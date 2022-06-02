20+ знаменитостей, у которых внезапно обнаружились двойники в виде кукол Барби. Некоторые просто огонь
Хотя многие дети мечтают иметь куклу Барби, среди взрослых тоже есть немало любителей этих кукол. Некоторые даже собирают собственные коллекции и следят за появлением новинок. Среди самых желанных приобретений — куклы, прототипами которых стали знаменитости: актрисы, певицы, исторические личности и даже члены королевских семей.
Мы в ADME выяснили, кого умелые мастера воплотили в виде кукол Барби.
Королева Елизавета II
Уитни Хьюстон
Жозефина Богарне
Грейс Келли
Зендея
Дженнифер Лопес
Королева Испании Летисия
Джоан Коллинз
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Мона Лиза
Люсиль Болл и Деси Арнас
Айрис Апфель
Джиджи Хадид
Элизабет Тейлор
Мэрилин Монро
Королева Елизавета I
Фрида Кало
Бинди Ирвин, дочь Стива Ирвина
Одри Хепберн
Эшли Грэм
А на какую знаменитость в виде куклы Барби вы хотели бы посмотреть?
Фото на превью Mireya Acierto / Getty Images Entertainment / Getty Images, East News
AdMe/Культура/20+ знаменитостей, у которых внезапно обнаружились двойники в виде кукол Барби. Некоторые просто огонь
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