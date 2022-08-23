16 звезд, которые надевают купальник, чтобы купаться, а не демонстрировать кому-то идеальное тело
Лента в соцсетях то и дело подкидывает нам фото красоток модельной внешности, и многие женщины начинают чувствовать себя неловко. Не спасает даже мысль о том, что выглядеть привлекательнее и стройнее некоторым моделям помогают фильтры и фотошоп. Однако есть звезды, которые не заморачиваются и не боятся продемонстрировать на пляже и в соцсетях свою фигуру как она есть: с целлюлитом, пышными бедрами, растяжками. А еще они не кутаются в парео, чтобы спрятать свое тело на поздних месяцах беременности.
Мы в ADME вдоволь полюбовались фото знаменитостей, которые словно напоминают нам: женщины, выглядящие на публике и красных дорожках небожительницами, на отдыхе хотят просто поплавать и повеселиться.
Сальма Хайек
Софи Тернер
Риташа Ратор
Эшли Грэм
Кортни Кокс
Минди Калинг
Камила Кабельо
Лина Данэм
Приянка Чопра
Ева Лонгория
Пиа Вуртцбах
Деми Мур
Крисси Тайген
Джейн Сеймур
Дженнифер Лопес
Эмили Ратаковски
А как считаете вы: несовершенства нужно прятать или, наоборот, следует перестать их стесняться и показывать с гордостью?