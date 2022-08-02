20+ звезд, которых связывает не только слава, но и семейные узы

Несмотря на то что знаменитости с охотой делятся подробностями своей жизни, некоторые ее аспекты они все же оберегают. Например, не все публичные люди спешат рассказывать о семье и близких. Из-за этого случайно всплывающие факты о родстве тех или иных звезд нередко становятся для нас настоящим сюрпризом.

Мы в ADME изучили биографии известных личностей и выяснили, что некоторых из них связывают близкие отношения, а некоторых — родственные узы.

Анджелина Джоли и Жаклин Биссет

У звезды Голливуда Анджелины Джоли не менее знаменитая крестная — британская актриса Жаклин Биссет, известная по ролям в фильмах «Американская ночь» Трюффо (1973), «Бездна» Йетса (1977) и многих других. Биссет была близкой подругой матери Джоли Маршелин Бертран. Неудивительно, что именно ей выпала честь стать крестной матерью малышки Энджи. Кстати, Жаклин снялась со своей крестницей в фильме «Мистер и миссис Смит» (2005). Правда, в окончательную версию ленты сцены с ее участием не попали.

Гленн Клоуз и Брук Шилдс

Grosby Group / East News , Eli Winston / Everett Collection / East News

Лауреатка многочисленных премий Гленн Клоуз и звезда фильма «Голубая лагуна» Брук Шилдс приходятся друг другу дальними родственницами. Дедушка Гленн Чарльз Артур Мур и прабабушка Брук Мэри Элси Мур — родные брат и сестра.

Кортни Кокс и Мэттью Перри

EVERETT COLLECTION / East News , EVERETT COLLECTION / East News

Звезды американского телевидения Кортни Кокс и Мэттью Перри — не просто друзья, а, как оказалось, одиннадцатиюродные кузина и кузен. К такому выводу пришли исследователи генеалогического сайта MyHeritage.

Мелисса Маккарти и Марк Уолберг

AFP / East News , Lumeimages, PacificCoastNews / East News

Знакомую зрителям по ролям в фильмах «Копы в юбках» и «Шпион» Мелиссу Маккарти и двукратного номинанта на премию «Оскар» Марка Уолберга связывают свойственные отношения: двоюродная сестра актрисы замужем за родным братом ее коллеги по цеху.

Розанна Аркетт и Патрисия Аркетт

Priscilla Grant / Everett Collection / East News , Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Мало кто знает, что Розанну и Патрисию Аркетт связывает не только одна фамилия, но и родство. Актрисы — сестры, представительницы большой актерской семьи. Остальные трое детей в их семье — двое братьев и сестра — также связали жизнь с актерством, однако наибольшей популярности удалось достичь именно сестрам Розанне и Патрисии.

Джейсон Судейкис и Джордж Вендт



Mayer / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

Полюбившийся зрителям по ролям в комедиях «Несносные боссы» и «Мы — Миллеры» Джейсон Судейкис не единственная звезда в своей семье. Дядя Джейсона по материнской линии — американский комик и киноактер Джордж Вендт.

Уоррен Битти и Ширли Маклейн

Получивший популярность благодаря ролям в фильмах «Бонни и Клайд» и «Багси» Уоррен Битти — младший брат звезды картин «Милая Чарити» и «Стальные магнолии» Ширли Маклейн. Оба актера добились больших высот в профессии, удостоившись почетной премии Американской киноакадемии.

Дайон Уорвик и Уитни Хьюстон

GP / MPI / Capital Pictures / Capital Pictures / East News , © ASSOCIATED PRESS / East News

Обожаемая фанатами исполнительница хита «I Will Always Love You» Уитни Хьюстон не единственный человек в своей семье, посвятивший жизнь музыке. Ее мать Эмили Хьюстон, известная под сценическим псевдонимом Сисси, была популярной госпел-певицей и даже удостоилась 2 премий «Грэмми». А кузина Уитни по материнской линии — поп-звезда Дайон Уорвик, в копилке которой 6 статуэток «Грэмми».

Маколей Калкин и Майкл Джексон

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

Звезда комедии «Один дома» и король поп-музыки познакомились на съемках клипа «Black or White» и быстро нашли общий язык. Несмотря на 22-летнюю разницу в возрасте, между ними завязалась крепкая дружба, и Маколей стал крестным отцом дочери Джексона Пэрис. Актер по сей день поддерживает связь с крестницей и принимает активное участие в ее жизни.

Кейт Хадсон, Оливер Хадсон и Уайатт Рассел

Invision / Invision / East News , Todd Williamson / Invision / AP / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

У актрисы Кейт Хадсон не только знаменитые родители, но и известные братья. Старший брат звезды ромкома «Как отделаться от парня за 10 дней» Оливер наиболее известен по роли в ситкоме «Правила совместной жизни». В копилке младшего, Уайатта, роль в комедии «Мачо и ботан — 2», а также участие в нашумевшем сериале «Черное зеркало».

Бенедикт Камбербэтч и принцесса Диана

© CarlaVanWagoner / Shutterstock.com , UPPA / Photoshot / REPORTER / East News UPPA / Photoshot / REPORTER / East News

Оказывается, знаменитый Шэрлок и принцесса Диана — дальние родственники. Невероятно, но их связывает общий предок Уильям Челонер.

Дэвид и Виктория Бекхэм и Элтон Джон

У Элтона Джона множество звездных друзей. Среди них чета Бекхэм, с которой певца связывают уже, можно сказать, почти родственные отношения. Элтон — крестный отец старших сыновей пары Бруклина и Ромео.

Родство каких знаменитостей удивило вас больше всего?