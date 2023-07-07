Адель не смогла сдержать слезы, когда поняла, что показывает ей мужчина в зале

Адель проходила рядом со зрителями и увидела в толпе поклонника. Певицу так тронул поступок мужчины, что ей пришлось прервать выступление. Адель разрыдалась на глазах у тысяч зрителей, которые не понимали, что произошло.

Все случилось на концерте в Лас-Вегасе

Во время исполнения песни «When We Were Young» на концерте в Лас-вегасском «Caesar’s Palace», певица решила пройтись среди своих поклонников. В этот момент она заметила мужчину, который держал в руке телефон.

Адель поняла, что делает этот человек

Как только Адель заметила мужчину, она обратилась к зрителям: «Когда я прохожу сквозь толпу, мне хочется, чтобы вы видели то, что вижу я. Я часто наблюдаю за маленькими историями из жизни людей. Я заметила мужчину, он держал в руках телефон. Мне кажется, он показывал фото жены. Наверное, ее здесь нет, и я так растрогалась».

Она выразила свои соболезнования

Поняв, что мужчина показывает фотографию своей покойной жены, певица сказала: «Похоже, вы здесь один, и я очень сожалею о вашей утрате. Я не сразу поняла, что вы мне показываете. Простите, просто, когда я прохожу мимо, я будто вижу эти маленькие кусочки жизни людей, и это так прекрасно».

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