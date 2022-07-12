На примере 16 звездных пар мы проверили, правда ли, что влюбленные становятся похожими друг на друга

Наверняка многие замечали, что мужчина и женщина в паре иногда схожи между собой. Ученые выяснили, что нас привлекают люди с похожими на наши внешними данными. А другие исследования показали, что у партнеров, живущих друг с другом много лет, появляется некая схожесть во внешности, даже если изначально они выглядели совсем по-разному.