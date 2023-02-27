Почему Голливуд не принял Кристину Риччи, которая воплотила на экране культовый образ Уэнсдэй Аддамс

Кристина Риччи проснулась знаменитостью после того, как блестяще сыграла Уэнсдэй в фильме «Семейка Аддамс». Это был 1991 год, тогда ей было всего 11 лет. Казалось бы, актрисе суждено блистать на экране. Но почему же Кристине не удалось стать звездой Голливуда? Попробуем в этом разобраться.

Итак, «Семейка Аддамс» стала отличным трамплином для карьеры Кристины. Актриса довольно много снималась в 90-х. Из известных работ можно вспомнить фильм о дружелюбном приведении «Каспер» и, конечно же, «Сонную лощину» Тима Бертона.

«Сонная лощина» имела коммерческий успех и была обласкана критиками. Риччи получила премию «Сатурн» за роль Катрины Ван Тассел. Следующие 5 лет стали для Кристины годами славы: артистку звали в популярные шоу на ТВ, а кинокритики писали хвалебные отзывы о ее актерской игре. Казалось бы, карьера шла в гору, но уже были слышны тревожные звоночки. Первая проблема состояла в том, что Кристина участвовала в спорных проектах — тех самых, о которых пишут: «Фильм получил смешанные отзывы». Эти киноленты не были рассчитаны на массового зрителя, как та же «Сонная лощина». Говоря современным языком, Риччи не снималась в хитах.

К примеру, Кристина спродюсировала школьную комедию о любви «Тыковка» и снялась в ней. Это фильм об отношениях между парнем-инвалидом и успешной красоткой. Один из кинокритиков написал: «Риччи бесстрашно плывет в опасный материал». Вторая проблема, с которой Кристина столкнулась в своей карьере, не менее серьезна. Девушка застряла в одном образе. Кажется, что и режиссеры, и продюсеры стойко ассоциировали Риччи с девочкой из ужастиков. А это, как ни крути, довольно узкая ниша. Вероятно, сложившаяся ситуация и толкала актрису на эксперименты с необычными ролями.

Итак, киноделы видели Риччи в амплуа мрачной девочки с косичками. К тому же рост актрисы всего 155 см — в кадре даже во взрослом возрасте она выглядела маленькой. Кристина и сама говорила, мол, она не думала, что когда-нибудь станет крупной звездой из-за роста: «Я обычно выгляжу очень маленькой на камеру». Конечно, в Голливуде есть и другие невысокие актрисы. Например, Риз Уизерспун и Холли Хантер. Но и этих девушек воспринимали как слишком милых, чтобы играть серьезные драматические роли, и им приходилось доказывать, что это не так. На фото актерского состава картины «Уэнсдэй», подробнее о которой мы скажем позже, хорошо видно, что Кристина действительно невысокая. Пару ей составляет Дженна Ортега (они обе в центре), чей рост, как пишут СМИ, тоже 155 см.

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Еще одна причина неудач состояла в том, что Кристину считали недостаточно стройной по жестким меркам киноиндустрии тех лет. В Голливуде правили бал худые и высокие красотки, вспомним ту же Кэмерон Диас. На фото ниже — Риччи в фильме «Тыковка».

Логично предположить, что на карьеру Кристины повлияла и ее личная жизнь, ведь, как оказалось, актриса не могла рассчитывать на поддержку супруга. С Джеймсом Хирдедженом они поженились в 2013 году, у них родился сын Фредди. А потом новость как гром среди ясного неба: Риччи подала на развод. Поклонников шокировала новость о том, что девушка сбежала из брака после 7 лет абьюза. Муж сыпал угрозами, и Кристина очень боялась расправы, она прятала дома все ножи и запиралась с сыном у себя в комнате. Семейная жизнь была настолько ужасной, что, пока шел бракоразводный процесс, полиция запретила Джеймсу любые контакты с женой и сыном.

KCS / East News

Несмотря на все испытания, Риччи не хочет, чтобы ее жалели. Актриса объяснила: «Я не чувствую себя жертвой. Мне не жалко себя. Мне даже не хочется говорить: „У меня были сложные времена“. Я рассказываю свою историю только потому, что я выкарабкалась из сложной ситуации и стала сильнее. Я и сама искала истории людей, которые смогли выбраться из трудной ситуации и жить нормальной жизнью». К счастью, Кристина развелась и встретила хорошего человека. Ее возлюбленным стал парикмахер Марк Хэмптон. Они поженились, и в декабре 2021 года у пары появился ребенок. Актриса родила дочь в 41 год. О новом браке Кристина сказала: «Возможно, это первый раз, когда я действительно нахожусь в здоровых отношениях».

Дочку актриса назвала Клео, полностью — Клеопатра Риччи Хэмптон. В соцсетях актриса поделилась очень домашним и уютным рождественским фото, где ее второй муж играет с детьми.

Кажется, что Кристина получила второй шанс на свое личное «долго и счастливо». Ей удалось выбраться из травмирующих отношений, и карьера тоже пошла в гору. Актриса больше не пытается идти против «мрачного» наследия: она приняла свое амплуа и только выиграла от этого. Ведь именно роли в мистике и ужасах принесли Риччи большую славу и любовь публики.