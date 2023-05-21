Эта таинственная яма — гигантское живое существо

Добро пожаловать в самое опасное и загадочное место для туризма. Вам нравятся фильмы ужасов и необычные пейзажи? А загадки и необъяснимые явления? Отлично! Тогда вам определенно понравится и Загадочная Мясная Яма. Это широкий туннель, в котором может поместиться Эйфелева башня, и его глубина до сих пор неизвестна. Но дело в том, что туннель — живое существо! Это гигантский монстр, который дышит, издает звуки и даже двигается. Если вы заинтригованы, отправляйтесь в Пермский бассейн в Западном Техасе. Здесь можно забронировать отель с окнами, выходящими на гигантскую мясную дыру, насладиться вкусным завтраком и сделать потрясающие фотографии этого жуткого явления. Вы даже сможете отправиться на экскурсию в глубины этого монстра. Не бойтесь, все сотрудники — настоящие профи по погружению в мясную яму.

Во время этого путешествия вы сможете потрогать организм руками, увидеть неизвестных существ, обитающих здесь, и взять себе на память раковину из бесконечного лабиринта. Наслаждайтесь незабываемым отдыхом — поездкой в Загадочную Мясную Яму. Стоимость экскурсий в пакет не входит, так что уточните цены у вашего туроператора. Итак, вы только что столкнулись с невероятным вымыслом, который создал на «Реддит» художник Тревор Робертс. А многие, поверив ему, отправились в Западный Техас, чтобы найти живую яму. Масштаб и детали проекта невероятны! Художник создал брошюры, выпущенные от имени ученых, секретных организаций, геологов и туристических компаний. Он подробно описал яму, сделал в фотошопе красивые картинки, описал устройство ямы и даже сейчас продолжает вести хронику событий.

Все началось в 70-х. Шахтеры бурили скважину в поисках нефти и наткнулись на странный слой почвы. На место тут же прибыли ученые, геологи, строители и представители разных секретных организаций. В результате масштабных раскопок был обнаружен неизвестный живой организм. Ученые определили, что его биологическая структура аналогична структуре млекопитающих. Его кожа состояла из эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки. В самом туннеле очень опасно. Если свернуть не туда, можно легко заблудиться. Это не просто один огромный проход. В нем есть множество ответвлений, которые ведут в неизвестность. Еще одна опасность — это спазмы. Стенки организма непроизвольно сокращаются — как мышцы при щекотке. А на стенах ямы живут странные маленькие существа. Чтобы туда спуститься, нужно надеть защитный костюм. Стены ямы могут вытягивать влагу, даже если к ним не прикасаться. Огромной яме требуется очень большое количество влаги и пищи!

Ученым пока не удалось определить точный размер ямы и ее глубину. Известно лишь, что она растет и движется к ядру Земли. Если она дойдет до центра Земли, то может вызвать разрушения по всему миру. С момента открытия и для дальнейшего изучения туннель расширили, используя технологии, разработанные компанией по добыче полезных ископаемых «Анодин». Например, соорудили скобы, которые расширяли стенки ямы. И все это для того, чтобы превратить ее в туристическую достопримечательность. А в 80-х годах это место стало одним из национальных парков Америки. Компания «Анодин» также построила для туристов туннель длиной в несколько километров. Но многие из тех, кто туда отправился, обратно не вернулись. В яме много лабиринтов, в которых можно легко заблудиться. Когда компания расширила туннель и укрепила стены рамами, яма издала протяжный стон, который слышался за многие километры. Она чувствовала боль, и ей не нравилось то, что с ней делали люди. Точный возраст этой ямы неизвестен. Но внутри нее ученые обнаружили раковины древних морских существ. Это наводит на мысль, что когда-то яма находилась под водой. 146 миллионов лет назад в этом месте был океан. Ученые говорят, что это не один организм, а гигантская колония из миллионов более мелких существ, которые приспособились к жизни в этом монстре.

Когда-то давным-давно яма была отдельным организмом. А затем на протяжении миллионов лет к ее внутренностям прикреплялись другие существа. Они выработали защиту от ее желудочного сока. Но яма питается не только тем, что попадает в ее желудок. Она поглощает нефть и воду. Приближаясь к таинственной яме, люди заметили, что начинали испытывать необъяснимое чувство... любви. Они чувствовали себя счастливыми и хотели остаться там навсегда. Видимо, поэтому корпорации не смогли провести тщательные эксперименты над организмом. Они не хотели причинять ему боль. И все из-за феромонов, которые яма выпускала в воздух. Люди со всего мира приезжают к яме, чтобы насладиться любовью, которую заставляет их чувствовать этот монстр. Они устраивали праздники и шоу, и даже писали про яму песни. Но несмотря на это, некоторые начали использовать яму в корыстных целях. Компании обнаружили, что мясо этого организма — дешевое и ценное сырье для других отраслей промышленности. Они поняли, что на этом можно заработать много денег. Тогда организм начали эксплуатировать. Многие боялись, что оно проснется и уничтожит все вокруг, но организм продолжал оставаться в земле. Люди бурили новые туннели, добывали материал и ездили на экскурсии. Так продолжалось до 2007 года. В тот день произошла перегрузка электросети. Система подачи электроэнергии в карьере начали светиться от электричества. Гигантская яма начала сокращаться, проходы сужаться, и туристы оказались в ловушке. Вскоре началась спасательная операция. План был прост: ученые решили сбросить в яму токсины в надежде на то, что это заставит ее выплюнуть находящихся в ней людей. Токсины сработали, и яма выбросила куски одежды и каких-то существ, которые жили внутри нее. Но людей не было. Затем яма выпустила облако пара с неприятным запахом, который распространился на 80 километров и отравил все вокруг. После этого людей эвакуировали, отели закрыли, а все строительные работы были остановлены. Место стало запретным, и попасть туда могли только люди с особым уровнем допуска.