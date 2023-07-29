20+ фактов о туарегах — народе, мужчины которого прячут лицо, а в случае развода оставляют себе лишь верблюда
Если при упоминании выражения «народ пустыни» в вашей фантазии тут же возникают люди в синих одеждах, то вы представляете североафриканских туарегов. Особенности их жизненного уклада настолько не вписываются в привычные нам рамки, что мы просто не могли обойти вниманием этот загадочный народ.
- Туареги — большая этническая группа берберов, у которой нет собственной территории. Они обитают на территории нескольких стран Северной Африки, включая Мали и Алжир, а также в пустыне Сахара.
- Они считаются очень отважными людьми, поскольку не страшатся природных катаклизмов. В их честь был даже назван внедорожник — Volkswagen Touareg.
- А вот повязка на голове у мужчин-туарегов вдохновила на создание логотипа ралли-рейда «Дакар».
- Туареги традиционно носят одежду цвета индиго. В связи с тем, что ткань слегка окрашивает кожу, их называют «синими людьми».
- Мужчина надевает платок, когда ему исполняется 18 лет. Первое облачение отмечают специальным ритуалом, который проводит мурабит — исламский святой. Он накидывает вуаль на голову молодого человека и зачитывает несколько стихов из Корана. Вуаль туарега символизирует мужество и почитание предков.
- Женщины-туареги имеют много свобод и преимуществ. В отличие от представительниц своего пола в других исламских общинах, они не закрывают лицо на публике.
- Чтобы завоевать внимание прекрасной дамы, мужчина должен посылать ей стихи. Он может часами подбирать самые поэтичные слова, надеясь покорить возлюбленную.
- Перед тем как выйти замуж, девушка может проводить время с разными мужчинами, если она того хочет. Это не порицается обществом.
- Свадьбы туареги проводят, как правило, в сезоны дождей. Невесте натирают волосы черным песком и заплетают их. Затем нарядная девушка и ее родственники садятся на ослов или верблюдов и едут в лагерь жениха. Брачующийся мужчина, в свою очередь, в день празднества обязательно красит стопы хной, что символизирует плодородие и уберегает от злых духов.
- Когда свадебный пир подходит к концу, молодожены отправляются в лагерь невесты на год. В этот период времени новоиспеченный муж должен упорно трудиться, чтобы заслужить доверие жены и ее родственников. И если он никого не разочарует, то в итоге сможет увезти супругу в свой лагерь.
- В сельской местности родители и их дети живут в отдельном шатре или небольшом поселении, который называют в честь замужней женщины, владеющей жилищем.
- Через женщин передаются социальный статус, домашний скот и имущество. Жены могут инициировать развод и выставить мужа вон из жилья. Нередко верблюд — это единственное, что остается у мужчины после расставания с супругой.
- В честь развода устраивают гуляние. Празднуется то, что в полку невест прибыло. Развод не является клеймом для женщины, потому она с легкостью выйдет замуж повторно.
- Женщина для туарегов священна и является основоположницей традиций, что подтверждают и мифы этого народа. Один из них повествует о женщине-воине Тагурмат, чьи дочери-близнецы стали первыми знахарками, которые стали лечить людей травами.
- Вероятно, главная причина, по которой представительницы прекрасного пола играют такую важную роль в обществе туарегов, в том, что они считают себя потомками великой правительницы Сахары Тин-Хинан. По местной легенде, она объединила племена и стала праматерью туарегов.
- Мужчины, как правило, обладают худощавым телосложением, но в женщинах им нравится «пышность». В фольклоре туарегов обладательница идеальной внешности представлена черноволосой девушкой с жировыми складками на теле.
- Ребенка родители нарекают лишь через неделю после его рождения. Малышу дают тайное имя на тамашеке — языке туарегов. На следующий день чаду сбривают все волосы на голове, чтобы символически оборвать его связь с миром духов. Затем родители везут ребенка в мечеть, где ему уже выбирают арабское имя из Корана.
- Родство по материнской линии считается более сильным, и поэтому мужчина передает личное имущество сыну своей сестры, а не собственному сыну.
- Женатый мужчина хранит верность супруге. А она имеет право ходить налево. Но лишь при условии, что ее любовник будет навещать ее глубокой ночью и уходить перед рассветом. Хоть общество и не требует от женщины супружеской верности, афишировать внебрачные связи — дурной тон.
- Несмотря на то что туареги селятся в городах и охотно взаимодействуют с современным миром, их общество до сих пор делится на сословия: есть дворяне, духовные служители, ремесленники и рабочие.
- Занимаются туареги преимущественно скотоводством, но чтобы зарабатывать на жизнь, этого бывает недостаточно. Они также озеленяют оазисы, сопровождают караваны, торгуют, изготавливают поделки для туристов.
- Женщины не выходят работать в пустыне, не пасут скот, максимум — собирают посевы, высаженные мужчинами.
- Мужчина может есть лишь при жене или любовнице. Если его прием пищи увидит другая женщина, он должен немедленно повернуться к ней спиной. То же самое касается и старших членов семьи.
- Мужчины-туареги стараются проследить, сколько ест жена, чтобы при необходимости поощрить ее съесть больше. Причина кроется в эстетических предпочтениях туарегов. Как уже писалось выше, им нравятся женщины с пышным телосложением.
- Одна из самых важных церемоний в жизни туарегов — это чаепитие. В ней много тонкостей, правил и ритуалов. Чай завершает каждый прием пищи и становится сигналом того, что пора вздремнуть.
- Считается невежливым прийти в гости и отказаться хотя бы от одной чашки чая. Если вы останетесь на все три (а больше с вами и не выпьют), вас всегда будут рады видеть.
- Хлеб туареги пекут прямо в песке. Они разводят костер, и когда от пламени остаются лишь угли, то немного расчищают выжженное место, помещают туда лепешку из теста и присыпают ее песком и золой. Когда хлеб готов, с помощью древесной ветки с него отряхивается все лишнее.
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Несмотря на то что туареги так привязаны к традициям и национальным обычаям, они открыты для современного мира. Любой может посетить их музыкальные и культурные мероприятия и даже послушать исполнителей традиционной музыки где-нибудь на фестивале в Ницце.
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В 2015 году вышел первый музыкальный фильм-драма на тамашеке, рассказывающий о жизни туарегского музыканта.
Наряду с туарегами существуют и другие народы, о которых редко рассказывают учителя географии. Ведь просто невозможно сведения обо всех и вся уместить в школьную программу. А жаль. Культуры исчезающих народов, их традиции и обычаи уж точно заслуживают тщательного изучения.