17 мужчин, которых признали самыми красивыми в 2022 году. Их пламенные взгляды растопят даже лед

Раз в год сайт TC Candler составляет список 100 самых привлекательных людей. Члены жюри не стремятся собрать только самых популярных звезд и часто ищут новые лица. Давайте посмотрим, какие мужчины заняли первые места в рейтинге 2022 года. В бонусе покажем известных красавчиков, которые, увы, не попали даже в топ-20.