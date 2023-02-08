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15 звезд, которые не готовы зависать в салонах красоты и у пластических хирургов, чтобы соответствовать бьюти-стандартам

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Мало кто доволен своей внешностью на 100 %. Чтобы соответствовать общепринятым стандартам, многие женщины изнуряют себя неоправданными диетами и болезненными процедурами. Однако даже звезды первой величины доказывают, что нет ничего страшного в целлюлите, небольшой горбинке на носу и маленькой груди. Именно все эти несовершенства в понимании большинства делают нас уникальными и привлекательными. Ведь настоящая красота вне любых рамок.

Рэйчел Вайс считается одной из красивейших женщин мира. А нос с горбинкой только придает ей шарма

Бесподобная Пенелопа Крус и не думает избавляться от пушка на лице. И мы уверены, что стесняться этого незачем

USA TODAY Network/Sipa USA/East News, VALERIE MACON/AFP/East News

Вайнона Райдер не считает, что торчащие уши — это повод записываться к хирургу. И с гордостью демонстрирует свою изюминку

John Shearer/Invision/AP/East News

Кейт Бланшетт не торопится менять естественную форму бровей в угоду трендам. И выглядит по-настоящему роскошно

gilbertflores@broadimage/Broad Image/East News

Леди Гага очаровательна со своим неидеальным в привычном понимании носом

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, © AFF / Alamy Stock Photo

Приянка Чопра доказывает, что небольшой животик не повод отказываться от облегающих платьев

Invision/Invision/East News

Селену Гомес часто критикуют за «лишние» килограммы. В ответ злопыхателям певица лишь заявляет: «Я идеальна такая, какая я есть»

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Шарлиз Терон не спешит закрашивать седину

Alberto Terenghi/Cannes2014 / IP/EAST NEWS

Вупи Голдберг также не заботят седые волосы. И действительно, зачем стесняться того, что естественно?

Andy Kropa/Invision/East News

Шэрон Стоун не гонится за белоснежной улыбкой и чувствует себя вполне уверенно с натуральным оттенком зубов

VALERIE MACON/AFP/East News

Неровные зубы не помешали изумительной Кейт Мосс покорить мировые подиумы

Steve Ross/Capital Pictures/EAST NEWS

Пэрис Хилтон даже не думает увеличивать грудь. И с удовольствием носит платья с глубоким декольте

Ik Aldama/DPA/East News, Alberto Pezzali/Associated Press/East News

Блейк Лайвли не всегда бреет ноги. В 2018 году актриса вышла в свет с небольшой щетиной на ногах, но от этого выглядела не менее эффектно

DJDM / WENN.com/agefotostock/East News, © Image Press Agency / Alamy Stock Photo

Для Бри Ларсон эпиляция также не является обязательным пунктом. Небольшая растительность на ногах не делает актрису менее прекрасной

Галь Гадот доказывает, что бороться с целлюлитом бессмысленно. И не считает его поводом для стеснения

© ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo, Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Вы стремитесь понравиться другим? Какой своей особенностью внешности вы бы ни за что не пожертвовали ради одобрения окружающих?

Фото на превью Ik Aldama/DPA/East News, ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo
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AdMe/Культура/15 звезд, которые не готовы зависать в салонах красоты и у пластических хирургов, чтобы соответствовать бьюти-стандартам
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