13 фишек «чудо-женщины» Галь Гадот, которая не боится нарушать правила моды и всегда выглядит круто

Галь Гадот не только популярная актриса, но и бывшая участница конкурса «Мисс Вселенная». Она входит в список первых красавиц мира. Звезда супергеройского фильма «Чудо-женщина» блистает в роскошных нарядах в кино и на красных дорожках. А в обычной жизни отдает предпочтение удобной одежде и простому макияжу, умело сочетая элегантность и комфорт.

Мы в ADME уже долгое время очарованы талантливой актрисой, мамой 3 детей и просто красавицей Галь Гадот, поэтому разузнали, какие стильные фишки мы все могли бы у нее позаимствовать.

Одеваться нужно так, как хочется самой

Можно решить, что элегантным внешним видом Галь обязана своему идеальному чувству стиля. Но, кажется, даже когда девушка участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная», модой она интересовалась не сильно. Актриса признаваясь, что носила в то время ужасную одежду. И хотя в ее чемодане было много платьев, на завтраки и обеды для конкурсанток она без оглядки на окружающих надевала брюки. А будучи кинозвездой, Галь может запросто забыть снять этикетку с новой кофты перед походом в ресторан. Или вместо вечернего платья надеть на красную дорожку брючный костюм, как это было на премьере мультфильма «Ральф против интернета».

Туфли на плоской подошве — это не только удобно, но и элегантно

DDNY / Broadimage / East News , Gilbert Flores / Broadimage / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

Во время кинопремьер и церемоний вручения наград мы привыкли видеть актрис на высоких каблуках. Но Галь, появившись однажды на красной дорожке в балетках, стала часто надевать подобную обувь. «Мне нравится носить высокие каблуки, но в то же время это вредно для спины. И порой на каблуках сложно удержать равновесие, можно упасть в любую минуту», — поделилась Галь в интервью.

Глубокое декольте украшает даже при отсутствии пышных форм

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

Актриса часто выбирает длинные платья с глубоким декольте, которые открывают плечи. При этом Галь не выглядит вызывающе, ведь она предпочитает сдержанный макияж и минимум украшений. Кстати, пользователи соцсетей не раз критиковали выбор стройной актрисы на роль супергероини Чудо-женщины, поскольку Галь имеет куда менее пышные формы, чем героиня комиксов. Однако актриса не унывает: «Я просто забываю обо всем этом и думаю, как мне повезло, что я играю такого важного персонажа».

Свободная рубашка, короткие шорты и очки — отличный летний образ

Длинноногую 37-летнюю Галь Гадот нечасто можно увидеть в мини, однако в свободное от работы время кинозвезда не раз надевала короткие джинсовые шорты. Отлично дополняет летний образ рубашка свободного кроя и солнцезащитные очки — модели «авиатор» или «кошачий глаз».

Не стоит бояться ярких цветов

Gilbert Flores / Broadimage / East News , Anthony Behar / Sipa USA / East News

Выбирая монохромные образы и смелые цвета, Галь Гадот не беспокоится, что платье или костюм могут затмить ее. А все потому, что жгучая брюнетка не перенасыщает свой образ украшениями и аксессуарами, а также выбирает неброские босоножки на шпильках. Как, например, в тот раз, когда актриса появилась на мероприятии в однотонном красном платье миди от Dior, дополнив образ лишь парой колец на безымянных пальцах.

Красная помада — отличный аксессуар

Apega / WENN.com / agefotostock / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

Голливудская кинозвезда использует сочные оттенки губных помад, которые отлично контрастируют с ее темно-карими глазами и черными как смоль волосами. Ее предпочтения настолько постоянны, что она использовала одну и ту же красную помаду 2 раза подряд: на церемонии вручения наград премии «Золотой глобус», а затем и «Оскара» в 2018 году. Между прочим, ее героиня из фильма «Чудо-женщина: 1984», напротив, на протяжении всей картины предстает перед зрителями с губной помадой нейтральных оттенков, несмотря на то что в комиксе ее чаще изображают с ярко-красными губами. Актриса объясняла это тем, что по сюжету фильма ее персонаж не должен привлекать к себе много внимания.

