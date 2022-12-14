17 безупречных див прошлого века, которые с годами не растеряли ни крупинки своей эффектности и обаяния
Такие культовые дивы, как Рита Хейворт, Джин Тирни и Вероника Лейк, продолжают будоражить сердца поклонников и спустя почти 100 лет. Их стиль, очарование и магнетизм до сих пор являются источником вдохновения для людей по всему миру. Мы помним их в самом расцвете лет и карьеры, а между тем эти легендарные актрисы и в зрелом возрасте ничуть не утратили своей притягательности и доказали, что красота — великая мощь, которая с годами никуда не исчезает.
Рита Хейворт (26 лет и 54 года)
Хеди Ламарр (29 лет и 51 год)
Ким Новак (26 лет и 64 года)
Мирна Лой (29 и 69 лет)
Ава Гарднер (29 лет и 52 года)
Дорис Дэй (28 и 66 лет)
Кэтрин Хепберн (33 года и 55 лет)
Лоретта Янг (24 и 73 года)
Клара Боу (22 года и 45 лет)
Джин Тирни (30 и 65 лет)
Анита Экберг (22 года и 47 лет)
Мейми Ван Дорен (24 и 63 года)
Энн Фрэнсис (26 и 66 лет)
Вероника Лейк (20 лет и 44 года)
Джоан Фонтейн (23 года и 67 лет)
Оливия де Хэвилленд (23 года и 69 лет)
Джейн Расселл (26 и 78 лет)
Кто из звезд старого Голливуда вам особенно нравится?
Фото на превью EAST NEWS, EAST NEWS
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