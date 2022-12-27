15+ завидных холостяков, которые наконец обрели счастье. И мы за них несказанно рады

Несмотря на славу, деньги и внимание поклонниц, далеко не всем знаменитым мужчинам удается обрести настоящую любовь. Поэтому, когда в медийное пространство просачивается информация о том, что такой-то актер или музыкант наконец-то женился или завел серьезные отношения, мы радуемся за него, как будто он наш близкий друг или родственник. Тем более если все видят, как у него стали гореть глаза.

Джош Дюамель

Richard Shotwell / Invision / East News

В сентябре этого года статуса холостяка лишился актер Джош Дюамель. Его избранницей стала участница конкурса красоты «Мисс мира» Одра Мари.

Томас Броди-Сангстер

Invision / Invision / East News , James Shaw / Avalon / Photoshot / East News

Слухи о том, что звезда серии фильмов «Бегущий в лабиринте» Томас Броди-Сангстер начал встречаться с актрисой Талулой Райли, распространились еще в прошлом году. Молодые люди познакомились во время совместной работы над сериалом «Пистол». В марте 2022 года они впервые под руку прошлись по красной дорожке на церемонии вручения премии BAFTA и с тех пор часто появляются в сопровождении друг друга.

Генри Кавилл

Brent N. Clarke / Invision / AP / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Многие знали, что сердце Генри Кавилла занято, но актер не торопился выходить в свет со своей девушкой. И вот на октябрьской премьере фильма «Энола Холмс — 2» Генри появился в компании возлюбленной — Натали Вискузо.

Тейлор Лотнер

Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер перестал встречаться со знаменитостями и выбрал себе в жены медсестру Тейлор Доум. Влюбленные обменялись клятвами в ноябре этого года.

Роберт Паттинсон

Голливудская суперзвезда Роберт Паттинсон и модель Сьюки Уотерхаус познакомились еще в 2018 году. Несмотря на то, что папарацци регулярно ловили их вместе, пара не торопилась комментировать свою личную жизнь. В этом месяце актер впервые за 4 года взял избранницу за руку на публичном мероприятии. Влюбленные произвели там настоящий фурор.

Том Хиддлстон

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Актеры Том Хиддлстон и Зави Эштон долгое время скрывали свои отношения от широкой публики. Однако в марте 2022 года пара официально подтвердила информацию о своей помолвке, а уже в октябре у них на свет появился первенец.

Джеймс Ганн

Invision / Invision / East News

В сентябре этого года свое семейное положение довелось изменить и режиссеру «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц» Джеймсу Ганну. Он связал себя узами брака с актрисой Дженнифер Холланд, с которой они вместе уже более 7 лет.

Джон Хэмм

AUDE GUERRUCCI / AFP / East News , Invision / Invision / East News

Несколько месяцев назад звезда «Безумцев» Джон Хэмм подтвердил в интервью, что встречается с актрисой Анной Оскеолой. Они познакомились еще в 2015 году во время съемок финального сезона сериала, но об их романе начали поговаривать лишь в 2020 году.

Рассел Кроу

Album Online / East News , Rocco Spaziani / DPA / East News

Несмотря на то, что Рассел Кроу уже 2 года состоит в отношениях с актрисой Бритни Териот, которая моложе его на 27 лет, их дебютный выход в свет в качестве пары произошел лишь в октябре 2022-го. Влюбленные появились в обнимку на премьере фильма «Покерфейс».

Бен Аффлек

Invision / Invision / East News , OnTheJLo via Grosby Group / Grosby Group / East News

О воссоединении Бена Аффлека и Дженнифер Лопес заговорили еще в прошлом году. А уже в 2022-м, спустя (только вдумайтесь!) 20 лет после первой помолвки, актеры на радость всем фанатам Беннифер наконец обменялись кольцами.

Остин Батлер

Invision / Invision / East News , ShootPix / ABACA / Abaca / East News

Слухи о романе модели Кайи Гербер и актера Остина Батлера, сыгравшего главную роль в биографическом фильме «Элвис», появились еще в конце прошлого года. Однако впервые пара совершила совместный выход в свет лишь в марте 2022-го. И, вопреки слухам об их расставании, циркулировавшим осенью, молодые люди все так же продолжают встречаться.

Билл Най

Joseph Gotfriedy / Broadimage / Broad Image / East News , Invision / Associated Press / East News

Известный американский телеведущий — популяризатор науки Билл Най тоже решил покончить с холостяцкой жизнью. Летом 2022 года он женился на журналистке и писательнице Лизе Манди.

Трэвис Баркер

Hahn Lionel / ABACA / East News

Барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер и теледива Кортни Кардашьян являются одной из самых обсуждаем пар последних нескольких лет. И немудрено: в 2022 году они умудрились сыграть свадьбу целых 3 раза.

Тайка Вайтити

Invision / Invision / East News , DANIEL LEAL / AFP / East News

В последний месяц лета также состоялось бракосочетание режиссера Тайки Вайтити и певицы Риты Оры. Влюбленные тайно поженились в Лондоне. На церемонии присутствовали только близкие друзья и родственники знаменитостей.

Джесси Рутерфорд

Слухи о том, что сердце лидера группы The Neighbourhood Джесси Рутерфорда больше не свободно, появились не так давно. Как выяснилось, избранницей рокера стала певица Билли Айлиш. И их первый публичный выход в свет в качестве пары не заставил себя долго ждать. В минувшем ноябре влюбленные прошлись по красной дорожке LACMA Art+Film Gala. Они выбрали парные образы и выглядели так, словно только что встали с кровати.

Бруклин Бекхэм

Vianney Le Caer / Invision / East News

9 апреля 2022 года — мрачная дата в календаре каждой истинной фанатки Бруклина Бекхэма. В этот день старший сын Виктории и Дэвида окончательно распрощался со статусом холостяка и дал торжественную клятву своей возлюбленной — актрисе Николе Пельтц.