Не бояться блестеть в прямом смысле этого слова

DailyCeleb / Sipa USA / East News , Hahn Lionel / ABACA / East News , AFP / East News

Если вы всегда хотели появиться на вечеринке или торжестве в блестящем платье, но сомневались, то обратите внимание на Галь. Молодая женщина не смущается надевать сверкающие платья на глазах у миллионов зрителей. Некоторые ее наряды сочетают даже 2 вида блестящей ткани: золотой и серебряной. При этом они выглядят эффектно, а не вызывающе, напоминая об эпохе джаза, когда дамы отдавали предпочтение смелым сверкающим нарядам.

Оставаться верной своему вкусу

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Комфортный однотонный спортивный костюм и мягкие леопардовые тапочки или легинсы и теплый свитер — дома голливудская кинозвезда выглядит как большинство простых женщин. «Я придерживаюсь совершенно простого стиля, — говорит актриса, добавляя: — Мне нравится выглядеть немного утонченно».

Не стоит бояться горизонтальных полос на одежде

Существует мнение, что одежда в горизонтальную полоску визуально делает фигуру полнее, а вертикальная полоска, напротив, стройнит. Галь Гадот не из тех, кто верит в это, и правильно делает. Надев платье миди в горизонтальную темно-белую полоску, она наглядно показала, что не стала выглядеть толще. Кроме того, если соотнести идею геометрической иллюзии, которую выдвинул физик Гельмгольц, с модой, то можно обнаружить, что полоски не только не полнят, но даже могут сделать фигуру визуально стройнее.

Бежевое пальто сочетается с чем угодно

Cathy Gibson, PacificCoastNews / East News

Бежевый плащ можно комбинировать с чем угодно, ведь бежевый — это нейтральный цвет, и его можно использовать как основу любого наряда. Он не перетягивает на себя все внимание и всегда выгодно сочетается как с платьем, так и с джинсами. Галь Гадот имеет в гардеробе по меньшей мере 2 бежевые вещи: укороченный тренч и длинный бежевый плащ с черными пуговицами, который ей невероятно идет.

Лучший уход за кожей — здоровое питание



Галь знает, что важнее не то, сколько крема вы наносите на кожу, а то, какое количество воды вы выпиваете за день, чтобы организм не был обезвожен. Также она добавляет, что придерживается средиземноморской диеты. «Я ем много рыбы и салаты с оливковым маслом и лимоном», — говорит она. Еще кинозвезда не забывает увлажнять кожу и вне работы использует минимум макияжа.

Сушить волосы без фена для волос — простое решение

Галь бережено относится к своим натуральным темным волосам. И ее секрет ухода за ними прост: «Мне постоянно говорят: не мой голову каждый день — это вредно! А я все равно мою голову каждый день, но при этом даю волосам высохнуть естественным путем». Поскольку из-за интенсивного движения воздуха из фена волосы сразу же теряют всю влагу, это может привести к их повреждению. Исследование показало: чем выше уровень нагрева, тем больше трещин появляется в кутикуле волос. Так что, даже если вы используете фен, стоит иногда давать своим прядям передышку и позволить волосам высохнуть самим, как это делает Галь Гадот.

Одежда в стиле 80-х отлично смотрится в 2020-х

В картине «Чудо-женщина: 1984» героиня Галь по имени Диана носит стильную одежду, которая была на пике моды в 80-х годах. К примеру, в одной из сцен она появляется в свободной рубашке, жилете и сером пиджаке с широкими плечиками, рукава которого завернуты до локтя. Пиджаки тех лет словно сняты с мужского плеча, и это неудивительно, ведь начиная с 1970–1980-х годов женщины стали более уверенно строить карьеру в областях, которые считались исключительно мужскими. А пиджак — изначально часть мужского гардероба, словно символ меняющейся эпохи. Сегодня же, когда мода 80-х снова актуальна, Галь повторила ретрообраз своей героини в реальной жизни.

Какой фильм с Галь вам нравится больше всего? И какое правило стиля вы бы позаимствовали у нее?