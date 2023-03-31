19 горячих красавцев, которые в юности слыли сердцеедами, а сегодня обзавелись детьми и стали вообще огонь

Часто можно услышать, что материнство украшает женщин и после родов в их внешности появляется некая изюминка. Но давайте сравним, как меняются знаменитые мужчины после того, как становятся отцами. В их глазах появляется нежность, а движения становятся более расслабленными и уверенными, когда рядом с ними их малыши. Кажется, еще вчера они были заядлыми сердцеедами, а сегодня — гордые отцы семейства.