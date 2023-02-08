15 звезд, которые не готовы зависать в салонах красоты и у пластических хирургов, чтобы соответствовать бьюти-стандартам
Мало кто доволен своей внешностью на 100 %. Чтобы соответствовать общепринятым стандартам, многие женщины изнуряют себя неоправданными диетами и болезненными процедурами. Однако даже звезды первой величины доказывают, что нет ничего страшного в целлюлите, небольшой горбинке на носу и маленькой груди. Именно все эти несовершенства в понимании большинства делают нас уникальными и привлекательными. Ведь настоящая красота вне любых рамок.
Рэйчел Вайс считается одной из красивейших женщин мира. А нос с горбинкой только придает ей шарма
Бесподобная Пенелопа Крус и не думает избавляться от пушка на лице. И мы уверены, что стесняться этого незачем
Вайнона Райдер не считает, что торчащие уши — это повод записываться к хирургу. И с гордостью демонстрирует свою изюминку
Кейт Бланшетт не торопится менять естественную форму бровей в угоду трендам. И выглядит по-настоящему роскошно
Леди Гага очаровательна со своим неидеальным в привычном понимании носом
Приянка Чопра доказывает, что небольшой животик не повод отказываться от облегающих платьев
Селену Гомес часто критикуют за «лишние» килограммы. В ответ злопыхателям певица лишь заявляет: «Я идеальна такая, какая я есть»
Шарлиз Терон не спешит закрашивать седину
Вупи Голдберг также не заботят седые волосы. И действительно, зачем стесняться того, что естественно?
Шэрон Стоун не гонится за белоснежной улыбкой и чувствует себя вполне уверенно с натуральным оттенком зубов
Неровные зубы не помешали изумительной Кейт Мосс покорить мировые подиумы
Пэрис Хилтон даже не думает увеличивать грудь. И с удовольствием носит платья с глубоким декольте
Блейк Лайвли не всегда бреет ноги. В 2018 году актриса вышла в свет с небольшой щетиной на ногах, но от этого выглядела не менее эффектно
Для Бри Ларсон эпиляция также не является обязательным пунктом. Небольшая растительность на ногах не делает актрису менее прекрасной
Галь Гадот доказывает, что бороться с целлюлитом бессмысленно. И не считает его поводом для стеснения
Вы стремитесь понравиться другим? Какой своей особенностью внешности вы бы ни за что не пожертвовали ради одобрения окружающих?
Фото на превью Ik Aldama/DPA/East News, ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo
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