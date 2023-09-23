8 фактов о профессиональном беге, после прочтения которых челюсть брякнет об пол

Профессиональные бегуны восхищают своим упорством и выносливостью, но мы практически ничего не знаем о том, что происходит перед тем, как спортсмены оказываются на старте. Это досадное недоразумение нужно исправлять как можно скорее.

Беременность — не проблема для профессионального бега

AP / East News

Спортсменки, занимающиеся бегом, не прерывают тренировки во время беременности, а некоторые из них даже не боятся выступать на соревнованиях с уже большим животом. Например, олимпийская чемпионка Алисия Монтаньо, будучи беременной, участвовала в забегах с полного одобрения ее врача и чувствовала себя просто прекрасно. А в 2011 году одна бегунья родила всего через несколько часов после окончания Чикагского марафона.



На соревнованиях бегуньи бегают без трусов

ASSOCIATED PRESS / East News

В шорты для бега уже вшиты специальные трусы, а ношение обычного белья может вызывать раздражение, натирание и повышенное потоотделение. Поэтому некоторые спортсменки бегают на соревнованиях без обычных трусов.

Бегуны очень много спят

Чтобы восстановиться после изнурительных тренировок, многие марафонцы спят около 12 часов в сутки. Здоровый сон очень важен в данном виде спорта, ведь он уменьшает риск получения травм.

Женщины шли на хитрости, чтобы участвовать в забегах

Voetbal International / East News

Бег долгое время считался сугубо мужским видом спорта. Но в 1966 году девушка по имени Бобби Гибб решила доказать, что женщины могут бегать наравне с мужчинами. Ее заявку на участие в марафоне отклонили, но в день забега она спряталась в кустах недалеко от стартовой линии и выбежала на дорожку вслед за спортсменами-мужчинами. Данный инцидент не повлиял на мнение организаторов забегов, но мотивировал других женщин бороться за право участвовать в забегах. В 1972 году спортсменки наконец-то были допущены к соревнованиям.

В критические дни бегуньям на соревнованиях приходится терпеть дикую боль и судороги в ногах

ASSOCIATED PRESS / East News

У многих женщин-спринтеров возникают проблемы с менструальным циклом. У кого-то просто пропадают месячные из-за изнурительных тренировок, а у кого-то они становятся очень болезненными. Но спортсменкам приходится тренироваться и участвовать в соревнования даже несмотря на плохое самочувствие. Бегунья Дина-Ашер Смит на Чемпионате мира финишировала последней, ведь из-за месячных у нее начались судороги в ногах.

Они часто болеют

Некоторые исследования говорят о том, что из-за высоких физических нагрузок, стресса и редкого отдыха профессиональные бегуны склоны к простудам.

Подтянутые ягодицы у спортсменок не только из-за бега

Во время бега основная физическая нагрузка идет на мышцы ног и ягодиц, что делают их более объемными, чем у людей, которые не занимаются этим видом спорта. Но бегуньи еще специально тренируют ягодицы с помощью силовых упражнений, чтобы улучшить свою производительность.

Но растяжки и дряблая кожа — тоже не редкость

Несмотря на интенсивные тренировки, бегуньи не застрахованы от тех же растяжек. Пользователи в сети, которые занимаются бегом много лет, жалуются, что из-за постоянных занятий спортом у них на ногах появляются растяжки. А профессиональная спортсменка Стефани Брюс однажды рассказала о том, что после беременности кожа на ее животе сильно обвисла. Ей понадобилось время, чтобы смириться с этим фактом.