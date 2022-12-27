18 общественных мест, которые знают, как отличаться от других с креативом и пользой

Приятно, когда в общественных местах или заведениях людям уделяют чуть больше внимания, чем прописано в основных правилах сервиса. Мы привыкли замечать недочеты в услугах и реже смотрим в сторону позитивных моментов. Но пользователи сети, чьи фото оказались в этой подборке, подметили детали, в которых так и проглядывает забота о клиентах, гостях и просто жителях города.

«У нас на работе висят 2 такие флористические губки специально для того, чтобы люди могли в них потыкать, а те, что в коробке, не испортились и нам не пришлось их выбрасывать»

Моя бабуля так делала. Давала мне отдельный кубик, с которым я могла возиться всякий раз, когда она делала цветочные композиции, и это было волшебно. Отличная была идея сохранить продукт, потому что тыкать в этот материал очень весело. © nitrodigger / Reddit

В аэропорту сделали секцию с креслами-качалками при выдаче багажа

«К ножу для резьбы по дереву, который я заказал, прилагались 2 бесплатных лейкопластыря»

В туалете ресторана есть 2 вида туалетной бумаги: мягкая (слева) и жесткая (справа)

В этом магазине есть специальные тележки для людей с ограниченными возможностями

Пиццерия упаковывает острый перец в отдельные пакетики

На лестнице на железнодорожном вокзале выделена специальная полоса для тех, кто медленно передвигается

«В туалете кофейни, куда я зашел, есть ополаскиватель для полости рта»

Это прямо какая-то альтернативная вселенная, где у нас действительно есть приятные вещи. © Standalone2 / Reddit

В дополнение к обычным туалетным принадлежностям отель дает такой набор: конфеты и резиновую уточку

Я, взрослая женщина, точно поселилась бы тут из-за этих штучек. © Unknown author / Reddit

«В нашем отеле есть несколько кнопок для одного этажа»

Служащие отеля каждое утро оставляют в номере вот такую табличку, где указывают погоду на текущий день, вероятность дождя и температуру по Фаренгейту и Цельсию

Вот так ресторан быстрого питания мотивирует посетителей мыть руки

Раковины прямо у входа в ресторан позволяют легко мыть руки перед едой — конечно, это имеет смысл! Круто было бы, если все фуд-корты и заведения так делали. © menacingsparrow / Reddit

На стойке с молоком и сахаром в этом кафе ставят еще и угощения для вашей собаки

В этом магазине на полу есть коврик для измерения длины стопы, чтобы узнать свой размер

В этом супермаркете покупателям дают многоразовую холщовую сумку для покупок вместо обычных пакетов

«В этом году посетили маленькую кофейню на берегу Финского залива. Санузел у нее отдельный, на улице. Я была удивлена увиденным внутри»

«Первое — запас предметов женской гигиены. Всякое бывает, а тут все под рукой. Еще и дезодоранты, лак для волос, крем для рук. И конечно, в таком продуманном месте не может не быть пеленального столика с запасом подгузников и влажных салфеток. К тому же и игрушки есть. Справа в углу написано, что посещение бесплатно, но если у вас есть лишние монетки, то можно оставить их здесь на „туалетную благотворительность“. До этого не проявляла большого внимания к подобным заведениям, в памяти был образ лишь самого жуткого туалета, который мне встречался. Теперь появился самый прекрасный».

Местная пиццерия использует это вместо пластикового разделителя

Комната для кормления грудью здесь с кодовым замком

«Наберите код 8008 для доступа в комнату для мам, чтобы сцедить молоко или покормить малыша грудью».