16 звезд, которые надевают купальник, чтобы купаться, а не демонстрировать кому-то идеальное тело

Лента в соцсетях то и дело подкидывает нам фото красоток модельной внешности, и многие женщины начинают чувствовать себя неловко. Не спасает даже мысль о том, что выглядеть привлекательнее и стройнее некоторым моделям помогают фильтры и фотошоп. Однако есть звезды, которые не заморачиваются и не боятся продемонстрировать на пляже и в соцсетях свою фигуру как она есть: с целлюлитом, пышными бедрами, растяжками. А еще они не кутаются в парео, чтобы спрятать свое тело на поздних месяцах беременности.