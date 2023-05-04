Почему звезда «Друзей» Кортни Кокс рискнула удалить из лица все филлеры и меняться естественно

Кортни Кокс, наверное, была одной из самых известных звезд 90-х благодаря мегапопулярному ситкому «Друзья» и хоррор-франшизе «Крик». Для многих она стала настоящим символом молодого поколения. А теперь она еще и продвигает тренд отказа от филлеров и пластической хирургии, который, возможно, приведет к изменению неписаных правил в Голливуде и не только.

Первая слава. Звезда «Друзей» и «Крика»

Кортни — дочь состоятельного бизнесмена и домохозяйки, которая выросла на юге США. Будущая звезда окончила престижную частную школу и пошла по ожидаемому пути девочки из обеспеченной семьи: поступила в колледж для получения степени в области архитектуры. Однако строить здания ей так и не довелось — не закончив курс, Кортни решила круто изменить свою жизнь и начала карьеру актрисы и модели.

Karen Bystedt / Coleman-Rayner / EAST NEWS

Сначала ей доставались роли в третьестепенных проектах: комедийном сериале «Семейные узы», проходных фильмах типа «Властелинов вселенной». Весьма вероятно, что Кортни могла бы так и сниматься в проектах, о которых на следующий день все забудут, но жизнь сложилась иначе. В 1994 году карьера Кортни резко изменилась: она получила роль Моники Геллер в ситкоме «Друзья». Мало кто мог предположить такое, но этот сериал стал культовым и за свои 10 сезонов принес актерам не только славу, но и большие деньги. Так, Кокс в последних 2 сезонах зарабатывала целый миллион долларов за серию. Шансы стать актрисой одного проекта были велики, но восходящей звезде повезло еще раз. В 1996 году она сыграла роль стервозной журналистки в 1-м «Крике» и, хотела она того или нет, оставила след в массовой культуре.

Новые стандарты красоты

В недавнем выпуске подкаста Gloss Angeles Beauty Кортни призналась, что имеет долгую историю использования косметологических ухищрений. Звезда сказала, что частое использование филлеров привело к печальным последствиям: «Это эффект домино. Ты не понимаешь, что выглядишь немного не так, поэтому продолжаешь делать больше». Кокс считает, что во многом причиной такого поведения стали стандарты красоты, навязываемые известным женщинам: «Я думаю, что давление присутствует не из-за славы, а потому, что ты женщина в шоу-бизнесе и должна соответствовать ожиданиям».

Chris Pizzello/Invision/AP/East News

Однако ни общественные ожидания, ни уже затраченные усилия не помешали звезде пойти на попятный и начать избавляться от искусственного омоложения. Так, в 2017 году Кортни начала один за другим удалять филлеры, и теперь она выглядит вполне натурально: «Я делала вещи, о которых сожалею, и, к счастью, это можно было исправить. Это хорошо, потому что с ними я не выглядела так хорошо, как могла бы».

Честное и открытое признание ошибок заслужило одобрение в соцсетях. В противоположность многим звездам Кокс прямо заявила о том, что сильно навредила себе и перешла грань разумного. Пользователи сети активно поддерживают актрису за ее смелость и стремление пойти наперекор устоявшимся трендам, чтобы сохранить свою природную красоту: «Многим молодым девушкам нужно это увидеть, потому что филлеры в 20 лет — это неправильно. Кортни удалила их и выглядит намного красивее».

В 58 лет звезда «Друзей» и «Крика» выглядит естественно и готова принять факт своего старения: «Нет ничего плохого в том, что тебе 60. Но я просто не могу в это поверить! Время идет так быстро. Я многому научилась в своей жизни и знаю теперь, чему радоваться, что следует стараться делать больше и от чего нужно отказаться».

Узнайте, какие звезды последовали примеру Кортни Кокс, а кто положился на помощь косметологов:

Фото на превью Chris Pizzello/Invision/AP/East News