14 вещей времен наших бабушек, которые внезапно стали дико популярными во всем мире

Каждый день в мире моды появляется что-то новое, а кутюрье и влиятельные fashion-блогеры не перестают нас удивлять. Но бывает и так, что старые тенденции вновь становятся актуальными. Даже если им уже не один десяток лет. Мы изучили последние тренды подиумов и ассортимент мировых бутиков и узнали, какие распространенные в прошлом вещи сегодня стали мечтой каждой стильной девушки.

1. Резиновые сапоги

Jerry Tavin / Everett Collection / East News , Invision / Invision / East News

Редкая женщина обходилась без этой практичной и неубиваемой обуви. А сегодняшний тренд на удобство и комфорт породил новую волну интереса к резиновым сапогам. Многие американские и европейские бренды предлагают широкий ассортимент различных моделей из современных материалов.

2. Шапка-ушанка

Такую меховую шапку, которую можно увидеть на Тосе, героине известного фильма «Девчата», носили многие женщины в былые годы. Сегодня интерес к этому мягкому и теплому головному убору вернулся.

3. Макраме

Courtesy of The Land of Lost Content Collection / Mary Evans Picture Library / East News , Pavlo_Bagmut / Photoshot / East News

В свое время такая техника вязания, как макраме, пользовалась большой популярностью, а выпуски журнала Burda с соответствующими схемами раскупали на ура. Сейчас такие вещи вновь на гребне моды: ажурные вязаные платья и топы стали хитом мировых подиумов.

4. Сумки-корзинки

Пластиковые сумки с перфорацией были широко распространены у нас много лет назад. Этот тренд подхватили современные бренды. Похожие модели, но из других материалов, сегодня часто можно встретить в модных коллекциях.

5. Кубанка

© Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм , Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Барбара Брыльска щеголяла в фильме «Ирония судьбы» в объемной меховой шапке. На подобные модели, которые были широко распространены в прошлые годы, сейчас обратили внимание европейские кутюрье.

6. Дубленка

Кажется, в былые годы не было ни одного человека, который бы не слышал о дубленке. Сейчас куртки, шубки-чебурашки и пальто из овчины, натуральной или искусственной, снова входят в моду.

7. Отложные воротники

© Мэри Поппинс, до свидания / Мосфильм , PacificCoastNews / BWP Media / East News PacificCoastNews / BWP Media / East News

Модницы тех времен любили носить платья и блузки с отложными воротниками как в будни, так и в праздничные дни. Сегодня этот аксессуар снова актуален и пользуется популярностью у европейских женщин.

8. Платок с цветочным узором

Этот старинный аксессуар получил на Западе милое название «бабушка». Но, как подсказывают современные тренды, он подойдет и юным девушкам. Сегодня такой платок модно завязывать в стиле Грейс Келли.

9. Ковры на стенах

Кажется, нет такого человека, у которого не завалялась бы парочка фотографий с тех времен, где родственники запечатлены на фоне настенного ковра. Эта знаковая вещь сейчас снова входит в моду: особенно популярны небольшие коврики.

10. Вещи «в елочку»

, © PickPik Courtesy Everett Collection / EAST NEWS

Пальто с геометрическим узором в виде треугольников были широко распространены в прошлые годы. Сегодня этот стильный принт получил вторую жизнь: его используют также и для оформления интерьеров.

11. Ковровые сумки

Богато расшитые сумки разных форм и размеров были в почете у женщин прошлых лет. Ковровые сумки сейчас переживают второе рождение на волне интереса к бохо.

12. Лоферы с носками

© Карнавал / Киностудия имени М. Горького , PacificCoastNews.com / EAST NEWS PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Героиня Ирины Муравьевой в фильме «Карнавал» задала нарядный и практичный тренд: классические ботинки в английском стиле в сочетании с носками. Сегодня это одна из ведущих модных тенденций.

13. Водолазка с сарафаном

Это сочетание можно было наблюдать как на киноэкранах, так и в обычной жизни. Под сарафаны из плотной ткани надевали водолазки, гладкие или кружевные. Сейчас этот винтажный тренд подхватили европейские модники.

14. Авоська

Без авоськи в прошлые годы не обходился ни один поход в магазин за продуктами. Сегодня эта полезная вещь снова активно используется в повседневном обиходе. Эту удобную сумку включили в свой ассортимент многие экологичные бренды.

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.