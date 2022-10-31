15+ исторических личностей, которых знает весь мир. Но мало кто вспомнит, как они выглядели в молодости

Когда мы слышим имена многих известных исторических личностей, в памяти всплывают чинные портреты людей в возрасте. Порой мы даже не задумываемся о том, что эти важные персоны тоже когда-то были молодыми. Мы-то все как один запомнили их уже в годах. И потому интересно узнать, как они выглядели на своих ранних снимках.