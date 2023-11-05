17 восковых фигур знаменитостей, которые похожи на своих прототипов разве что именем на табличке

В конце октября музей Гревен — парижский музей восковых фигур на бульваре Монмартр, существующий с 1882 года — представил публике свой новый экспонат — фигуру Дуэйна Джонсона. И тут же получил шквал критики как от поклонников, так и от самого актера. Больше всего недовольство вызвал слишком светлый цвет кожи (фото смотрите в конце статьи). Но уже на следующий день статуе придали чуть более темный оттенок кожи. На волне этого события мы хотим показать такие восковые статуи знаменитостей, которые едва похожи на свои прототипы.