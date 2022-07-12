18 архивных снимков знаменитостей, которые они хранят с особым трепетом

Наверное, в каждом из нас живет маленький мальчик или девочка со своими мечтами и верой в добро. Знаменитости не исключение. Энтони Хопкинс, Дженнифер Энистон, Пенелопа Крус и другие звезды то и дело с трепетом и любовью возвращаются к своим фотографиям из детства и юности.

Мы в ADME посмотрели старые снимки известных людей и теперь все никак не перестанем улыбаться.

«Это моя заставка на экране. Я часто говорю себе: „Мы справились, малыш“» (Энтони Хопкинс, 84 года)

ANGELA WEISS / AFP / East News

Маленькая Сьюзан Сарандон

«Рождество с одним из моих создателей. Тогда и сейчас. Я люблю тебя, папа» (Дженнифер Энистон)

«Хорошая прическа в стиле 80-х» (Деми Мур)

Голди Хоун с дочерью Кейт Хадсон

Джон Траволта в 1978-м

East News

«Еще маленькой девочкой я хотела изменить мир. Сейчас я знаю, что каждый день мы можем поддерживать и вдохновлять друг друга на что-то важное» (Синди Кроуфорд)

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

«Мне было 14, когда вышел мой первый фильм. Не могла представить, какой путь впереди. Благодарю за него» (Риз Уизерспун)

Пенелопа Крус в детстве и сейчас

PIERRE VILLARD / SIPA / Sipa Press / East News

«Ты всегда будешь моим источником вдохновения. Я скучаю, папа» (Майкл Дуглас)

«Здесь мне 13, я с собакой Бемби и с шикарными заколками на голове (они снова популярны? Кажется, я всегда была законодателем мод)» (Виктория Бекхэм)

«Это 1994-й, и я беременна. Как все мамы, я скучаю по своим детям и хочу, чтобы они были рядом» (Мишель Пфайффер)

Юная Кайли Миноуг

«Кто бы мог подумать, что эта девушка станет режиссером собственного фильма!» (Хэлли Берри)

Дэвид Бекхэм с отцом

«Во времена, когда не было стилистов, я пыталась повторить прическу Джейн Фонды и носить льняной костюм со складками» (Джейми Ли Кертис)

Том Хэнкс в 1974 году

«Моя первая работа. „Девочки со спичками“, 1974 год. Это были 5 очень счастливых дней. Тогда родилась моя любовь к актерскому мастерству» (Сара Джессика Паркер)

А вы часто пересматриваете свои старые фотографии? Делитесь ими в социальных сетях?

Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News