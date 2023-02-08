15 звезд, которые не готовы зависать в салонах красоты и у пластических хирургов, чтобы соответствовать бьюти-стандартам

Мало кто доволен своей внешностью на 100 %. Чтобы соответствовать общепринятым стандартам, многие женщины изнуряют себя неоправданными диетами и болезненными процедурами. Однако даже звезды первой величины доказывают, что нет ничего страшного в целлюлите, небольшой горбинке на носу и маленькой груди. Именно все эти несовершенства в понимании большинства делают нас уникальными и привлекательными. Ведь настоящая красота вне любых рамок.

Рэйчел Вайс считается одной из красивейших женщин мира. А нос с горбинкой только придает ей шарма

Бесподобная Пенелопа Крус и не думает избавляться от пушка на лице. И мы уверены, что стесняться этого незачем

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Вайнона Райдер не считает, что торчащие уши — это повод записываться к хирургу. И с гордостью демонстрирует свою изюминку

John Shearer/Invision/AP/East News

Кейт Бланшетт не торопится менять естественную форму бровей в угоду трендам. И выглядит по-настоящему роскошно

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Леди Гага очаровательна со своим неидеальным в привычном понимании носом

Приянка Чопра доказывает, что небольшой животик не повод отказываться от облегающих платьев

Invision/Invision/East News

Селену Гомес часто критикуют за «лишние» килограммы. В ответ злопыхателям певица лишь заявляет: «Я идеальна такая, какая я есть»

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Шарлиз Терон не спешит закрашивать седину

Alberto Terenghi/Cannes2014 / IP/EAST NEWS

Вупи Голдберг также не заботят седые волосы. И действительно, зачем стесняться того, что естественно?

Andy Kropa/Invision/East News

Шэрон Стоун не гонится за белоснежной улыбкой и чувствует себя вполне уверенно с натуральным оттенком зубов

VALERIE MACON/AFP/East News

Неровные зубы не помешали изумительной Кейт Мосс покорить мировые подиумы

Steve Ross/Capital Pictures/EAST NEWS

Пэрис Хилтон даже не думает увеличивать грудь. И с удовольствием носит платья с глубоким декольте

Ik Aldama/DPA/East News , Alberto Pezzali/Associated Press/East News

Блейк Лайвли не всегда бреет ноги. В 2018 году актриса вышла в свет с небольшой щетиной на ногах, но от этого выглядела не менее эффектно

Для Бри Ларсон эпиляция также не является обязательным пунктом. Небольшая растительность на ногах не делает актрису менее прекрасной

Галь Гадот доказывает, что бороться с целлюлитом бессмысленно. И не считает его поводом для стеснения

Вы стремитесь понравиться другим? Какой своей особенностью внешности вы бы ни за что не пожертвовали ради одобрения окружающих?