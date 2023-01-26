10+ человек получили настолько неоднозначные комплименты, что хоть бери и обижайся

Комплименты — штука коварная. Иногда в порыве чувств люди могут сказать такое, что их собеседники еще долго думают: «А что это, собственно, было?» Пользователи сети вспомнили случаи, когда в свой адрес они услышали похвалу в весьма сомнительной форме.