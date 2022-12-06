15+ людей, которые реализовали свой творческий потенциал на полную катушку
Мы нашли людей, которые вывели свое воображение на новый уровень и показали, что они действительно талантливы и не боятся самовыражаться и делиться результатами с другими.
1. Беспроводные наушники в виде осьминога
2. Передайте, пожалуйста, бургер и чай
3. Кружка-корова
4. «Мой друг-рыба. Его зубы — это слепок зубов моего жениха. Теперь он сидит со мной в офисе»
5. Миньон Louis Vuitton
6. Модная джинсовая сумка
7. «Увидел вот такой гибрид умывальника/плиты/мини-холодильника у клиента дома»
8. Сережки, сделанные из сладостей, в виде зубов мудрости с кариесом
9. «Моя новая гитара»
10. Кружка с ручкой в виде ноги
11. Стол на верблюжьих ногах
12. Микс Balenciaga и Crocs
13. Если работает — значит, не ерунда
14. «Мой новый кейс для наушников»
15. Как вам такой гольфкар?
16. Гитара с глазами
17. Да, это реально дверь автобуса
18. Я: «Мне довольно трудно раскрыть свой голос». Мой парикмахер: «Ни слова больше!»
19. Собака, полностью сделанная из сапог
А у вас есть какие-то изобретения, похожие по уникальности на эти?
Фото на превью Zew* / Reddit
Поделиться этой статьёй