20+ высказываний бесподобной Мэрилин Монро, чье умение справляться с трудностями помогло ей стать легендой
Вряд ли в цивилизованном мире найдется человек, который ничего не слышал о Мэрилин Монро. Эта яркая звезда стала легендой еще при жизни, и спустя много лет после ее ухода мы все еще помним ее и восхищаемся ею. Многие воспринимали актрису лишь как глупенькую блондинку, и только те, кто лично был с ней знаком, убеждались, что это лишь образ, за которым скрыта глубокая многогранная личность.
Мы в ADME решили вспомнить высказывания культовой блондинки о жизни, выборе и внутренней силе.
- Я верю, что все происходит не просто так. Люди меняются, чтобы вы могли научиться отпускать их. Ты веришь в ложь, чтобы в конце концов научиться доверять только себе. И иногда что-то хорошее разваливается на части, чтобы позволить произойти чему-то лучшему.
- Я не против пошутить, но я не хочу быть той, над кем шутят.
- Я прощаю людей не потому, что я слабая. Я прощаю их, потому что я достаточно сильная, чтобы понимать, что люди совершают ошибки.
- Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир.
- Это плохая привычка, я знаю, но я верю, что в жизни не стоит ничего делать, пока не будешь готов. Половина наших бед происходит из-за решений, принятых в спешке. Спешить нужно медленно.
- Я восстанавливаюсь, когда я одна. Карьера рождается на публике, талант — наедине.
- Правда в том, что я никогда никого не обманывала. Но иногда я позволяла людям обманываться.
- Собаки никогда не кусали меня. Только люди.
- Лучшее, что со мной случилось — это то, что я женщина. Так должны чувствовать себя все женщины.
- Гораздо лучше быть несчастным в одиночестве, чем несчастным с кем попало.
- Карьера — это прекрасно, но она не согреет вас в холодную ночь.
- Люди когда-нибудь перестают быть застенчивыми? Я думаю, это остается с тобой на всю жизнь, как цвет глаз.
- Я хочу стареть без подтяжки лица. Я хочу иметь мужество быть верной тому лицу, которое я сделала.
- Несовершенство прекрасно, взбалмошность гениальна, и лучше быть смешной, чем скучной.
- Если бы я соблюдала все правила, я бы никогда ничего не добилась.
- Кто сказал, что ночи для сна?
- Самое главное — продолжайте улыбаться. Потому что жизнь прекрасна и есть так много поводов для улыбки.
- Женщина интуитивно знает, что для нее лучше.
- Деньги меня не интересуют, я просто хочу быть прекрасной.
- Нам всем следует начать жить до того, как мы состаримся. Страх глуп, как и сожаления.
- Всегда, всегда, всегда верь в себя. Потому что если не ты, то кто, милая?
- Мудрая девушка знает свои пределы. Умная девушка знает, что у нее их нет.
- Я эгоистична, нетерпелива и не уверена в себе. Я делаю ошибки. Я выхожу из-под контроля, и временами мне трудно с собой справиться. Но если вы не можете вынести меня в плохие дни, то не заслуживаете меня в хорошие.
Какие высказывания великой артистки вам особенно понравились? Есть ли такие, с которыми вы не согласны?
Фото на превью LFI / Avalon.red / REPORTER / East News
AdMe/Культура/20+ высказываний бесподобной Мэрилин Монро, чье умение справляться с трудностями помогло ей стать легендой
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