В приюте ее называли дьявольским ребенком: как пара удочерила никому не нужную девочку, которая выросла и стала всемирно известной балериной

Микаэла Де Принс — всемирно известная балерина, которая выступала в Бостонском балете и даже снималась в клипах Бейонсе и Мадонны. Она прославилась благодаря своему усердию и поддержке двух любящих людей — ее приемных родителей, которые всегда в нее верили. Однако, несмотря на то, что у ее истории счастливый конец, такой исход был маловероятен. Сегодня мы бы хотели, чтобы вы прочитали увлекательную историю о жизни Микаэлы и вдохновились ее дорогой к успеху.

Жизнь Микаэлы до усыновления была далека от единорогов и радуг

Микаэла родилась в Сьерра-Леоне в 1995 году. Родители назвали ее Мабинти, но после того, как они умерли, дядя отправил девочку в приют, где она стала просто номером.

В интервью Микаэла вспоминает свою жизнь в приюте: «Они дали нам номера с 1 до 27. Под номером 1 был любимчик приюта, а под номером 27 — ребенок, которого любили меньше всех». Микаэла была 27-й. Она страдает редким кожным заболеванием витилиго, и из-за того, что отличалась от других, в приюте ее называли дьявольским ребенком.

Одиночество маленькой девочки скрашивала ближайшая подруга. Ее тоже звали Мабинти, и в приюте она была номером 26. Обе девочки любили петь, пародировать людей и рассказывать, какой была бы их жизнь, если бы их удочерили.

Внезапно ее жизнь преобразилась сказочным образом

Тем временем женщина по имени Элейн Де Принс, которая жила в Нью-Джерси, мечтала взять приемного ребенка из Африки. Она планировала удочерить подругу Микаэлы Мабинти, но прежде, чем она отправилась за малышкой, произошла небольшая путаница, которая и определила судьбу Микаэлы.

Элейн Де Принс вспоминает: «Мне позвонили из агентства по опекунству. Они сказали: „Какую Мабинти вы хотите удочерить? У нас их две“».

Так Элейн узнала, что от другой Мабинти из-за ее кожного заболевания отказались 12 семей. Женщина тут же решила удочерить обеих девочек. Элейн никогда не забудет первую встречу с Микаэлой, поскольку та была настроена крайне скептически. «Она там стояла, руки сложены на груди, очень сердитая. Я думаю, она ждала еще одного отказа», — рассказывает Элейн.

Приемные родители Микаэлы стали ее героями

Еще во время жизни в приюте Микаэла однажды увидела в газете фотографию балерины и пришла в полный восторг. С этого момента она лелеяла мечту стать профессиональной танцовщицей.

Когда девочка приехала в дом приемных родителей, она рассказала своей маме Элейн, что мечтает иметь пуанты, как у настоящей балерины. Элейн была так тронута словами Микаэлы, что пообещала малышке, что однажды она станет танцовщицей.

Жизнь Микаэлы начала налаживаться, но поначалу она все еще боялась быть отвергнутой и даже спала со светом. Однако любовь и забота приемных родителей исцелили ее сердце, она обрела мир в душе и стала предпринимать попытки приблизиться к своей мечте.

Микаэла стала усердно работать, чтобы осуществить свою заветную мечту, и это принесло плоды

Наконец, когда Микаэла освоилась на новом месте, она начала всерьез заниматься хореографией, намереваясь стать профессиональной балериной. Девочка понимала, что ей предстоит столкнуться с трудностями. Она была очень обеспокоена своим витилиго. Перед первым выступлением она попросила свою маму сказать, видны ли ей пятна с ее места из зрительного зала. Элейн вспоминает: «Я сказала: „Нет, не особо“. Пятна выглядели как пыльца фей. И она говорит: „О, хорошо. Значит я могу быть профессиональной балериной“».

К 17 годам она стала самой молодой балериной, выступавшей в Театре танца Гарлема в Нью-Йорке. Позже ее позвали в Национальный балет Нидерландов, и теперь она называет Амстердам своим домом. Ее мечта сбылась, но Микаэла понимает, что во многом этот успех заслужила она сама. «Знаете, это вовсе не сказка. Нужно много работать. Многим приходится жертвовать, терпеть боль. Но я обожаю выступать», — говорит она.

Девушка хочет, чтобы ее история для многих послужила мотивацией

У Микаэлы есть пример для подражания — одна из первых чернокожих прима-балерин Америки по имени Лорен Андерсон. Недавно Микаэла написала автобиографию, в которой рассказала историю своей жизни, и Мадонна изъявила желание снять фильм о молодой балерине. Певица призналась, что, узнав о судьбе девушки, пришла в восхищение.

Сообщая о своих планах поставить фильм, Мадонна написала: «История Микаэлы глубоко мне откликнулась как творческому человеку и активисту, который сталкивался с невзгодами. У нас есть уникальная возможность пролить свет на Сьерра-Леоне и позволить Микаэле стать голосом всех детей-сирот, рядом с которыми она выросла. Для меня большая честь воплотить ее историю в жизнь».