19 горячих красавцев, которые в юности слыли сердцеедами, а сегодня обзавелись детьми и стали вообще огонь
Часто можно услышать, что материнство украшает женщин и после родов в их внешности появляется некая изюминка. Но давайте сравним, как меняются знаменитые мужчины после того, как становятся отцами. В их глазах появляется нежность, а движения становятся более расслабленными и уверенными, когда рядом с ними их малыши. Кажется, еще вчера они были заядлыми сердцеедами, а сегодня — гордые отцы семейства.
Ник Картер (Backstreet Boys), трое детей
Криштиану Роналду, 5 детей
Майкл Фассбендер, 1 ребенок
Крис О’Доннелл, 5 детей
Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News, © Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com
Роберт Де Ниро, 6 детей
Брайан Остин Грин, 5 детей
Мэтт Деймон, четверо детей
Энрике Иглесиас, трое детей
Род Стюарт, 8 детей
Джастин Тимберлейк, двое детей
Том Уэллинг, двое детей
Джонатан Рис-Майерс, 1 ребенок
Бен Аффлек, трое детей
Ченнинг Тейтум, 1 ребенок
Ронни Вуд (The Rolling Stones), 6 детей
Оскар Айзек, двое детей
Эдди Мерфи, 10 детей
Бурак Озчивит, двое детей
Джуд Лоу, 6 детей
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Фото на превью Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News
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