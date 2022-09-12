16 пар фото, которые покажут разницу между вылизанной картинкой в соцсети и реальной жизнью
Многие пользователи социальных сетей выкладывают лишь те фотографии, на которых они себе нравятся. И звезды поступают так же. На своих страничках они публикуют крутейшие снимки. Подписчики порой даже не догадываются, ставят они лайк оригинальному изображению или отретушированному.
ADME решил сопоставить снимки, которые отыскали в соцсетях звезд, с кадрами, которые сделали фотографы на соответствующем мероприятии. Мы считаем, что эти женщины выглядят шикарно и никакая ретушь им не нужна.
Сальма Хайек
Дженнифер Лопес
Кайли Дженнер
Селена Гомес
Нина Добрев
Кристина Агилера
Лили Джеймс
Хлоя Грейс Морец
Меган Фокс
Алисса Милано
Ребел Уилсон
Лили Коллинз
Элизабет Мосс
Джессика Бил
Эмилия Кларк
Брайс Даллас Ховард
А какие фотографии в соцсетях вам нравится рассматривать больше: те, на которых человек вышел идеально, или несовершенные снимки, но более «живые»?
Фото на превью Invision / Invision / East News
AdMe/Культура/16 пар фото, которые покажут разницу между вылизанной картинкой в соцсети и реальной жизнью
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