20+ человек рассказали, каким вещам должны учить в школе наравне с азбукой и таблицей умножения
В школе мы изучаем массу полезных предметов, таких как литература, математика и даже астрономия. Однако жизненным премудростям в учебных заведениях, увы, не учат. Хотя, если честно, всем нам не помешало бы еще в подростковые годы освоить массу полезных навыков, например, как нужно общаться с людьми или финансовой грамотности.
- Когда лифт останавливается на вашем этаже, не стоит сразу втискиваться в полуоткрытые двери — для начала дайте людям, которые собираются выходить, покинуть его кабину. © DVWait / Reddit
- Правилам общения с людьми. Например, телефонному этикету и прочим подобным вещам. © crazydart78 / Reddit
- Включите поворотник. Перестройтесь. Поворачивайте. © Mammoth-Condition-34 / Reddit
- Если продукт натуральный, то это вовсе не означает, что он полезный по умолчанию. И наоборот, искусственный или синтетический не равно плохой. © halosos / Reddit
- Основам грамматики. © UniqueBreakfast9198 / Reddit
- «Нет» значит «нет». © RipAny9052 / Reddit
- Стрелочка рядом с индикатором уровня топлива показывает, с какой стороны вашего автомобиля находится бензобак. © FBomb2F / Reddit
- Как правильно вливаться в поток автомобилей. © DVWait / Reddit
- Пони — это маленькая лошадь. Пони — это не жеребенок. © TheMightyGoatMan / Reddit
- Один из гостей нашего ресторана попросил, чтобы его курица была средней прожарки. Неужели еще кто-то не знает, что эта птица покидает кухню только тогда, когда она полностью приготовлена? © Gorr-of-Oneiri- / Reddit
- Нельзя смешивать отбеливатель и средство для удаления жира. Они вступают в реакцию друг с другом, образуя ядовитые пары, которые могут быть очень и очень опасными при достаточно большой концентрации в помещении. © AnnoyedDuckling / Reddit
- Не закрывать проход в супермаркете своей тележкой — несложно. © atistang / Reddit
- А еще помнить, что супермаркет вовсе не место для семейных встреч. © Ethereal_PandaPaws / Reddit
- Правилам оказания первой помощи. © rabidpuppy007 / Reddit
- Любая домашняя техника требует профилактического обслуживания. Это не волшебные коробочки, и они прослужат гораздо дольше, если за ними вовремя и правильно ухаживать. Моя 80-летняя свекровь, например, до недавнего времени не знала, что фильтры посудомоечной машины нуждаются в регулярной чистке. © WhatAGoodDoggy / Reddit
- Умению плавать. © DVWait / Reddit
- Финансовой грамотности. Это очень важно, а большинство людей практически ничего об этом не знают. © JackFourj4 / Reddit
- Элементарному ремонту своего автомобиля. © D-Rez / Reddit
- Никогда, никогда не тушите горящее масло водой. © jluub / Reddit
- Непрошеные советы всегда воспринимаются как критика, а люди, которых вы критикуете, рано или поздно от вас отдалятся. Прежде чем посоветовать что-то, спросите себя, касается ли эта ситуация лично вас, просит ли собеседник совета или просто делится чем-то, что произошло с ним. Если все же хотите что-то сказать, спросите: «Могу ли я высказать свое мнение?», в противном случае вы просто разозлите своего визави. Если же в вашем окружении есть человек, который так и норовит вставить свои пять копеек, вежливо скажите ему: «Спасибо, но я не просил твоего совета». © rotatingruhnama / Reddit
- Место, где в доме находится кран, перекрывающий воду. © Bustergolden / Reddit
Бонус № 1: умение общаться и договариваться — очень важный навык
- Я фотограф. Двоюродный брат пригласил на свадьбу, я пришла. Ко мне подлетела невеста и начала возмущенно спрашивать, почему я без фотоаппарата. Я видела ее впервые. Оказалось, она рассчитывала, что я приду и буду всех снимать, и поэтому не наняла фотографа. Самое смешное в том, что я фотограф-анималист и снимаю в основном собачек. А она никому не сказала, что рассчитывает на меня: для нее, видимо, это было само собой разумеющимся.
Вечер на свадьбе я провела отлично, смеялась больше не над стендапом тамады, а над кислой рожей невесты. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Бонус № 2: и умение не нарушать личное пространство — тоже
- Часто мы терпим хамство от незнакомых людей. Я лично уже не обращаю на это внимания, за всю мою жизнь запомнился только один случай. В магазине на кассе стояли передо мной 2 девушки, у одной воротник пальто завернулся. Я взяла и поправила, сказала, мол, воротник завернулся. А она железным тоном с кривой улыбкой мне сказала: «Не имейте привычки трогать незнакомых людей». Я аж осела. Она так весело щебетала с подружкой, я не думала, что она будет против. Неприятно было очень, до сих пор вспоминается. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
А как вы считаете, какие еще умения стоит освоить как можно раньше, чтобы облегчить себе дальнейшую жизнь?
AdMe/Культура/20+ человек рассказали, каким вещам должны учить в школе наравне с азбукой и таблицей умножения
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