16 пар фото, которые покажут разницу между вылизанной картинкой в соцсети и реальной жизнью

Многие пользователи социальных сетей выкладывают лишь те фотографии, на которых они себе нравятся. И звезды поступают так же. На своих страничках они публикуют крутейшие снимки. Подписчики порой даже не догадываются, ставят они лайк оригинальному изображению или отретушированному.

ADME решил сопоставить снимки, которые отыскали в соцсетях звезд, с кадрами, которые сделали фотографы на соответствующем мероприятии. Мы считаем, что эти женщины выглядят шикарно и никакая ретушь им не нужна.

Сальма Хайек

Invision / Invision / East News

Дженнифер Лопес

Invision / Invision / East News

Кайли Дженнер

Invision / Invision / East News

Селена Гомес

Invision / Invision / East News

Нина Добрев

Invision / Invision / East News

Кристина Агилера

AA / ABACA / Abaca / East News

Лили Джеймс

Invision / Invision / East News

Хлоя Грейс Морец

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Меган Фокс

Invision / Invision / East News

Алисса Милано

Invision / Invision / East News

Ребел Уилсон

Invision / Invision / East News

Лили Коллинз

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Элизабет Мосс

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Джессика Бил

Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

Эмилия Кларк

Invision / Invision / East News

Брайс Даллас Ховард

USA TODAY Network / Sipa USA / East News

А какие фотографии в соцсетях вам нравится рассматривать больше: те, на которых человек вышел идеально, или несовершенные снимки, но более «живые»?

Фото на превью Invision / Invision / East News