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16 звезд, которые надевают купальник, чтобы купаться, а не демонстрировать кому-то идеальное тело

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Лента в соцсетях то и дело подкидывает нам фото красоток модельной внешности, и многие женщины начинают чувствовать себя неловко. Не спасает даже мысль о том, что выглядеть привлекательнее и стройнее некоторым моделям помогают фильтры и фотошоп. Однако есть звезды, которые не заморачиваются и не боятся продемонстрировать на пляже и в соцсетях свою фигуру как она есть: с целлюлитом, пышными бедрами, растяжками. А еще они не кутаются в парео, чтобы спрятать свое тело на поздних месяцах беременности.

Мы в ADME вдоволь полюбовались фото знаменитостей, которые словно напоминают нам: женщины, выглядящие на публике и красных дорожках небожительницами, на отдыхе хотят просто поплавать и повеселиться.

Сальма Хайек

AA / ABACA / Abaca / East News

Софи Тернер

Invision / Invision / East News

Риташа Ратор

Эшли Грэм

AA / ABACA / Abaca / East News

Кортни Кокс

Invision / Invision / East News

Минди Калинг

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Камила Кабельо

Invision / Invision / East News

Лина Данэм

Приянка Чопра

FR34727 AP / Associated Press / East News

Ева Лонгория

Boyer David / ABACA / Abaca / East News

Пиа Вуртцбах

Деми Мур

Invision / Invision / East News

Крисси Тайген

Джейн Сеймур

Lionel Guericolas / MPP / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Дженнифер Лопес

Invision / Invision / East News

Эмили Ратаковски

ANGELA WEISS / AFP / East News

А как считаете вы: несовершенства нужно прятать или, наоборот, следует перестать их стесняться и показывать с гордостью?

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AdMe/Культура/16 звезд, которые надевают купальник, чтобы купаться, а не демонстрировать кому-то идеальное тело
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