AdMe
AdMe

20+ знаменитостей, у которых внезапно обнаружились двойники в виде кукол Барби. Некоторые просто огонь

3--1

Хотя многие дети мечтают иметь куклу Барби, среди взрослых тоже есть немало любителей этих кукол. Некоторые даже собирают собственные коллекции и следят за появлением новинок. Среди самых желанных приобретений — куклы, прототипами которых стали знаменитости: актрисы, певицы, исторические личности и даже члены королевских семей.

Мы в ADME выяснили, кого умелые мастера воплотили в виде кукол Барби.

Королева Елизавета II

Уитни Хьюстон

Жозефина Богарне

Грейс Келли

Зендея

Дженнифер Лопес

Королева Испании Летисия

Джоан Коллинз

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Мона Лиза

Люсиль Болл и Деси Арнас

Айрис Апфель

Джиджи Хадид

Элизабет Тейлор

Мэрилин Монро

Королева Елизавета I

Фрида Кало

Бинди Ирвин, дочь Стива Ирвина

Одри Хепберн

Эшли Грэм

А на какую знаменитость в виде куклы Барби вы хотели бы посмотреть?

Фото на превью Mireya Acierto / Getty Images Entertainment / Getty Images, East News
3--1
AdMe/Культура/20+ знаменитостей, у которых внезапно обнаружились двойники в виде кукол Барби. Некоторые просто огонь
Поделиться этой статьёй