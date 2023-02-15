17 мужчин, которых признали самыми красивыми в 2022 году. Их пламенные взгляды растопят даже лед
Раз в год сайт TC Candler составляет список 100 самых привлекательных людей. Члены жюри не стремятся собрать только самых популярных звезд и часто ищут новые лица. Давайте посмотрим, какие мужчины заняли первые места в рейтинге 2022 года. В бонусе покажем известных красавчиков, которые, увы, не попали даже в топ-20.
№ 17. Певец Зейн Малик
№ 16. Певец Энсон Ло
№ 15. Видеоблогер Пьюдипай
№ 14. Актер, певец и модель Паинг Такхон
№ 13. Музыкант Остин Палао
№ 12. Актер Джейсон Момоа
№ 11. Певец Чон Джонгук
№ 10. Блогер и натуралист Дин Шнайдер
№ 9. Певец Ни-Ки
№ 8. Блогер Винни Хакер
№ 7. Певец Ким Тхэхён
№ 6. Актер Люсьен Лависконт
№ 5. Актер и певец Кеунг Ту
№ 4. Актер Крис Хемсворт
№ 3. Актер Тимоти Шаламе
№ 2. Певец Хёнджин
№ 1. Актер Генри Кавилл
Бонус № 1: бывший футболист Дэвид Бекхэм оказался на 87-м месте
Бонус № 2: актер Том Холланд оказался на 49-м месте
Бонус № 3: актер Крис Пайн оказался на 45-м месте
Фото на превью Invision / Invision / East News, AFF / Alamy Stock Photo, Evan Agostini / Invision / East News
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