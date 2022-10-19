18 наглядных доказательств того, что наряды от-кутюр на знаменитостях смотрятся даже эффектнее, чем на моделях

Как правило, знаменитости для выхода в свет надевают наряды именитых дизайнеров. И при этом звезды не всегда выглядят так же, как модели на подиуме в той же одежде. У кого-то фигура другая, а кто-то решает совместить вещь от-кутюр не с тем, с чем задумывал модельер. Вот 18 примеров того, как по-разному могут выглядеть вещи во время показа на подиуме и на красной дорожке.