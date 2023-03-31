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19 горячих красавцев, которые в юности слыли сердцеедами, а сегодня обзавелись детьми и стали вообще огонь

Культура
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Часто можно услышать, что материнство украшает женщин и после родов в их внешности появляется некая изюминка. Но давайте сравним, как меняются знаменитые мужчины после того, как становятся отцами. В их глазах появляется нежность, а движения становятся более расслабленными и уверенными, когда рядом с ними их малыши. Кажется, еще вчера они были заядлыми сердцеедами, а сегодня — гордые отцы семейства.

Ник Картер (Backstreet Boys), трое детей

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News

Криштиану Роналду, 5 детей

Майкл Фассбендер, 1 ребенок

Richard Shotwell / Invision / AP / East News, MART / KCS / East News

Крис О’Доннелл, 5 детей

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News, © Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

Роберт Де Ниро, 6 детей

© Taxi Driver / Columbia Pictures and co-producers, Brian Flannery, PacificCoastNews / East News

Брайан Остин Грин, 5 детей

Мэтт Деймон, четверо детей

© Good Will Hunting / Miramax and co-producers, DAVID KRIEGER / bauergriffinonline.com / East News

Энрике Иглесиас, трое детей

Mike Gray / LFI / East News

Род Стюарт, 8 детей

Джастин Тимберлейк, двое детей

Том Уэллинг, двое детей

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News

Джонатан Рис-Майерс, 1 ребенок

© The Tudors / Showtime Networks and co-producers, Birdie Thompson / SIPA / Sipa Press / East News

Бен Аффлек, трое детей

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News, Jae C. Hong / Associated Press / East News

Ченнинг Тейтум, 1 ребенок

Ронни Вуд (The Rolling Stones), 6 детей

Оскар Айзек, двое детей

Charles Sykes / Invision / AP / East News

Эдди Мерфи, 10 детей

Бурак Озчивит, двое детей

Джуд Лоу, 6 детей

Заботливых отцов среди звезд немало, посмотрите другие наши статьи о знаменитых папах и их детях:


Фото на превью Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News
4121-
AdMe/Культура/19 горячих красавцев, которые в юности слыли сердцеедами, а сегодня обзавелись детьми и стали вообще огонь
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