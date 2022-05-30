20+ высказываний бесподобной Мэрилин Монро, чье умение справляться с трудностями помогло ей стать легендой

Вряд ли в цивилизованном мире найдется человек, который ничего не слышал о Мэрилин Монро. Эта яркая звезда стала легендой еще при жизни, и спустя много лет после ее ухода мы все еще помним ее и восхищаемся ею. Многие воспринимали актрису лишь как глупенькую блондинку, и только те, кто лично был с ней знаком, убеждались, что это лишь образ, за которым скрыта глубокая многогранная личность.