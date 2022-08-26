9-летняя девочка стала популярной, создавая уникальные наряды, которыми восхищаются даже модельеры

Кайя Арагон из Колорадо начала создавать себе наряды еще в ноябре 2021 года. На данный момент она сшила 35–40 костюмов. Больше всего ей нравятся платье с ручной росписью, которое юный дизайнер смастерила сама, и костюм для занятий воздушной гимнастикой. Девочка мечтает стать модельером, когда вырастет. Помимо дизайна Кайя увлекается воздушной гимнастикой и художественной гимнастикой с обручами.

Нам в ADME нравится наблюдать, как Кайя следует за своей мечтой, и мы поражены ее решимостью и трудолюбием.

Наряды Кайи помогают ей чувствовать себя увереннее

Кайю поддерживают не только ее близкие, но и модельеры. Вера Вонг даже отправила Кайе написанную от руки записку, в которой пожелала ей удачи и посоветовала продолжать следовать своей мечте стать модельером.

В ноябре прошлого года Кайя сшила лежанку для кота, а потом перешла к созданию платьев по собственным эскизам. «Мне нравится, что моя одежда помогает мне чувствовать себя смелее и увереннее», — говорит девочка.

У Кайи всегда было чувство стиля

Как-то на Рождество Кайя получила в подарок портновский манекен. Ее мама думала, что девочка хотела поставить его просто в качестве декора. Но юный модельер сразу же пошла в свою комнату, за час сшила платье, дизайн которого придумала сама, и вышла в нем на домашний показ мод.

С раннего детства у Кайи было чувство стиля. «Она всегда носила много украшений и сочетала их очень странным и непонятным для меня образом. Но, когда она их надевала, все становилось на свои места», — рассказывает мама девочки.

Девочка даже хочет, чтобы ее друзья, брат и сестра присоединились к ее будущей компании

Несмотря на то, что у Кайи большая команда, которая помогает ей создавать костюмы, она шьет их в основном самостоятельно.

Девочка мечтает основать компанию со всеми своими друзьями, братом и сестрой. «Мои друзья и старшая сестра были бы дизайнерами, потому что им это нравится. А брат сказал, что будет делать прически моделям для показов», — поделилась планами Кайя.

Кайя также хочет попробовать что-то новое

Важно заниматься тем, что делает тебя по-настоящему счастливым. И создание одежды, несомненно, помогает Кайе раскрывать свои таланты.

Конечно, с возрастом она может открыть для себя что-то новое. Кайя хочет углубиться и в другие интересные ей занятия. Но сейчас девочка говорит, что ей просто нравится шить и создавать необычные образы.