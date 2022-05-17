Как мама Ким Кардашьян и Кайли Дженнер из простой домохозяйки превратилась во влиятельного менеджера своих детей

Крис Дженнер прошла путь от продавщицы и бортпроводницы до звезды собственного реалити-шоу и одной из обсуждаемых медиаперсон в мире. Она не только добилась славы, но и сумела монетизировать материнство, дав отличный старт в жизни своим 5 дочерям — Кортни, Ким, Хлои, Кендалл, Кайли — и сыну Роберту.

Зрители реалити-шоу «Семейство Кардашьян» 14 лет наблюдали за тем, как Крис Дженнер воспитывала своих детей. А сейчас дети выросли, владеют собственными брендами и запускают бизнес-проекты. Мы в ADME решили проследить жизненный путь 66-летней главы огромного семейства.

Юность Крис

В девичестве Крис Дженнер звали Кристен Мэри Хоутон. Ее отец работал инженером, а мама была владелицей магазина детской одежды. Будучи подростком, Кристен продавала пончики, затем работала продавцом в магазине своей матери и, наконец, устроилась стюардессой в American Airlines. По ее словам, уже тогда она знала, что хочет выйти замуж и родить 6 детей.

На фото справа — Крис, слева — ее мама Мэри Джо.

В этот же период времени Кристен попросила своего приятеля-фотографа устроить для нее несколько фотосессий. Скорее всего, она рассматривала модельный бизнес в качестве одной из площадок для своей карьеры. Но фотограф не считал, что у Кристен есть физические данные, необходимые для того, чтобы ходить по подиуму. «Крис не стала бы настоящей моделью. Она была высокой (167 см), но у нее не было модельной внешности». При этом фотограф добавляет, что Кристен была достаточно привлекательна для своего времени, всегда аккуратно одевалась, была очень дружелюбна и полна энергии.

Первый брак

Первый муж Крис, успешный адвокат с армянскими корнями Роберт Кардашьян, был на 11 лет ее старше. Они сыграли свадьбу в 1978 году и отправились в Париж в свой медовый месяц. Для оплаты полетов туда и обратно молодожены использовали накопленные бывшей стюардессой мили American Airlines: несмотря на богатство мужа, Крис всегда оставалась практичной. По возвращении она стала домохозяйкой в особняке и родила Роберту 4 детей — Кортни, Ким, Хлои и Роба. В 1991 году они развелись.

На фото слева — Крис и Хлои, справа — Роберт Кардашьян и Кортни.

Роберт Кардашьян был другом и адвокатом известного бейсболиста О. Джея Симпсона. Его дело легло в основу сериала «Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений». Роль Крис исполнила актриса Сельма Блэр.

С детства Крис приучала своих дочерей и сына к ранним подъемам. «Если бы в 7 утра мы не встали и наши кровати не были бы заправлены, то мама кричала бы по внутренней связи и будила всех. По воскресеньям все мои друзья спали до 10 часов, а она такая: „До скольких? Ты имеешь в виду, что они встают после 7 утра?“ Она была строга с нами», — рассказывает Ким. «Каждая из моих девочек встает на рассвете и очень усердно работает. Они работают весь день, пока не упадут», — с гордостью заявляет мать. Крис научила детей тому, что на счету каждый час. И это заложило основу для их будущего.

Слева направо: Кортни, Роберт, Ким, Хлои.

Второй брак

Через месяц после развода с Робертом Крис вышла замуж за бывшего олимпийского спортсмена Брюса Дженнера. Их брак продлился более 20 лет. В нем родились Кендалл и Кайли Дженнер. Крис сразу же взялась за перезапуск карьеры Брюса, став его неофициальным менеджером. «Когда мы начинали, у меня были только сотовый телефон размером с кирпич, пишущая машинка и органайзер с визитными карточками». Крис любит повторять, что поначалу у них практически не было денег: «Мне нужно было найти способ оплатить ипотеку, оплатить машину. Сначала было очень страшно, потому что я понимала, что несу ответственность за детей. Конечно, у них был папа Роберт, но большую часть времени они жили со мной, и мне нужно было во всем разобраться».

Брюс Дженнер и Крис.

Каждый год по традиции Крис обсуждала с детьми планы на будущее: «Какова цель на год? О чем ты мечтаешь? Как высоко хочешь установить планку?» Задавая дочерям и сыну разные вопросы, Крис пыталась выяснить, какие цели реалистичны и что она могла бы сделать, чтобы помочь своим детям достичь их.

Слева направо: Ким, Кайли, Роберт, Крис, Кортни, Кендалл, Хлои.

Идея создания реалити-шоу о большой семье появилась в 2006 году. Как раз подошло к концу популярное шоу Пэрис Хилтон «Простая жизнь», и семейство Кардашьян заняло пустующую нишу на телевидении. Драматургия была сосредоточена вокруг членов семьи Кардашьян-Дженнер с акцентом на сестрах Кортни, Ким и Хлои. Шоу имело большой успех. Продержавшись 20 сезонов, оно закрылось летом 2021 года, но породило множество спин-оффов и продолжений.

