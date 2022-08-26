История Марго Робби — актрисы, которая прошла путь от кассира до голливудской звезды

Когда мы думаем об идеальной жизни без забот и трудностей, нам на ум часто приходят знаменитости. Они всегда в центре внимания, их внешности могли бы позавидовать даже греческие божества, а их банковский счет позволяет им наслаждаться жизнью и покупать все, что душе угодно. Но часто мы не замечаем, как тяжело работают многие знаменитости, и забываем о том, что некоторые из них прошли через множество испытаний, прежде чем добиться успеха.

Мы в ADME хотим рассказать об истории Марго Робби, которая сумела стать одной из самых востребованных актрис Голливуда несмотря на все обстоятельства ее жизни.

Марго Элис Робби родилась в Дэлби (Квинсленд, Австралия) 2 июля 1990 года. Тогда она и представить себе не могла, что станет одной из самых влиятельных актрис в киноиндустрии. В возрасте всего 31 года она была дважды номинирована на премию «Оскар», а ее талант позволил ей работать с великими звездами мира кино.

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Однако добиться этого было непросто. Как-то в интервью Марго упомянула: «Если я чего-то хочу, меня ничто не остановит». И правда не остановило: когда ей было всего 5 лет, мать и отец решили расстаться, и судьба будущей актрисы сильно изменилась.

Марго — дочь Сари Кесслер, физиотерапевта, и Дуга Робби, фермера. Она третий ребенок в семье. После ухода мужа Сари пришлось заботиться о своих детях самостоятельно. Их финансовое положение оставляло желать лучшего. Марго не могла сидеть сложа руки и устроилась на 3 работы одновременно: она была горничной, официанткой и работала в сети ресторанов Subway. В интервью Марго вспоминала время, когда получила работу в австралийском телесериале «Соседи» после того, как отправила письмо продюсерам шоу: «Съемки шли уже несколько месяцев, и только тогда до меня дошло, что я была единственной, кто брал подработку». В то время Робби работала в Subway. «И я такая: „То есть вы только в кино снимаетесь? Полный рабочий день? Это возможно? Ого, круто, я тоже так хочу“. Во мне будто что-то щелкнуло в тот момент», — вспоминает актриса.

Но когда человек рожден для того, чтобы добиться многого, его ничто не остановит. И Марго — яркое тому подтверждение: после появления в нескольких австралийских постановках она решила открыть новые горизонты в Голливуде, что, как мы все знаем, непросто, особенно для молодой иностранки, у которой нет ничего, кроме сертификата об обучении цирковому искусству. Несмотря на то что шансы были ничтожны, девушка все-таки переехала в Соединенные Штаты в 20 лет. Она снялась в сериале «Пан Американ» всего через несколько месяцев после прибытия в новую страну. «Все говорили: „Да ты с ума сошла, какая Америка! У тебя ничего не получится!“ Ну и вот я здесь», — сказала она. «В детстве я видела, как другие получают подарки от Tiffany & Co. в маленькой голубой коробочке. И я всегда думала: „Интересно, а мне такую когда-нибудь подарят?“ Поэтому, когда я впервые приехала в Нью-Йорк и получила свою первую зарплату, первым делом я отправилась в магазин Tiffany на Пятой авеню и купила маленький амулет-самолетик, который крепится к браслету. Он был самым дешевым украшением в магазине, но это уже не имело значения, ведь он был в маленькой голубой коробочке», — говорит Марго.

Но прорыв в ее карьере произошел после того, как Робби прошла кастинг на роль Наоми Лапальи в «Волке с Уолл-стрит» и дала пощечину Леонардо Ди Каприо. Этот персонаж принес ей международную известность. Актриса смогла выплатить кредит за дом своей матери. Мать Марго стала для нее примером для подражания: «Она воспитывала нас и успевала работать. Мне иногда кажется, что она меня обманывает, потому что я не понимаю, как ей удается сохранять столько энергии. Я до сих пор удивляюсь, как она нас терпит. Мы были 4 невыносимыми детьми, которые все время ссорились». Марго поделилась: «Моя мама — самый добрый человек на земле, и если бы я стала похожей на нее, то совсем бы не расстроилась; на самом деле это было бы для меня честью».

В 2016 году актриса вышла замуж за Тома Акерли. Традиция гласит, что отец невесты должен провести свою дочь к алтарю, однако эту роль Марго доверила своей матери. Отец даже не был приглашен на церемонию. Актриса упоминала, что они почти не общаются: «Я совсем на него не похожа». Дуг Робби оплачивал обучение Марго и других детей, но он не был обычным любящим отцом. 2 его дочери, Марго и Аня, как сообщается, заявили, что «не хотят его знать». Однако его сыновья Кэмерон и Лаклан немного больше симпатизируют своему отцу.

Мечты сбываются, это факт, но для этого нужны дисциплина, смелость и самоотверженность. И у Марго Элис Робби их предостаточно. Она доказала, что может играть действительно разные роли. Вспомните такие фильмы, как «Фокус», «Отряд самоубийц», «Тарзан. Легенда», «Тоня против всех», «Две королевы» и «Однажды в Голливуде». В 2023 году выйдет фильм «Барби», в котором актриса сыграет главную роль. После детства, полного финансовых трудностей, и работы в Subway двукратная номинантка на премию «Оскар» получила состояние в $ 15 млн. Талантливая Марго будет и дальше добиваться новых вершин — как в качестве актрисы, так и в качестве продюсера.

Как складываются ваши отношения с родителями? А у вас есть мечта, за которую вы боролись или хотели бы побороться?