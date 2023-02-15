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17 мужчин, которых признали самыми красивыми в 2022 году. Их пламенные взгляды растопят даже лед

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Раз в год сайт TC Candler составляет список 100 самых привлекательных людей. Члены жюри не стремятся собрать только самых популярных звезд и часто ищут новые лица. Давайте посмотрим, какие мужчины заняли первые места в рейтинге 2022 года. В бонусе покажем известных красавчиков, которые, увы, не попали даже в топ-20.

№ 17. Певец Зейн Малик

№ 16. Певец Энсон Ло

№ 15. Видеоблогер Пьюдипай

№ 14. Актер, певец и модель Паинг Такхон

№ 13. Музыкант Остин Палао

№ 12. Актер Джейсон Момоа

Invision / Invision / East News

№ 11. Певец Чон Джонгук

№ 10. Блогер и натуралист Дин Шнайдер

№ 9. Певец Ни-Ки

№ 8. Блогер Винни Хакер

№ 7. Певец Ким Тхэхён

Alarcon Sofiane / ABACA / Abaca / East News

№ 6. Актер Люсьен Лависконт

JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News

№ 5. Актер и певец Кеунг Ту

№ 4. Актер Крис Хемсворт

№ 3. Актер Тимоти Шаламе

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

№ 2. Певец Хёнджин

№ 1. Актер Генри Кавилл

Evan Agostini / Invision / East News

Бонус № 1: бывший футболист Дэвид Бекхэм оказался на 87-м месте

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

Бонус № 2: актер Том Холланд оказался на 49-м месте

Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Бонус № 3: актер Крис Пайн оказался на 45-м месте

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News
Фото на превью Invision / Invision / East News, AFF / Alamy Stock Photo, Evan Agostini / Invision / East News
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AdMe/Культура/17 мужчин, которых признали самыми красивыми в 2022 году. Их пламенные взгляды растопят даже лед
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