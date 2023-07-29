20+ фактов о туарегах — народе, мужчины которого прячут лицо, а в случае развода оставляют себе лишь верблюда

Если при упоминании выражения «народ пустыни» в вашей фантазии тут же возникают люди в синих одеждах, то вы представляете североафриканских туарегов. Особенности их жизненного уклада настолько не вписываются в привычные нам рамки, что мы просто не могли обойти вниманием этот загадочный народ.