20+ правил поведения в театре, которые многие игнорируют так же, как первый звонок перед спектаклем
Мы посещаем театр не каждый день. Поэтому есть смысл готовиться к этому событию заранее, как к празднику. Тем более что далеко не все знают, как правильно вести себя на культурных мероприятиях. Чтобы не сесть в лужу перед интеллигентной публикой, полезно узнать, какие правила поведения в театре нарушают чаще всего.
- Сегодня необязательно надевать в театр или на концерт вечернее платье или смокинг, но это не значит, что наряд не имеет значения. Мужчины могут остановить свой выбор на костюме, женщины — на элегантной повседневной одежде. Дамам разрешается надеть даже джинсы, если организаторы мероприятия не обозначили, что есть особый дресс-код.
- Женщинам стоит умеренно пользоваться духами, а мужчинам — одеколонами, даже дорогими и брендовыми. Резкие запахи могут быть неприятны людям, сидящим поблизости.
- Прошли времена, когда дамы делали высокие прически, чтобы визуально казаться выше. Как и головной убор (его, кстати, нужно оставить в гардеробе), такое сооружение на голове может помешать смотреть спектакль другим зрителям.
- Лучше всего выбрать комфортную стильную обувь, например туфли на невысоком каблуке или балетки с острым носом.
- На представление нужно приходить заранее, не менее чем за 20 минут до его начала. Ведь необходимо иметь достаточно времени, чтобы раздеться и найти свое место в зрительном зале. В некоторых театрах опоздавших могут даже не пустить в зал.
- Пальто или куртку нельзя брать с собой в зал: там они будут мешать другим людям проходить через ряды и вообще создадут дискомфорт. Верхнюю одежду, зонты и головные уборы нужно сдавать в гардероб.
- Если места находятся в середине ряда, то, вероятнее всего, другие зрители будут проходить мимо вас. В этот момент не стоит сидеть на месте, пытаясь поджать колени. Согласно этикету, нужно подняться, чтобы пропустить соседей.
- Проходить мимо сидящих людей следует к ним лицом. При этом нужно как можно ближе прижиматься к спинкам находящихся сзади вас сидений.
- Что делать, если на ваших креслах уже кто-то сидит? Для начала проверьте, что написано у вас на билете: быть может, вы ошиблись рядом. Если никакой ошибки нет, не стоит закатывать скандал. Покажите людям, которые заняли ваши места, билеты и учтиво попросите их освободить сиденья.
- Недопустимо занимать чужие места, даже если они остаются свободными. Зрители могут появиться в последний момент, и всем будет очень неловко.
- По правилам этикета, руки, как и ноги, следует держать при себе. И не класть, к примеру, на спинку кресла впереди. Во-первых, это доставит неудобства зрителю, который там сидит, во-вторых, таким образом можно заслонить собой большую часть сцены для людей, сидящих сзади.
- Если представление проходит в жаркий летний день, не нужно использовать программку в качестве веера. Резкие движения могут отвлекать остальных зрителей от сцены и создавать неудобства.
- Некоторые люди аплодируют во время спектакля, например когда на сцене появляется знаменитый актер или актриса. Это неуважительно как минимум по отношению к другим участникам постановки. Кроме того, громкое хлопанье может заглушить реплики артистов. А вот отблагодарить аплодисментами всех актеров после окончания представления будет уместным.
- Сидеть принято на комфортном расстоянии от соседей, не прислоняясь друг к другу. Если приблизиться к сидящему рядом, зрителям сзади может быть неудобно наблюдать за происходящим на сцене.
- Если вы положите обе руки на подлокотники кресла, это будет выглядеть грубо, поскольку может причинить неудобство соседям.
- Хотя театр может быть подходящим место для свидания, все же крайне не рекомендуется обниматься или проявлять нежность друг к другу на публике. Следует соблюдать дистанцию, чтобы не смущать других зрителей и не мешать им наслаждаться представлением.
- Класть вещи на барьер балкона — грубая ошибка. По правилам, телефон, сумка, бинокль и даже программка должны находиться на коленях зрителей. И это логично, ведь лежащий на ограждении предмет может упасть в партер (возможно, даже кому-то на голову).
- Как бы сильно ни хотелось обсудить игру актеров или сценарий пьесы во время спектакля, делать это крайне невежливо по отношению как к артистам, так и к остальным зрителям. Лучше дождаться антракта или окончания представления.
- Раскрывать детали сюжета сидящему рядом, даже если вы уже видели спектакль 100 раз, тоже невежливо. Ведь разговор могут услышать ваши соседи, которые смотрят представление впервые.
- Даже поставленные на режим вибрации смартфоны могут мешать окружающим. А свет от включенного мобильного телефона будет заметен даже с балкона. Поэтому перед началом представления все гаджеты нужно выключить.
- Дарить букеты лучше всего после представления. Кидать цветы на сцену во время спектакля — дурной тон. И это может помешать работе артистов. Кстати, цветы можно отдать работникам театра — они передадут их, кому надо.
- Согласно правилам этикета, необходимо дождаться момента, когда опустится занавес, и только после этого идти к гардеробу. Уходить до того, как в зале зажжется свет, а артисты выйдут на поклон, крайне невежливо.
Вы ходите в театр? Как там себя ведете?
AdMe/Культура/20+ правил поведения в театре, которые многие игнорируют так же, как первый звонок перед спектаклем
Поделиться этой статьёй