15+ людей, которые реализовали свой творческий потенциал на полную катушку

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Мы нашли людей, которые вывели свое воображение на новый уровень и показали, что они действительно талантливы и не боятся самовыражаться и делиться результатами с другими.

1. Беспроводные наушники в виде осьминога

2. Передайте, пожалуйста, бургер и чай

3. Кружка-корова

4. «Мой друг-рыба. Его зубы — это слепок зубов моего жениха. Теперь он сидит со мной в офисе»

5. Миньон Louis Vuitton

6. Модная джинсовая сумка

7. «Увидел вот такой гибрид умывальника/плиты/мини-холодильника у клиента дома»

8. Сережки, сделанные из сладостей, в виде зубов мудрости с кариесом

9. «Моя новая гитара»

10. Кружка с ручкой в виде ноги

11. Стол на верблюжьих ногах

12. Микс Balenciaga и Crocs

13. Если работает — значит, не ерунда

14. «Мой новый кейс для наушников»

15. Как вам такой гольфкар?

16. Гитара с глазами

17. Да, это реально дверь автобуса

18. Я: «Мне довольно трудно раскрыть свой голос». Мой парикмахер: «Ни слова больше!»

19. Собака, полностью сделанная из сапог