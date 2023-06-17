Как сложилась судьба Мерьем Узерли, которая сбежала со съемок сериала «Великолепный век» после измены возлюбленного

12 августа Мерьем Узерли исполняется 40 лет. Благодаря знаковой роли Хюррем-султан в культовом турецком сериале «Великолепный век», некогда неизвестная девочка из Германии внезапно проснулась востребованной актрисой с толпами фанатов по всему миру. Мы решили узнать чуть больше о ее творческом пути и о том, чем она занимается сейчас.

Актерский потенциал Мерьем стал заметен еще в школьные годы, она была постоянной участницей многочисленных постановок. Позже, в возрасте 17 лет, она продолжила свое развитие в творческом направлении и изучала актерское мастерство в одной из школ Гамбурга. Со временем девушка стала дебютировать со второстепенными ролями в немецких постановках и телесериалах, а уже в 2010-м году раздался судьбоносный звонок и за 4 дня ее жизнь изменилась до неузнаваемости.

Сценарист и продюсер сериала «Великолепный век» долго не могли найти идеальную актрису на роль Роксоланы — поиски длились около восьми месяцев. Однако эта дотошность определенно дала свои плоды. Мерьем сразу согласилась на кастинг, быстро прилетела в Турцию и уже вскоре стала частью команды. Работу несколько осложняло то, что актриса крайне плохо знала турецкий. Как признавалась актриса в одном из интервью, она учила язык прямо в процессе съемок вместе со своей героиней. Тем не менее это не помешало Узерли превосходно исполнить роль, за которую впоследствии она получила 23 награды, была выбрана женщиной года по версии турецкого GQ и стала одной из самых известных актрис Турции.

AA/ABACA/Abaca/East News , Jacques BENAROCH/SIPA/SIPA/East News

Однако в 2013-м году фанаты сериала оказались шокированы новостью о том, что их любимая актриса покинула сериал и в срочном порядке улетела в Германию. Решение было внезапным и для самих создателей шоу. По-прежнему доподлинно неизвестно, что стало для актрисы последней каплей. Официальной причиной является эмоциональное выгорание. В то же время упоминался денежный вопрос и отказ продюсеров в повышении гонорара. И, наконец, известно, что именно на этот период выпали сложности в личной жизни актрисы. Она была беременна, когда узнала, что ее партнер, турецкий бизнесмен Джан Атеш, изменил ей.

К счастью, после рождения чудесной дочери Лары в феврале 2014-го, Узерли довольно быстро вновь встала на ноги и продолжила развитие карьеры. В конце того же года она подписала контракт с крупной турецкой продюсерской компанией и снялась еще во множестве проектов, в числе которых артхаусная картина от Netflix «Улей» 2019 года.

Опыт оказался непростым, до съемок актрисе пришлось несколько месяцев посещать занятия, чтобы побороть страх перед пчелами. Кроме того, во время работы команда множество раз подвергалась нападению насекомых. Но в итоге усилия оправдались, и картина была отмечена 5 наградами и 7 номинациями. В 2021 году в прессу просочилась информация о том, что Узерли обошла Джулию Робертс и увела у нее из-под носа главную роль в будущем фильме «Прекрасный сон».

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News , Joel C Ryan/Invision/East News

Сценарий, повествующий о двух детях, которые убежали из дома, чтобы встретить любимую кинодиву, изначально был написан под голливудскую звезду. Однако позже было решено, что турецкая актриса подойдет на эту роль больше и так была утверждена Мерьем. Продюсировать картину будет Джон Моррисси, работавший над нашумевшим фильмом «Американская история Икс». В том же году Мерьем во второй раз испытала радость материнства и родила еще одну дочь, которую назвала Лили Кой.