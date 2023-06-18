Согласно новым стандартам красоты, у этой женщины идеальная фигура. Ей 43 года и она модель

Пришло время попрощаться с былыми стандартами красоты и поприветствовать новую эру позитивного отношения к своему телу. Сейчас глаза пользователей интернета прикованы к модели Келли Брук, ведь последние исследования показывают, что, с точки зрения науки, именно ее фигура — современный идеал.

Идеалы красоты женского тела постоянно меняются

MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS , MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS

Стандарты красоты постоянно меняются из года в год. Если раньше идеалом считались такие фигуры, как у Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор, то на современном подиуме чаще всего блистают модели худощавого телосложения, такие как Кейт Мосс. И все же, все это время только одно оставалось неизменным: превозношение фигуры типа «песочные часы» и всем известных 90-60-90 .

Новые исследования показывают, что фигура Келли Брук совершенна с научной точки зрения

Недавние же исследования, которые провел Техасский университет показали, что идеальное тело имеет ИМТ 18,85 при бюсте 93 см, талии 61 см и бедрах 87 см. Другое исследование показало, что большое значение имеет соотношение бедер и талии, а идеальным считается показатель 65-75. Индекс массы тела британской актрисы и модели Келли Брук равен 18,5, а параметры фигуры в точности соответствуют приведенным выше показателям.

Современный идеал

bauergriffinonline.com / East News

В конце концов, нельзя точно назвать совершенным какой-то определенный тип фигуры. То, что мы называем идеальным сейчас, формируется под воздействием научных исследований, влияния общества и меняющихся модных тенденций, а также культурных представлений о совершенной форме тела. И вскоре становится ясно, что определение красоты субъективно. Результаты исследования подчеркивают важность признания того, что красота не имеет единой формы. Каждое тело по-своему красиво, независимо от размера и пропорций.