На примере 16 звездных пар мы проверили, правда ли, что влюбленные становятся похожими друг на друга
Наверняка многие замечали, что мужчина и женщина в паре иногда схожи между собой. Ученые выяснили, что нас привлекают люди с похожими на наши внешними данными. А другие исследования показали, что у партнеров, живущих друг с другом много лет, появляется некая схожесть во внешности, даже если изначально они выглядели совсем по-разному.
Мы в ADME решили рассмотреть поближе звездные пары, чтобы проверить, правы ученые или нет.
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
Джастин и Хейли Бибер
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Винсент Картайзер и Алексис Бледел
Джордж и Амаль Клуни
Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард
Крисси Тайген и Джон Ледженд
Гарри Стайлз и Оливия Уайлд
Хоакин Феникс и Руни Мара
Скарлетт Йоханссон и Колин Джост
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер
Кристина Агилера и Мэттью Ратлер
Дилан Спраус и Барбара Палвин
Тайка Вайтити и Рита Ора
Робби Уильямс и Айда Филд
Джонни Макдэйд и Кортни Кокс
На Brit Awards 2018.
Какие парочки действительно произвели на вас впечатление своей схожестью?
Фото на превью Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
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