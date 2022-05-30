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20+ высказываний бесподобной Мэрилин Монро, чье умение справляться с трудностями помогло ей стать легендой

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Вряд ли в цивилизованном мире найдется человек, который ничего не слышал о Мэрилин Монро. Эта яркая звезда стала легендой еще при жизни, и спустя много лет после ее ухода мы все еще помним ее и восхищаемся ею. Многие воспринимали актрису лишь как глупенькую блондинку, и только те, кто лично был с ней знаком, убеждались, что это лишь образ, за которым скрыта глубокая многогранная личность.

Мы в ADME решили вспомнить высказывания культовой блондинки о жизни, выборе и внутренней силе.

  • Я верю, что все происходит не просто так. Люди меняются, чтобы вы могли научиться отпускать их. Ты веришь в ложь, чтобы в конце концов научиться доверять только себе. И иногда что-то хорошее разваливается на части, чтобы позволить произойти чему-то лучшему.
  • Я не против пошутить, но я не хочу быть той, над кем шутят.
  • Я прощаю людей не потому, что я слабая. Я прощаю их, потому что я достаточно сильная, чтобы понимать, что люди совершают ошибки.
  • Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир.
  • Это плохая привычка, я знаю, но я верю, что в жизни не стоит ничего делать, пока не будешь готов. Половина наших бед происходит из-за решений, принятых в спешке. Спешить нужно медленно.
  • Я восстанавливаюсь, когда я одна. Карьера рождается на публике, талант — наедине.
  • Правда в том, что я никогда никого не обманывала. Но иногда я позволяла людям обманываться.
  • Собаки никогда не кусали меня. Только люди.
  • Лучшее, что со мной случилось — это то, что я женщина. Так должны чувствовать себя все женщины.
  • Гораздо лучше быть несчастным в одиночестве, чем несчастным с кем попало.
  • Карьера — это прекрасно, но она не согреет вас в холодную ночь.
  • Люди когда-нибудь перестают быть застенчивыми? Я думаю, это остается с тобой на всю жизнь, как цвет глаз.
  • Я хочу стареть без подтяжки лица. Я хочу иметь мужество быть верной тому лицу, которое я сделала.
  • Несовершенство прекрасно, взбалмошность гениальна, и лучше быть смешной, чем скучной.
  • Если бы я соблюдала все правила, я бы никогда ничего не добилась.
  • Кто сказал, что ночи для сна?
  • Самое главное — продолжайте улыбаться. Потому что жизнь прекрасна и есть так много поводов для улыбки.
  • Женщина интуитивно знает, что для нее лучше.
  • Деньги меня не интересуют, я просто хочу быть прекрасной.
  • Нам всем следует начать жить до того, как мы состаримся. Страх глуп, как и сожаления.
  • Всегда, всегда, всегда верь в себя. Потому что если не ты, то кто, милая?
  • Мудрая девушка знает свои пределы. Умная девушка знает, что у нее их нет.
  • Я эгоистична, нетерпелива и не уверена в себе. Я делаю ошибки. Я выхожу из-под контроля, и временами мне трудно с собой справиться. Но если вы не можете вынести меня в плохие дни, то не заслуживаете меня в хорошие.

Какие высказывания великой артистки вам особенно понравились? Есть ли такие, с которыми вы не согласны?

Фото на превью LFI / Avalon.red / REPORTER / East News
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AdMe/Культура/20+ высказываний бесподобной Мэрилин Монро, чье умение справляться с трудностями помогло ей стать легендой
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