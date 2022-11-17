20+ правил поведения в театре, которые многие игнорируют так же, как первый звонок перед спектаклем

Мы посещаем театр не каждый день. Поэтому есть смысл готовиться к этому событию заранее, как к празднику. Тем более что далеко не все знают, как правильно вести себя на культурных мероприятиях. Чтобы не сесть в лужу перед интеллигентной публикой, полезно узнать, какие правила поведения в театре нарушают чаще всего.