9-летняя девочка стала популярной, создавая уникальные наряды, которыми восхищаются даже модельеры
Кайя Арагон из Колорадо начала создавать себе наряды еще в ноябре 2021 года. На данный момент она сшила 35–40 костюмов. Больше всего ей нравятся платье с ручной росписью, которое юный дизайнер смастерила сама, и костюм для занятий воздушной гимнастикой. Девочка мечтает стать модельером, когда вырастет. Помимо дизайна Кайя увлекается воздушной гимнастикой и художественной гимнастикой с обручами.
Нам в ADME нравится наблюдать, как Кайя следует за своей мечтой, и мы поражены ее решимостью и трудолюбием.
Наряды Кайи помогают ей чувствовать себя увереннее
Кайю поддерживают не только ее близкие, но и модельеры. Вера Вонг даже отправила Кайе написанную от руки записку, в которой пожелала ей удачи и посоветовала продолжать следовать своей мечте стать модельером.
В ноябре прошлого года Кайя сшила лежанку для кота, а потом перешла к созданию платьев по собственным эскизам. «Мне нравится, что моя одежда помогает мне чувствовать себя смелее и увереннее», — говорит девочка.
У Кайи всегда было чувство стиля
Как-то на Рождество Кайя получила в подарок портновский манекен. Ее мама думала, что девочка хотела поставить его просто в качестве декора. Но юный модельер сразу же пошла в свою комнату, за час сшила платье, дизайн которого придумала сама, и вышла в нем на домашний показ мод.
С раннего детства у Кайи было чувство стиля. «Она всегда носила много украшений и сочетала их очень странным и непонятным для меня образом. Но, когда она их надевала, все становилось на свои места», — рассказывает мама девочки.
Девочка даже хочет, чтобы ее друзья, брат и сестра присоединились к ее будущей компании
Несмотря на то, что у Кайи большая команда, которая помогает ей создавать костюмы, она шьет их в основном самостоятельно.
Девочка мечтает основать компанию со всеми своими друзьями, братом и сестрой. «Мои друзья и старшая сестра были бы дизайнерами, потому что им это нравится. А брат сказал, что будет делать прически моделям для показов», — поделилась планами Кайя.
Кайя также хочет попробовать что-то новое
Важно заниматься тем, что делает тебя по-настоящему счастливым. И создание одежды, несомненно, помогает Кайе раскрывать свои таланты.
Конечно, с возрастом она может открыть для себя что-то новое. Кайя хочет углубиться и в другие интересные ей занятия. Но сейчас девочка говорит, что ей просто нравится шить и создавать необычные образы.
Хотели бы вы примерить одежду этого юного дизайнера? Какой наряд понравился вам больше всех?