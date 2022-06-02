20+ знаменитостей, у которых внезапно обнаружились двойники в виде кукол Барби. Некоторые просто огонь

Хотя многие дети мечтают иметь куклу Барби, среди взрослых тоже есть немало любителей этих кукол. Некоторые даже собирают собственные коллекции и следят за появлением новинок. Среди самых желанных приобретений — куклы, прототипами которых стали знаменитости: актрисы, певицы, исторические личности и даже члены королевских семей.