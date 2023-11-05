17 восковых фигур знаменитостей, которые похожи на своих прототипов разве что именем на табличке
В конце октября музей Гревен — парижский музей восковых фигур на бульваре Монмартр, существующий с 1882 года — представил публике свой новый экспонат — фигуру Дуэйна Джонсона. И тут же получил шквал критики как от поклонников, так и от самого актера. Больше всего недовольство вызвал слишком светлый цвет кожи (фото смотрите в конце статьи). Но уже на следующий день статуе придали чуть более темный оттенок кожи. На волне этого события мы хотим показать такие восковые статуи знаменитостей, которые едва похожи на свои прототипы.
Мэрилин Монро
Том Хэнкс
Дэниел Крейг
Мадонна
Джессика Альба в роли Сьюзан Шторм
Роберт Паттинсон
Ченнинг Татум
Рианна
Мел Гибсон
Леди Гага
Лионель Месси
Диана, принцесса Уэльская
Пирс Броснан
Криштиану Роналду
Роуэн Аткинсон в роли мистера Бина
Леонардо Ди Каприо
Джастин Тимберлейк
Бонус. А вот и та самая восковая фигура Дуэйна Джонсона по сравнению с актером
Стоит отметить, что у актера смешанная кровь. Его мать — самоанка, а отец — темнокожий новошотландец.
Кстати, несколько лет назад мы узнали, как создаются фигуры для Музея мадам Тюссо, и готовы это вам показать.
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