Самым горячим мужчиной 2022 года стал Крис Эванс — холостяк, который мечтает о тихой жизни

Вот уже 4-е десятилетие журнал People выбирает самого горячего мужчину из ныне живущих. В этом году им стал брутальный красавчик Крис Эванс.

zz / Doug Peters / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Впервые эту награду получил в далеком 1985 году Мел Гибсон. Этот титул также доставался, например, Ченнингу Тейтуму, Дэвиду Бекхэму, Бену Аффлеку и дважды — Ричарду Гиру.

PHOTOlink / Everett Collection / East News , PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

В прошлом году это звание отдали Полу Радду, который, как и Эванс, стал знаменитым в том числе после исполнения супергеройских ролей. А ранее награду получил еще один «супергерой» — Крис Хемсворт, который вместе с Эвансом снимался в фильмах о Мстителях вселенной Marvel.

Bakounine / ABACA / EAST NEWS , Invision / Invision / East News , zz / Galaxy / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

«Моя мама будет так счастлива! Она гордится всем, что я делаю, — сказал Эванс. — И теперь у мамы будет повод мной похвастаться».

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Актер не знал, как прокомментировать то, что его назвали самым горячим парнем планеты. Ведь, по его словам, если он будет это обсуждать, то покажется, что он просто хвастается.

Крис Эванс в 2007 году.

Также Крис уверен, что друзья не упустят шанс разыграть его, ведь новый титул — отличный для этого повод.

Первую роль в кино Эванс получил в 2000 году. А мировая слава пришла к нему в 2011-м, после выхода фильма «Капитан Америка: Первый мститель». Впоследствии Крис сыграл этого супергероя в 10 картинах.

Сейчас Эванс хочет немного отдохнуть от киноиндустрии и больше времени проводить дома, в Бостоне. По его словам, он уже не в том возрасте, когда нравится жить на чемоданах по 6 месяцев в году.

Актер холост, но задумывается о женитьбе и о детях. Однако он не распространяется о личной жизни, держа ее подробности в секрете. «Некоторые вещи касаются только тебя самого, твоей семьи и друзей», — сказал Крис.