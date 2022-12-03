Том Харди раскрыл 2 секрета, которые помогли ему преуспеть в жизни

Том Харди — живое доказательство того, что после трудностей в жизни всегда приходит надежда и появляется почва для самореализация. Больше всего нас впечатляет мотивация актера продолжать бороться, чтобы оставаться на правильном пути.

Жизнь актера была полна трудностей

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Когда звезде «Венома» и «Острых козырьков» был 21 год, актер остро нуждался в деньгах. Харди решил участвовать в конкурсе моделей, в котором победил. Так перед ним и открылись двери в мир шоу-бизнеса. После Том решил изучать актерское мастерство, что впоследствии принесло ему первую роль в «Братьях по оружию».

Ситуация, которая стала поворотным моментом в его жизни

Следующим крупным фильмом Харди был «Черный ястреб». Период съемок стал для актера очень болезненным, так как однажды после вечеринки Том был на грани смерти. Врач сказал Харди, что если он не изменит свою жизнь к лучшему, то долго не протянет. С этим предупреждением и поддержкой своей семьи и друзей актер наконец решил встать на путь выздоровления.

Поддержка и опора актера — его любящая жена и дети





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Тому не особенно везло в личной жизни. Но все изменилось, когда он встретил британскую актрису Шарлотту Райли. Пара познакомилась на съемках «Грозового перевала». В то время у актеров были разные взгляды на жизнь. Тем не менее девушка признала, что их тянуло друг к другу, и в итоге она дала ему шанс.

Харди признался, что он бы ждал ее столько, сколько потребуется. Отношения с актрисой помогли улучшить его психическое состояние. Сейчас актеры женаты, у них двое детей, и Харди рассказывает о том, что жена его постоянно поддерживает и он восхищается ее добрым и чистым сердцем.

Второе спасение Харди — его страсть к боевым искусствам



Семья помогает актеру заботиться о его психическом состоянии, а страсть к боевым искусствам помогла Тому встать на ноги. Харди впервые начал заниматься, когда готовился к фильму «Воин» 2011 года. Актер признал, что боевые искусства помогли ему почувствовать баланс и внутреннее спокойствие и не дали вернуться к старым привычкам.

В настоящее время Харди практикует бразильское джиу-джитсу и получил синий пояс (2-й ранг из 5). Он выиграл ряд соревнований, в том числе Открытый чемпионат Бразилии по джиу-джитсу, где недавно завоевал золото.

Том Харди — посол доброй воли



Сегодня актер также является послом доброй воли. Он знакомится с молодыми людьми и выслушивает их истории. В дополнение к этому Харди проводил мастер-классы по актерскому мастерству и сеансы ММА для молодых людей, чтобы помочь им укрепить уверенность в себе.

Считаете ли вы, что найти свое призвание в жизни — это способ преодолеть трудности?