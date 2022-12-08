Врач создал чудодейственный отвар из самых простых продуктов. И все поражались его эффективности

В начале ХХ века средняя продолжительность человеческой жизни была вдвое короче, чем сегодня. Особенную тревогу вызывали болезни новорожденных и маленьких детей. Нужно было понять, чем кормить ребенка, чтобы он вырос здоровым и сильным. Этот вопрос требовал максимально серьезного ответа. И доктор Эрнст Моро его нашел.

Эрнст Моро родился в 1874 году в семье, где кроме него было еще семеро детей. Возможно, именно наблюдение за своими братьями и сестрами пробудило в нем интерес к педиатрии. Повзрослев, Моро начал изучать медицину и получил степень доктора. Очень скоро он стал сотрудничать с Теодором Эшерихом — первооткрывателем кишечной палочки. Но на этом Моро не остановился. Он выучился на педиатра и занял пост заведующего детской поликлиникой в Гейдельберге.

При Эрнсте Моро детская поликлиника стала центром международного сотрудничества.

Коллектив его обожал. Доктор провел в поликлинике множество реформ, в том числе распорядился надстроить в здании еще один этаж, а на крыше устроил террасу, чтобы маленькие пациенты могли принимать солнечные ванны. Тогда же Эрнст Моро сделал свое чудесное открытие и спас множество детей с помощью обычного морковного супа. Его употребление помогало вылечивать диарею у младенцев. И еще 100 лет ученые не могли объяснить, почему это сработало.

В те времена не было антибиотиков или противодиарейных препаратов, поэтому заболевание представляло собой серьезную угрозу здоровью.

Экспериментальным путем доктор Моро установил, что употребление простого супа из перетертой моркови с добавлением соли и воды останавливает даже самую тяжелую диарею. Врачи были поражены эффективностью этого средства.

Большую часть жизни Моро посвятил заботе о детях.

И только почти столетие спустя, в 2002 году, немецкие исследователи объяснили, в чем секрет этого супа. Оказывается, олигосахариды, содержащиеся в нем, предотвращали прилипание вредных бактерий к стенкам кишечника детей. Более того, скромный отвар из моркови до сих пор показывает себя более эффективным, чем глюкозно-солевой раствор, который сегодня можно купить в любой аптеке. А исследование, опубликованное в 2009 году, показало, что благодаря своим свойствам морковный суп излечивает даже диарею, вызванную устойчивыми к антибиотикам бактериями.

Заслуги Эрнста Моро не ограничиваются изобретением лекарства от диареи. Он сделал еще множество открытий в педиатрии. Рефлекс Моро : защитный рефлекс в виде отведения рук и сгибания ног в ответ на испуг. Он наблюдается у всех здоровых новорожденных.

: защитный рефлекс в виде отведения рук и сгибания ног в ответ на испуг. Он наблюдается у всех здоровых новорожденных. Молоко Моро : детская смесь, состоящая из молока с добавлением небольшого количества масла, муки и сахара.

: детская смесь, состоящая из молока с добавлением небольшого количества масла, муки и сахара. Необходимость стерилизации детских бутылочек.

детских бутылочек. Синдром раздраженной толстой кишки у младенцев (детские колики) .

. Необходимость грудного вскармливания. Моро заметил, что у детей, вскормленных грудью, бактерицидная активность в крови выше, чем у тех, кого кормят из бутылочки. Много лет спустя ученые обнаружили, что антитела из материнского молока защищают ребенка от болезней, тогда как в сухом молоке их нет.

Моро заметил, что у детей, вскормленных грудью, бактерицидная активность в крови выше, чем у тех, кого кормят из бутылочки. Много лет спустя ученые обнаружили, что антитела из материнского молока защищают ребенка от болезней, тогда как в сухом молоке их нет. Кожный тест на туберкулез , который использовался вплоть до 1960-х годов.

, который использовался вплоть до 1960-х годов. Яблочная диета для лечения диареи. По мнению Моро, содержание танинов в сырых тертых яблоках обеспечивало детоксикацию и облегчало симптомы диспепсии и дизентерии.

Жена Эрнста Моро подарила ему только одного ребенка. Но невозможно сосчитать, скольким детям доктор Моро благодаря своим открытиям дал шанс выжить.