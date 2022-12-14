17 безупречных див прошлого века, которые с годами не растеряли ни крупинки своей эффектности и обаяния

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Такие культовые дивы, как Рита Хейворт, Джин Тирни и Вероника Лейк, продолжают будоражить сердца поклонников и спустя почти 100 лет. Их стиль, очарование и магнетизм до сих пор являются источником вдохновения для людей по всему миру. Мы помним их в самом расцвете лет и карьеры, а между тем эти легендарные актрисы и в зрелом возрасте ничуть не утратили своей притягательности и доказали, что красота — великая мощь, которая с годами никуда не исчезает.

Рита Хейворт (26 лет и 54 года)

COLUMBIA PICTURES / Album / EAST NEWS , Everett Collection / Everett Collection / East News

Хеди Ламарр (29 лет и 51 год)

EAST NEWS , ASSOCIATED PRESS / East News

Ким Новак (26 лет и 64 года)

Courtesy Everett Collection / East News , Mary Evans / AF Archive / East News

Мирна Лой (29 и 69 лет)

East News , Everett Collection / Everett Collection / East News

Ава Гарднер (29 лет и 52 года)

Screen Prod / Photononstop / East News , UNIVERSAL PICTURES / Album / EAST NEWS

Дорис Дэй (28 и 66 лет)

East News , ASSOCIATED PRESS / East News

Кэтрин Хепберн (33 года и 55 лет)

Courtesy Everett Collection / East News , Everett Collection / Everett Collection / East News

Лоретта Янг (24 и 73 года)

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

Клара Боу (22 года и 45 лет)

Courtesy Everett Collection / East News , Courtesy Everett Collection / East News

Джин Тирни (30 и 65 лет)

East News

Анита Экберг (22 года и 47 лет)

Collection Christophel / Collection Christophel / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

Мейми Ван Дорен (24 и 63 года)

AP / East News , Courtesy Everett Collection / East News

Энн Фрэнсис (26 и 66 лет)

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS , Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News

Вероника Лейк (20 лет и 44 года)

East News

Джоан Фонтейн (23 года и 67 лет)

Screen Prod / Photononstop / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

Оливия де Хэвилленд (23 года и 69 лет)

Photoshot / East News , MICHEL GANGNE / AFP / East News

Джейн Расселл (26 и 78 лет)

EAST NEWS , EAST NEWS

Кто из звезд старого Голливуда вам особенно нравится?