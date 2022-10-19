18 наглядных доказательств того, что наряды от-кутюр на знаменитостях смотрятся даже эффектнее, чем на моделях
Как правило, знаменитости для выхода в свет надевают наряды именитых дизайнеров. И при этом звезды не всегда выглядят так же, как модели на подиуме в той же одежде. У кого-то фигура другая, а кто-то решает совместить вещь от-кутюр не с тем, с чем задумывал модельер. Вот 18 примеров того, как по-разному могут выглядеть вещи во время показа на подиуме и на красной дорожке.
Пенелопа Крус в наряде от Chanel
Дженнифер Лоуренс в наряде от молодого модного дома Del Core
Оливия Уайлд в изумрудном платье силуэта «русалка» от Valentino
Джиллиан Андерсон в платье от молодого модного бренда Jonathan Simkhai
Британская актриса Джемма Чан в наряде от Louis Vuitton
Тесса Томпсон в ярко-красном коротком платье от бренда Elie Saab
Ким Кардашьян в леопардовом наряде от Dolce & Gabbana
Галь Гадот в трикотажном платье от Givenchy
Кара Делевинь в пикантном черном платье с глубоким вырезом от бренда Monot
Главный редактор Vogue Анна Винтур в платье от Chanel, украшенном разноцветным бисером, и пончо с отделкой из перьев
Звезда фильма «Расхитительница гробниц» Алисия Викандер в белом жакете от Louis Vuitton
Аня Тейлор-Джой в полупрозрачном платье-бюстье от Dior
Пенелопа Крус в наряде от Chanel
Александра Даддарио в клетчатом костюме от Christian Dior
Марион Котийяр в платье от Chanel
Беременная Адриана Лима в леопардовом платье с глубоким разрезом на бедрах от бренда Roberto Cavalli
Тильда Суинтон в наряде от Schiaparelli
Гвендолин Кристи в объемном бежевом платье от Thom Browne
Кто из этих знаменитых женщин, по-вашему, в наряде от-кутюр выглядел гораздо круче, чем модели на подиуме?
Фото на превью Pixelformula / SIPA / SIPA / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
AdMe/Культура/18 наглядных доказательств того, что наряды от-кутюр на знаменитостях смотрятся даже эффектнее, чем на моделях
Поделиться этой статьёй