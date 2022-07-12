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На примере 16 звездных пар мы проверили, правда ли, что влюбленные становятся похожими друг на друга

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Наверняка многие замечали, что мужчина и женщина в паре иногда схожи между собой. Ученые выяснили, что нас привлекают люди с похожими на наши внешними данными. А другие исследования показали, что у партнеров, живущих друг с другом много лет, появляется некая схожесть во внешности, даже если изначально они выглядели совсем по-разному.

Мы в ADME решили рассмотреть поближе звездные пары, чтобы проверить, правы ученые или нет.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

AA / ABACA / Abaca / East News, Isabelle Vautier / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Джастин и Хейли Бибер

LISA O'CONNOR / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Invision / Invision / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Винсент Картайзер и Алексис Бледел

Greg Lewis / Capital Pictures / East News, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Джордж и Амаль Клуни

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News, Boyer David / ABACA / Abaca / East News

Крисси Тайген и Джон Ледженд

ANGELA WEISS / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Гарри Стайлз и Оливия Уайлд

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Хоакин Феникс и Руни Мара

Jeffrey Mayer / Broadimage / Broad Image / East News, Invision / Invision / East News

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Gerald Matzka / DPA / East News, AA / ABACA / Abaca / East News

Кристина Агилера и Мэттью Ратлер

AA / ABACA / Abaca / East News, Frederick Taylor / Broadimage / EAST NEWS

Дилан Спраус и Барбара Палвин

Cyril Pecquenard / KCS / East News, Invision / Invision / East News

Тайка Вайтити и Рита Ора

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Робби Уильямс и Айда Филд

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Джонни Макдэйд и Кортни Кокс

На Brit Awards 2018.

Какие парочки действительно произвели на вас впечатление своей схожестью?

Фото на превью Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
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AdMe/Культура/На примере 16 звездных пар мы проверили, правда ли, что влюбленные становятся похожими друг на друга
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