой мы даже не задумываемся о том, что эти важные персоны тоже когда-то были молодыми. Мы-то все как один запомнили их уже в годах. И потому интересно узнать, как они выглядели на своих ранних снимках.
Мать Тереза
Альберт Эйнштейн
Уолт Дисней
Коко Шанель
Сальвадор Дали
Зигмунд Фрейд
Билл Гейтс
Альфред Нобель
Пабло Пикассо
Энди Уорхол
Александр Флеминг
Альфред Хичкок
Эрнест Хемингуэй
Элла Фицджеральд
Генри Форд
Королева Виктория
Стив Джобс
Карл Лагерфельд
Какая из этих персон, на ваш взгляд, со временем совсем не изменилась? А кого вы ни в жизнь не опознали бы на раннем снимке?
Фото на превью Polaris / East News, Historic Collection / Alamy Stock Photo
AdMe/Культура/15+ исторических личностей, которых знает весь мир. Но мало кто вспомнит, как они выглядели в молодости
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