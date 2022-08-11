Эпическая история любви Николь Кидман и Кита Урбана. Взлеты и падения супругов, которые вместе уже 15 лет

Когда бы они ни появились вместе на красной ковровой дорожке, кажется, что Николь и Кит будто приклеены друг к другу. Что удивительно после 15 лет брака, они смотрят друг на друга как в первый раз. От любви с первого взгляда до серьезных испытаний, с которыми они столкнулись, — эта пара показывает нам, что их брак был действительно заключен на небесах.

Мы в ADME хотели бы поделиться с вами непростой, но трогательной историей отношений Кита и Николь, чтобы вы влюбились в них так же, как и мы.

Они не думали, что увидят друг друга снова

Они познакомились на гала-вечере G’Day USA в 2005 году. Для Николь это была любовь с первого взгляда, но когда Кит не звонил ей в течение 4 месяцев после их первой встречи, то она решила, что не понравилась ему. Во время интервью одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда призналась: «Я помню, что думала: он мне так нравится, а я ему неинтересна».

У Кита Урбана были схожие мысли: «Клянусь вам, она скользила по комнате, будто не касаясь земли. Я не знаю, как у нее это получалось. Она двигалась так, будто была не от мира сего...» Он считал, что его шансы один на миллион, и не мог набраться смелости и сделать звонок. Но когда он все-таки решился, это того стоило: «Мы начали общаться, и мы говорили, и говорили, и говорили, и говорили, мы не прикладывали никаких усилий», — сказал он.

Николь вскоре поняла, что он тот самый

На ее 38-й день рождения Кит сделал сюрприз Николь, появившись на крыльце ее дома в Нью-Йорке с букетом цветов. Прошло всего 6 месяцев с тех пор, как они начали встречаться, но в тот момент она поняла, что он тот самый. «Именно тогда я сказала: „Это мужчина, за которого я надеюсь выйти замуж“», — поделилась она.

Счастливые влюбленные поженились в июне 2006 года, устроив романтическую церемонию в Австралии. Однако вскоре они столкнулись с первой проблемой. У Кита были тяжелые времена, ему нужно было привести себя в порядок, поэтому он лег в реабилитационный центр. Николь стала для него настоящей опорой. Она была рядом, и Кит сказал: «Я духовно пробудился вместе с ней. Я говорю: „Я родился в ней“, и именно так я себя чувствую».

Через 2 года они стали родителями

7 июля 2008 года у пары родился первый общий ребенок, девочка, которую назвали Сандэй Роуз Кидман-Урбан. У актрисы уже было 2 детей от предыдущего брака с Томом Крузом. В 2010 у Николь и Кита родилась вторая дочь, Фэйт Маргарет Кидман-Урбан, — они воспользовались услугами суррогатной матери.

Иногда Николь жалеет, что не встретила Кита, когда им было за 20 — так у них могло бы быть больше детей. Тем не менее они оба считают своих детей благословением и используют любую возможность, чтобы провести побольше времени вместе. Кит берет их в концертные туры, а Николь на съемочную площадку. Но чаще всего они просто наслаждаются обществом друг друга в своем доме в Нэшвилле.

Однажды настала очередь Кита поддержать свою жену

В 2014 году отец Николь неожиданно умер, и это стало ударом для актрисы. Она была убита горем, и Кит помог ей справиться с утратой. «Когда у тебя есть партнер, который буквально переносит тебя через трудные времена, это невероятно. От того, как мой муж себя повел в этой ситуации, у меня слезы на глаза наворачиваются. Он чудесный. Я всегда буду рядом. Я сделаю все для этого человека», — сказала Николь Кидман.

Секрет счастливого брака

15 лет брака и 2 общих детей доказывают, что у Николь и Кита прочные отношения, основанные на уважении друг к другу, карьере и жизни, которую они построили вместе. По словам Кита, секрет их счастливого брака заключается в том, нет какого-то одного условия, которое нужно соблюдать, чтобы все получилось: «Каждый сам понимает, что работает. Мы выяснили, что работает в нашем случае». Что бы это ни было, мы уверены, что у этой пары впереди много счастья.