Дети: Ким Кардашьян

Ким Кардашьян — самая узнаваемая и обсуждаемая из всех детей Крис Дженнер. В 2000-х, еще до запуска реалити-шоу, внимание к семейству Кардашьян было приковано в первую очередь благодаря дружбе Ким со светской львицей Пэрис Хилтон. Тогда она работала личным помощником Пэрис, ходила с ней по магазинам. Также Ким поработала персональным стилистом восходящей звезды Линдси Лохан и ряда других знаменитостей.

Но несмотря на публичный имидж, Ким образца 2010-х мало у кого ассоциировалась со словом «стиль»: она носила высокие каблуки и гламурные мини-платья. Ситуация резко изменилась, когда Ким познакомилась с рэпером Канье Уэстом. Она не отрицает, что муж (уже бывший) существенно повлиял на ее стиль. Ким по-прежнему одевалась вызывающе, но образы были лаконичными, а в гардеробе преобладали приглушенные тона. Примерно в это же время Ким Кардашьян запустила Skims, свой самый продаваемый бренд белья. Однако именно на Met Gala 2021, уже после развода с Канье, Ким действительно «сломала» интернет. Она явилась на мероприятие в черном обтягивающем комбинезоне, закрывающем лицо, но ни у кого из присутствующих не было сомнений в том, кто эта гостья: Ким узнавали по одному только силуэту.

Дети: Кендалл Дженнер

Кендалл — старший ребенок Крис и Брюса Дженнера. Крис дала толчок модельной карьере Кендалл, которая сейчас является одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире, а в подростковом возрасте стеснялась своих брекетов и страдала от акне. Узнав, что дочь мечтает о подиуме, Крис созвонилась с модным фотографом и уговорила его взглянуть на Кендалл. Дочери она велела идти наверх, надеть самое красивое вечернее платье и сделать прическу. «Звонок в дверь, и вот Кендалл начинает спускаться по лестнице. На ней узкие джинсы с укороченным топом, волосы распущены, и туфли на высоком каблуке. Моя первая мысль: „Это же не вечернее платье!“ Но она точно знала, как хочет представить себя».

Дети: Кайли Дженнер

Младшая дочь Крис Дженнер Кайли тоже не хотела отставать от своих известных сестер. Когда Кайли задумала основать косметическую компанию, Крис начала обзванивать людей, которые могли бы быть полезными и чьи контакты, по ее словам, она просто нашла в интернете. Так появилась фирма Kylie Cosmetics, которая уже через 18 месяцев стала крупным бизнесом.

Крис и ее младшая дочь Кайли.

Фамилия Кардашьян у многих ассоциируется с пластической хирургией, и представительницы этого семейства весьма уклончиво отмечают, что у них были определенные хирургические процедуры. Например, Крис делала подтяжку лица во время одного из сезонов реалити-шоу, Хлои открыто заявляла о своем решении отказаться от имплантов в груди, а пухлые губы Кайли — заслуга филлеров. Кайли однажды даже заявила, что решила вернуть себе естественный вид, и «убрала» губы, но вскоре увеличила их снова.

Крис Дженнер сейчас

Когда Крис Дженнер спрашивают, считает ли она себя законодательницей мод, она отвечает, что нет. И добавляет: «Но я считаю, что независимо от того, сколько ей лет, женщина может выглядеть потрясающе. С возрастом тело меняется, и иногда женщины сдаются». В начале 90-х у Крис за плечами был один брак и 4 детей. Сейчас ей 66 лет, она вырастила 6 детей и теперь принимает участие в воспитании огромного количества внуков, параллельно управляя семейной бизнес-империей. И вряд ли кто-то сможет упрекнуть ее в том, что она не следит за собой.

Рассказывая о своем обычном дне, Крис Дженнер говорит, что он начинается рано утром: «После того как я выпью кофе, я отправляюсь в спортзал. После этого я начинаю работать с той минуты, как сажусь в машину и еду домой. Я просматриваю расписания всех, чтобы увидеть, где кто находится. Я заканчиваю работать в 5 или 6 часов вечера». Крис добавляет, что ее мать, Мэри Джо, очень ее вдохновляет: «Она встает каждый день и надевает самые очаровательные наряды». Вместе с Ким и Крис Мэри Джо снялась в качестве модели для рекламы косметических продуктов, когда ей было уже за 80. А у Кайли Дженнер даже есть татуировка на руке с именем ее бабушки.

Заправляя делами своих детей, Крис берет себе 10%-ю комиссию от доходов их предприятий. В их перечень входят компания Ким по производству корректирующего белья Skims, принадлежащая Кайли Дженнер фирма Kylie Cosmetics, линии одежды Good American Хлои, бренд Poosh Кортни и бренд 818 Кендалл. С таким плотным графиком неудивительно, что о ней говорят: «Дьявол много работает, но Крис Дженнер работает еще больше».