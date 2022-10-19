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18 наглядных доказательств того, что наряды от-кутюр на знаменитостях смотрятся даже эффектнее, чем на моделях

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Как правило, знаменитости для выхода в свет надевают наряды именитых дизайнеров. И при этом звезды не всегда выглядят так же, как модели на подиуме в той же одежде. У кого-то фигура другая, а кто-то решает совместить вещь от-кутюр не с тем, с чем задумывал модельер. Вот 18 примеров того, как по-разному могут выглядеть вещи во время показа на подиуме и на красной дорожке.

Пенелопа Крус в наряде от Chanel

SYSPEO / SIPA / SIPA / East News, JAVIER SORIANO / AFP / East News

Дженнифер Лоуренс в наряде от молодого модного дома Del Core

x / Avalon / Photoshot / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Оливия Уайлд в изумрудном платье силуэта «русалка» от Valentino

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News, IMAGO / Clemens Niehaus / Imago Stock and People / East News

Джиллиан Андерсон в платье от молодого модного бренда Jonathan Simkhai

Avalon / Photoshot / East News, Invision / Invision / East News

Британская актриса Джемма Чан в наряде от Louis Vuitton

PATRICK T. FALLON / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Тесса Томпсон в ярко-красном коротком платье от бренда Elie Saab

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News, Invision / Invision / East News

Ким Кардашьян в леопардовом наряде от Dolce & Gabbana

Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Галь Гадот в трикотажном платье от Givenchy

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / Abaca / East News, IMAGO / Steve Vas / Imago Stock and People / East News

Кара Делевинь в пикантном черном платье с глубоким вырезом от бренда Monot

Avalon / Photoshot / East News, Julie Edwards / Avalon / Photoshot / East News

Главный редактор Vogue Анна Винтур в платье от Chanel, украшенном разноцветным бисером, и пончо с отделкой из перьев

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Звезда фильма «Расхитительница гробниц» Алисия Викандер в белом жакете от Louis Vuitton

Ik Aldama / DPA / East News, Invision / Invision / East News

Аня Тейлор-Джой в полупрозрачном платье-бюстье от Dior

Avalon / Photoshot / East News, Invision / Invision / East News

Пенелопа Крус в наряде от Chanel

GIUSEPPE CACACE / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Александра Даддарио в клетчатом костюме от Christian Dior

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News, Invision / Invision / East News

Марион Котийяр в платье от Chanel

www.fashionpps.com / fashionpps / Photoshot / East News, Clemens Niehaus via www.imago-images.de / Imago Stock and People / East News

Беременная Адриана Лима в леопардовом платье с глубоким разрезом на бедрах от бренда Roberto Cavalli

AP / Associated Press / East News, Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

Тильда Суинтон в наряде от Schiaparelli

x / Avalon / Photoshot / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Гвендолин Кристи в объемном бежевом платье от Thom Browne

Balenciaga via Pixelformu / SIPA / SIPA / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Кто из этих знаменитых женщин, по-вашему, в наряде от-кутюр выглядел гораздо круче, чем модели на подиуме?

Фото на превью Pixelformula / SIPA / SIPA / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
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AdMe/Культура/18 наглядных доказательств того, что наряды от-кутюр на знаменитостях смотрятся даже эффектнее, чем на моделях
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