10+ человек получили настолько неоднозначные комплименты, что хоть бери и обижайся
Комплименты — штука коварная. Иногда в порыве чувств люди могут сказать такое, что их собеседники еще долго думают: «А что это, собственно, было?» Пользователи сети вспомнили случаи, когда в свой адрес они услышали похвалу в весьма сомнительной форме.
- Мой паспорт весьма потрепан доро́гой и осадками. Уже давно хотела его обновить, но все руки не доходили. Сегодня открывала вклад в банке. Девушка, оформляющая договор, долго вглядывалась в паспорт и в меня, а потом выдала: «Обычно потрепанные жизнью люди приносят новый паспорт. А у вас наоборот получилось». Такого комплимента я никогда не получала. © JxaJxa / Pikabu
- Однажды мы с двоюродной сестрой пришли в одно место. Я вдруг почувствовала себя некомфортно, потому что все вокруг были богаче и выглядели лучше, чем я. В шутку сказала сестре, что я слишком бедна, чтобы быть здесь, а она ответила: «Не переживай, здесь бывают люди еще хуже тебя, все в порядке». © youssefash0ur / Reddit
- Много лет назад я пришла в гости к другу. Его 6-летняя дочь была развита не по годам. Девочка некоторое время разглядывала мой макияж, а затем спросила: «Почему женщины красятся?» Стараясь быть как можно более искренней, я ответила: «Дети и молодые люди красивы от природы, но, когда ты становишься старше, ты обнаруживаешь, что часть этой свежей красоты исчезла, и поэтому снова рисуешь ее». Она пристально изучала меня еще несколько минут, а затем выдала: «Знаешь, у тебя исчезло не все. Кое-что еще осталось». © Justine Saracen / Quora
- Я своей сказал, что мотоцикл поменял на более мощный, чтобы возить ее, даже когда она потолстеет. В голове это звучало романтично и как комплимент. © Fiano / Pikabu
- Друг, который работает флеботомистом, сказал мне, что для женщины у меня красивые вены. © Prettykitty_xx / Reddit
- Гуляли с дочерью по городу. Я увидела своего одноклассника и остановилась с ним поболтать. Дочь в то время тихо стояла возле меня, потом спросила: «Кто это?» Я ответила, что мы с этим мужчиной вместе ходили в школу. Она посмотрела на меня как на дурочку, посмеялась и сказала: «Серьезно? Этот лысый дядя — твой одноклассник? Ничего себе, ты так хорошо выглядишь! А на самом деле ты такая же старая, как и он, просто скрываешь?» Ну спасибо, дочь, комплименты — это точно твое. © Палата № 6 / VK
- У меня муж — мастер креатива. Сидим однажды рядышком на диване, смотрим кино. Он осторожно и заинтересованно проводит пальцами по моей руке и восхищенно говорит: «У тебя такая кожа...» «Какая?» — спрашиваю. «Ну-у... Ты трогала когда-нибудь старые холодильники?» Это такое интересное ощущение, когда подносишь ладошку к холодильнику, а поверхность будто наэлектризована. В общем, именно это он, оказывается, и имел в виду. © Fixipelka / Pikabu
- Я певец и автор песен. После моего выступления одна дама подошла купить 2 моих альбома и заметила: «Никак не ожидала, что этот голос может принадлежать человеку с таким лицом». Я рассмеялся и воспринял это как комплимент, ведь альбомы мои она купила. © Wayne Willingham / Quora
- У моей подруги есть 5-летний сын. При встрече он первым делом бежит ко мне обниматься, а потом обязательно в щечку целует. Сегодня, как только я пришла, он обнял меня, а затем принес из комнаты свой рисунок, на котором был изображен букет цветов. Торжественно вручает мне его и говорит: «Я тебя люблю! Выходи за меня замуж. Ты скоро будешь старушкой, а я буду за тобой ухаживать». Мы с подругой просто в шоке были. Какой заботливый сын у нее, ничего не скажешь. © Палата № 6 / VK
- Меня однажды веселые мужики комплиментами осыпали: «Девушка, вы такая красивая! Выглядите обалденно! Так молодо, вам можно максимум 35 лет дать!» Мне было 32. © neverovaO / Pikabu
- Мой сын очень разборчив в еде. Однажды я приготовила блюдо по новому рецепту и спросила его, что он думает. Он сказал: «Ну-у... Это было не ужасно». Что это, комплимент или оскорбление? © shaylahbaylaboo / Reddit
- Мама попала в больницу. Позвонила ей, чтобы узнать, как дела. Разговор получился примерно следующий. Я: «Привет, мам, как ты себя чувствуешь?» Мама: «Ужасно. Я ненавижу эту больницу». Спрашиваю: «Почему, что не так с этой больницей?» Мама: «Это персонал. Они все бессовестные! Серьезно!» После небольшой паузы мама продолжила: «Думаю, ты могла бы устроиться сюда». © Lauren Thompson / Quora
- Мне 4 года, детская поликлиника, стоим с мамой в очереди. Мимо пробегает мальчишка примерно такого же возраста, останавливается, восхищенно смотрит на меня, одетую в красивый летний сарафанчик, аж дыхание у него перехватило. И тут его крик на всю поликлинику: «Мама, смотри, какие уши!» Вот так и появляются комплексы на всю жизнь. © panzermarder / Pikabu
Какие сомнительные комплименты приходилось получать вам?
AdMe/Народное творчество/10+ человек получили настолько неоднозначные комплименты, что хоть бери и обижайся
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