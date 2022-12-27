20+ человек рассказали, каким вещам должны учить в школе наравне с азбукой и таблицей умножения

В школе мы изучаем массу полезных предметов, таких как литература, математика и даже астрономия. Однако жизненным премудростям в учебных заведениях, увы, не учат. Хотя, если честно, всем нам не помешало бы еще в подростковые годы освоить массу полезных навыков, например, как нужно общаться с людьми или финансовой грамотности.

Когда лифт останавливается на вашем этаже, не стоит сразу втискиваться в полуоткрытые двери — для начала дайте людям, которые собираются выходить, покинуть его кабину. © DVWait / Reddit

Правилам общения с людьми. Например, телефонному этикету и прочим подобным вещам. © crazydart78 / Reddit

Включите поворотник. Перестройтесь. Поворачивайте. © Mammoth-Condition-34 / Reddit

Один из гостей нашего ресторана попросил, чтобы его курица была средней прожарки. Неужели еще кто-то не знает, что эта птица покидает кухню только тогда, когда она полностью приготовлена? © Gorr-of-Oneiri- / Reddit

Нельзя смешивать отбеливатель и средство для удаления жира. Они вступают в реакцию друг с другом, образуя ядовитые пары, которые могут быть очень и очень опасными при достаточно большой концентрации в помещении. © AnnoyedDuckling / Reddit

Не закрывать проход в супермаркете своей тележкой — несложно. © atistang / Reddit

А еще помнить, что супермаркет вовсе не место для семейных встреч. © Ethereal_PandaPaws / Reddit

Правилам оказания первой помощи. © rabidpuppy007 / Reddit

Любая домашняя техника требует профилактического обслуживания. Это не волшебные коробочки, и они прослужат гораздо дольше, если за ними вовремя и правильно ухаживать. Моя 80-летняя свекровь, например, до недавнего времени не знала, что фильтры посудомоечной машины нуждаются в регулярной чистке. © WhatAGoodDoggy / Reddit

Бонус № 1: умение общаться и договариваться — очень важный навык

Я фотограф. Двоюродный брат пригласил на свадьбу, я пришла. Ко мне подлетела невеста и начала возмущенно спрашивать, почему я без фотоаппарата. Я видела ее впервые. Оказалось, она рассчитывала, что я приду и буду всех снимать, и поэтому не наняла фотографа. Самое смешное в том, что я фотограф-анималист и снимаю в основном собачек. А она никому не сказала, что рассчитывает на меня: для нее, видимо, это было само собой разумеющимся.

Вечер на свадьбе я провела отлично, смеялась больше не над стендапом тамады, а над кислой рожей невесты. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Бонус № 2: и умение не нарушать личное пространство — тоже

Часто мы терпим хамство от незнакомых людей. Я лично уже не обращаю на это внимания, за всю мою жизнь запомнился только один случай. В магазине на кассе стояли передо мной 2 девушки, у одной воротник пальто завернулся. Я взяла и поправила, сказала, мол, воротник завернулся. А она железным тоном с кривой улыбкой мне сказала: «Не имейте привычки трогать незнакомых людей». Я аж осела. Она так весело щебетала с подружкой, я не думала, что она будет против. Неприятно было очень, до сих пор вспоминается. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

