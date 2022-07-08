9 правил, которым должны следовать маленькие принцы и принцессы во всем мире

Вне всяких сомнений, малыши, рожденные в королевской семье, пользуются особыми привилегиями. Однако в комплекте с таким титулом идут огромная ответственность и жесткие правила, которым должны следовать все дети независимо от возраста. Мы знаем, что каждая маленькая особа королевских кровей в конце концов просто ребенок, но некоторые традиции слишком сильно отличают их детство от нашего.

Нам в ADME эти правила кажутся необычными и слегка странными. Вот почему мы собрали список неписаных законов, которые должны свято чтить маленькие принцы и принцессы. А в конце статьи вас ждет занимательный бонус.

1. Им не разрешается произносить определенные общеупотребительные слова

Королевские правила распространяются не только на то, что попадает в рот, но и на то, что из него выходит. Социальный антрополог Кейт Фокс утверждает, что некоторые из наиболее часто используемых слов, такие как dad (папа) и perfume (духи), находятся под запретом для членов королевской семьи. В следующий раз, когда вам понадобится узнать, как пройти в туалет, вместо слова toilet употребите lavatory, если вы хотите, чтобы ваша речь звучала как речь королевских особ.

2. Маленькие мальчики должны носить шорты

Каждая мелочь королевских образов тщательно спланирована и продумана, и дети не являются исключением из этого правила. Вы наверняка могли заметить, что принц Джордж, будучи маленьким, почти всегда носил шорты, и это, конечно же, не случайность и не прихоть его родителей. В соответствии с многовековым дресс-кодом маленькие мальчики из английской королевской семьи и аристократии должны воздерживаться от ношения брюк примерно до 8 лет.

3. Девочки должны носить платья

Гардероб принцессы Шарлотты, как и ее братьев, тщательно продуман. Ее предпочтения в данном случае не играют никакой роли, в образах не может быть ничего случайного. Всякий раз, когда принцессу видят на публике, она одета в «девчачьи» платья с цветочным принтом в соответствии с давней традицией, согласно которой маленькие девочки из королевской семьи не носят штанов.

4. Им нельзя играть в «Монополию»

Когда королевская семья собирается вместе, «Монополия» даже не упоминается. Возможно, вместо этого дети играют в «Эрудит», как их родители. Похоже, сама королева запретила «Монополию», заметив, что эта игра вызывает слишком много споров и порождает нездоровую конкуренцию. Что ж, мы вынуждены заметить, что порой азарт действительно берет верх и атмосфера среди игроков накаляется до предела.

5. Дети едят за отдельным столом во время рождественского обеда

Для большинства из нас праздничные посиделки — это возможность собрать семью за одним столом. Но в королевской семье немного другие традиции. По словам мужа королевской внучки Зары Тиндалл, дети едят за отдельным столом, который при этом находится в другом помещении.

6. Девушки не могут носить тиары

HUSSEIN SAMIR / SIPA / EAST NEWS , JONATHAN BRADY / AFP / East News

Сверкающая тиара — это то, с чем ассоциируется слово «принцесса». Удивительно, но с реальностью эта ассоциация не имеет ничего общего. Согласно правилам, этот головной убор не могут носить девочки и девушки королевских кровей до тех пор, пока они не выйдут замуж. Обычно принцессы впервые украшают свою голову тиарой как раз в день своей свадьбы.

7. Дети также должны сделать реверанс королеве

Stephen Lock / i-Images / i-images / East News , Stephen Lock / i-Images / i-images / East News

Окружающие должны засвидетельствовать свое почтение королеве, поклонившись или сделав реверанс, и ее внуки не являются исключением. Историк и эксперт по британской королевской семье утверждает, что королевские отпрыски должны кланяться своей прабабушке к 5 годам. Реверанс нужно делать дважды: когда они видят королеву и когда уходят.

8. Они должны принимать все подарки, но не могут оставить их себе

EAST NEWS , EAST NEWS

Можно подумать, что детей в королевской семье буквально засыпают подарками. В 2014 году принц Джордж получил 774 подарка, так что, с одной стороны, так и есть. Однако принять подарок — это не значит оставить его себе. Дети в королевской семье обязаны принимать подарки, которые им преподносят, но большей частью из них пользоваться не могут. Мы можем представить, как расстроился малыш Джордж, когда ему пришлось отдать милого плюшевого мишку.

9. Они должны проводить много времени на свежем воздухе независимо от погоды

East News , Kensington Royal / Ferrari Press / East News

Члены королевской семьи с давних пор верят в пользу игр на природе. Малыши также осведомлены о том, как важно вести активный образ жизни и много времени находиться на свежем воздухе. Поэтому они проводят большую часть дня на улице, и неважно, светит ли за окном солнце или идет дождь — отговорки не принимаются.

Бонус: члены королевской семьи любят носить похожие наряды. И это мудрый подход, в котором кроется глубокий смысл

Вы наверняка замечали, что на официальных мероприятиях Кейт, Уильям и их 3 детей одеты в наряды одной цветовой палитры. Помимо того, что это очень гармонично выглядит, выбор схожих цветов одежды создает ощущение единства в семье.

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East News

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AFP / East News

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AFP / East News

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